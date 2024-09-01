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Амбиции усилятся — финансовый гороскоп на 2 сентября

1 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам захочется достигнуть большего.

Амбиции усилятся — финансовый гороскоп на 2 сентября
Фото: Image by stockking on Freepik
Гороскоп содержит рекомендации, которые помогут читателям принять правильные решения и использовать энергии дня для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня Овнам деловые партнеры могут доставить определенные сложности. Будьте готовы к тому, что ваши совместные планы могут быть сорваны или все пройдет не так, как вы ожидали. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договоры о сотрудничестве. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями и жалобами клиентов. Воздержитесь от публичных заявлений.

Телец

Сегодня у Тельцов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может сложиться напряженный день. Вы можете опоздать на работу или не успеть выполнить в срок порученную вам работу. Отношения с коллегами оставляют желать лучшего. Будьте готовы к тому, что со стороны вышестоящего руководства могут усилиться требования к дисциплине труда. Не опаздывайте и не отлучайтесь надолго с рабочего места.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться неблагоприятный день для укрепления делового имиджа и репутации. Бизнесменам не рекомендуется проводить рекламные мероприятия ввиду их неэффективности в этот день. Также звезды не советуют совершать финансовые спекуляции с куплей-продажей оптовых партий товара. Будьте внимательнее при проведении платежей — ошибка в цифрах может привести к переводу денег не по назначению.

Рак

Сегодня Ракам, возможно, придется поволноваться относительно сохранности своего недвижимого имущества. Не исключена поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства, с ущербом имуществу. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию в надлежащем виде — заключать договор аренды сейчас нежелательно.

Лев

Сегодня Львам может поступить большое количество информации, которая не всегда будет достоверной. Могут активизироваться деловые связи, поездки, контакты. Из-за обилия информации, которую требуется быстро анализировать, у вас много времени будет уходить впустую — много разной суеты при почти нулевом результате. Постарайтесь сегодня не давать никому несбыточных обещаний.

Дева

Сегодня Девам может быть трудно добиться результативности в своем труде. Могут постоянно возникать мелкие, но досадные, неприятности и препятствия, на устранение которых может расходоваться время и это не позволяет вам добиться хорошего результата. От убытков вас убережет консервативный неспешный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств.

Весы

Сегодня у Весов главная интрига в том, что вы можете ощущать в себе огромное желание действовать по своему усмотрению. Однако дело в том, что ваши инициативы в начинаниях с большой долей вероятности могут обернуться неудачей. Звезды советуют воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству, сельскому хозяйству.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что их действия и свободу поведения пытаются ограничить некие люди или внешние обстоятельства. Попытка прорвать барьеры может обернуться для вас еще большими проблемами. Не рекомендовано заниматься тайной экономической деятельностью. Могут осложниться работа с информацией, деловые связи и поездки. Не следует доверять поступающей информации.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, чтобы не наломать дров, звезды советуют воздерживаться от участия в коллективной работе. Речь идет о некой бригаде, группе единомышленников, вместе с которыми вы призваны решать общие для всех вопросы. Из-за разногласий рабочий ритм может быть нарушен. Возрастает вероятность технических поломок с материальными убытками. Нежелательно заниматься планированием.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут усилиться амбиции и желание завоевать себе достойное место под солнцем. Однако ваши пробивные способности могут наталкиваться на сопротивление и материальные потери. Звезды категорически не советуют вам предпринимать шаги для продвижения в карьере и, особенно, воздерживайтесь от споров с начальством. Бизнесменам не рекомендуется пытаться решать вопросы с представителями власти.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют проявить осмотрительность в тех вопросах, которые могут быть истолкованы как не вполне законная экономическая деятельность. Возможны проверки, контрольные закупки товара. Важно своевременно оплачивать счета по кредитам и за коммунальные услуги — кредиторы могут применить к вашим счетам ограничительные методы. Воздержитесь от служебных командировок.

Рыбы

Сегодня у Рыб может усилиться тяга к рискованным финансовым операциям. Вам могут предложить инвестировать в высокодоходный проект. Однако звезды советуют воздерживаться от всяких рисков и позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях и нарушения рабочего ритма. Могут осложниться вопросы с получением кредита.
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