Решение — за партнером — любовный гороскоп на 2 сентября

Сегодня нам стоит дать порулить лодкой любви партнеру.

Наш гороскоп нацелен на то, чтобы помочь читателям лучше понять, чего ожидать от дня, и как наилучшим образом использовать текущие астрологические влияния для достижения своих целей.

Овен

Сегодня Овны могут спокойно брать паузу в романтическом общении: праздничного фейерверка из него не получится, оно станет чуть более мелочным или будничным. Помешать наслаждаться компанией любимого человека может деталь самочувствия, нюанс обстановки, необходимость вернуться домой или к работе.

Телец

Сегодня Тельцы рады бы носить в любви розовые очки, но не склонны витать в иллюзиях. Даже если они влюблены, природный прагматизм побуждает их мыслить трезво. События этого дня могут снова подтвердить их прогнозы и предчувствия, заставить пока держаться в рамках прошлых планов и прежних ценностей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов события не подпитывают самоуверенность и не подогревают их любовный темперамент — наоборот, они могут яснее напомнить им о реальных границах их возможностей. На этом фоне не исключен приступ пессимизма. Звезды советуют повременить со свиданием и даже с тесным общением пару дней.

Рак

Сегодня Раков отнюдь не случайно приковывают те или иные детали в образе и взглядах любимого человека. Многие Раки, сознательно или неосознанно, будут опираться на них при уточнении своей собственной новой линии поведения, которая втайне уже формируется и вскоре будет пущена ими в ход.

Лев

Сегодня Львы становятся чуть прагматичнее и дотошнее, а своим партнерам они могут казаться холодными или расчетливыми. Многие Львы решат (и будут правы), что наведение порядка в собственных делах, вещах и мыслях для них сегодня важнее получения новой порции романтических эмоций.

Дева

Сегодня Девам гораздо важнее определиться с собственными чувствами и своей личной позицией, чем отстаивать свои взгляды перед партнером. Достаточно честно осознать свои ценности, чтобы многое в отношениях автоматически прояснилось. Возможно, для этого потребуется временная дистанция.

Весы

Сегодня Весам обстоятельства не препятствуют в делах сердечных, но и не слишком охотно им помогают. Те или иные детали могут заставить их отложить свидание с любимым человеком, временно прервать общение с ним или что-то от него скрыть. Пауза в череде встреч может оказаться наилучшим решением.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют поразмышлять о возможном обозримом будущем своего романа, не полагаясь при этом только на свою проницательность. Какой бы острой она ни была, стоит дополнить ее вниманием к чужим мнениям и к тем мелким выразительным знакам, которые уже давно подают обстоятельства.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что устраивать романтическое свидание не в их интересах. Если с таким предложением выступает любимый человек, лучше найти благовидный предлог для переноса даты встречи. События этого дня могут не оставить места романтике или подчеркнуть сложные стороны отношений.

Козерог

Сегодня для Козерогов важнее всего любовь духовная, даже если они говорят и думают иначе. Внешние ритуалы, предписываемые обществом влюбленной паре, могут оказаться для них на последнем месте. Они готовы терпеливо преодолевать барьеры, если видят в любимом человеке своего «практического учителя».

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что психологическую атмосферу в их романтических отношениях может омрачить чрезмерная дотошность. Важно выслушать любимого человека, если он хочет о чем-то поговорить, но стоит быть готовыми к тому, что это немного подпортит идеальный ореол вокруг его образа.

Рыбы