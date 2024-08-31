Осторожнее во всем — финансовый гороскоп на 1 сентября

Наш гороскоп даст советы и рекомендации, которые помогут читателям лучше понять, как этот день может повлиять на их жизнь.
Овен
Сегодня Овнов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может ожидать напряженный день. Основная трудность ложится на выполнение текущих дел. Может быть проблематично правильно распределить рабочее время и выдержать график работ. Возможны осложнения в отношениях с коллегами. Во второй половине дня могут успешно решаться вопросы делового партнерства.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют совершать финансовые спекуляции с куплей-продажей оптовых партий товара и операции с валютным обменом. Не исключены нерациональные финансовые потери при получении кредита. Вам могут навязать вычет за страховку. Неблагоприятно могут сложиться дела при работе по свободному графику. Не откладывайте дела на последний момент.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с беспокойством о сохранности недвижимого имущества. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества в надлежащем виде. Также не исключены сложности при проведении инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Не торопитесь оформлять наследство.
Рак
Сегодня Раков, чья работа связана с частыми поездками и контактами, ожидает нелегкий день. Возможно, вы будете вынуждены делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Вас могут отвлекать от работы, расходуя ваше рабочее время. Могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Особенно это касается офисных служащих. Консультанты могут столкнуться с препятствиями.
Лев
Сегодня у Львов основной задачей может стать сохранение своих финансовых и материальных ресурсов. Дело в том, что могут усилиться ваши авантюристические наклонности, и вы можете быть склонны поддаваться на слишком рискованные предложения по инвестициям. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств — вот что убережет вас сегодня от убытков.
Дева
Сегодня для Дев, которые привыкли проявлять инициативу в работе, этот день может сложиться неблагоприятно. Это один из тех дней, когда личная инициатива может стать наказуемой. Наиболее оптимальная тактика на этот день — выполнять текущие дела, но не проявлять самодеятельности. Кроме того, звезды советуют быть осмотрительнее при работе на стройке, в сельском и в коммунальном хозяйстве.
Весы
Сегодня для Весов наиболее сложными темами дня может стать работа с информацией, деловые связи и короткие поездки. Вам сложно принять правильные решения ввиду того, что будут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться — вероятна прямая дезинформация. Намеченные ранее деловые встречи могут сорваться по непонятым причинам. Непростой день для торговли.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с неожиданными резкими изменениями обстоятельств и, соответственно, могут понести из-за этого материальный ущерб. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в акционерные общества и инвестиционные фонды. Возможно, вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои текущие планы. Берегите свои деньги от случайных растрат и воздержитесь от шопинга.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Ситуация может сложиться таким образом, что вам потребуется отстаивать свое место под солнцем. И здесь гораздо важнее сохранить свои прежние позиции и строго исполнять все то, что ждет от вас вышестоящее руководство. Ваша позиция и ваши предложения сегодня не найдут понимания у начальства.
Козерог
Сегодня Козерогам следует проявить повышенную осмотрительность. Следите строго за соблюдением норм закона. Возможны осложнения с правоохранительными органами, проверки, ревизии, контрольные закупки товара. Не рекомендуется отправляться в дальние командировки, в том числе на вахту. Водители транспорта рискуют нарушить правила и получить штрафные санкции.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с внезапными изменениями обстоятельств, и это может повлечь необходимость вносить коррективы в текущие планы. Звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. При повреждении имущества вы, вероятно, будете вынуждены нести дополнительные расходы - а нужной суммы может не оказаться в наличии. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций.
Рыбы
Сегодня Рыбам, имеющим свой бизнес, звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для делового сотрудничества. Нежелательно делать публичные заявления. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству.