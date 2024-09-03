Заключаем договоры — финансовый гороскоп на 4 сентября

Гороскоп включает в себя рекомендации и предостережения, которые помогут лучше подготовиться к этому дню, а также указания на благоприятные возможности и потенциальные трудности, которые могут возникнуть.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться один из лучших дней для деловой активности. Энергично беритесь за текущие дела и действуете целеустремленно. Не отвлекайтесь от выполнения графика работ. Если вы подумываете о смене работы, то может появиться приемлемый вариант. Вам могут предложить повышение в должности на основной работе. Укрепляйте отношения с коллегами и грамотно используйте имеющуюся технику.
Телец
Сегодня у Тельцов могут открыться новые перспективы в бизнесе. Звезды советуют бизнесменам сосредоточиться на расширении географии бизнеса. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страхованию недвижимого имущества. Это благоприятный день для покупки и установки систем сигнализации на пульт вневедомственной охраны. Складывается благоприятная ситуация для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Успеха добьются строители, коммунальщики, офисные служащие.
Рак
Сегодня Раки, специализирующиеся на торгово-закупочной деятельности, смогут добиться крупных успехов в делах. Прежде всего, вам удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. Этот день наполнен множеством контактов самого разного характера. Могут быть найдены и протестированы новые, более выгодные логистические маршруты доставки товара. Удачно проходят консультации и деловые поездки.
Лев
Сегодня для Львов, круг ответственности которых органичен их личной деятельностью, успешно может сложиться этот день. Преуспеют индивидуальные предприниматели и те, кто работает на себя. Вы получите выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно. Организаторская и руководящая работа управленцев может быть связана с осложнениями.
Дева
Сегодня Девы в этот день могут почувствовать в себе усиление оптимизма и прилив жизненных сил. Вы сумеете правильно распределить свое рабочее время и эффективно использовать. Звезды советуют вам смелее проявлять инициативу в бизнесе и не бояться давать старт новым проектам. Наиболее результативно день пройдет для представителей творческих профессий в сфере искусства, моды и развлечений.
Весы
Сегодня Весы могут быть настроены к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь может идти об удаленной работе на дому, а также о работе в семейном бизнесе. Хорошо арендовать помещения. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Рекомендуется заниматься благотворительной деятельностью.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться исключительно удачный день для работы в составе группы на благо общего дела. Например, это может быть бригада, занимающаяся ремонтом сложного технического оборудования или работа в проектно-конструкторском бюро. Активизируются деловые поездки и встречи. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий и технических новинок.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут открыть новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Высокая самооценка и оптимистический настрой позволит вам скорее прийти к успеху. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово предоставить вам более ответственную и высокооплачиваемую работу. В этот день не рекомендуется менять сложившийся стиль работы.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться на тех вопросах, которые могут открыть для вас новые перспективы. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Используйте это время для приобретения знаний с целью повышения уровня квалификации.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться отличный день для урегулирования проблем в отношениях с представителями фискальных властей. Также это хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат пособий, компенсаций, субсидий и налоговых вычетов.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут продвинуться вперед в деловом партнерском сотрудничестве. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Благодаря полному взаимопониманию вам удастся перевести чисто деловые формальные отношения в дружеское русло. Договор, заключенный сегодня, обеспечит вам успешное развитие.