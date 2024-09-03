Замечаем позитив — гороскоп на 4 сентября

3 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня лучше не поддаваться импульсу начать что-то важное и глобальное.

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Гороскоп на сегодня говорит, что желательно свести к минимуму лишнюю суету, запоздалые маневры и необязательные нагрузки: велика вероятность осечек, тупиков, мелких травм и сопутствующих всплесков негативных эмоций. Луна в Деве советует беречь здоровье: оно, как и настроение, может пострадать от стрессов. Поддерживать ровное состояние духа и избегать переутомления особенно важно, если в конце дня предстоит совместное дело, контакт с домочадцами или приятное свидание: накопившееся раздражение вечером способно вылиться в разлад, вызвать обиды и ссору. Овен Сегодня Овнов вплоть до вечера может сопровождать доля неопределенности. Не исключены проблемы с самочувствием или технические заминки, например, отсутствие нужных инструментов. Энергичные Овны, взявшись за новое дело (особенно дома), рискуют зайти в тупик - возможно, потому, что поспешат и окружение будет не готово принять их порыв. Стоит учитывать, что к ночи возрастет риск раздражительности и ссор. Телец Сегодня Тельцам желательно учитывать риск помех и заминок: ими будет сопровождаться любое занятие. Попытка спокойно отдохнуть тоже может оказаться не слишком удачной. Ближе к ночи обстановка изменится, однако тенденция к дискомфорту в ней сохранится. Не стоит включаться вечером в новый процесс, даже потенциально приятный: возможен побочный эффект в виде нервозности или мелкого вреда здоровью. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит браться за важные дела. Занявшись той или иной простой работой, следует помнить, что свести полезный эффект усилий к нулю может рассеянность. К ночи ожидается напряженный, но приятный по смыслу вираж событий. Именно в конце дня обретут динамику любовные, финансовые и деловые сюжеты. Есть риск нервозности, вспышки страстей, материального ущерба, недоразумения в бизнесе. Рак Сегодня Раки «на низком старте», но реальный повод действовать они могут получить только вечером. Импульс к действию или выплеску эмоций может дать домашняя обстановка, деловая ситуация или собственное нетерпение, дошедшее до предела. Важно помнить, что этот порыв чреват: вечерняя инициатива может обернуться неудачей, травмой, размолвкой. Не стоит сразу брать высокий темп и действовать вызывающе. Лев Сегодня Львов , их подозрения и тайные страхи может подпитывать основная часть этого дня. Возможно, придется смириться с неудовлетворительным состоянием финансов, задержкой или иным огорчительным фактором. Попытка сменить обстановку вечером ради заряда позитивных эмоций (например, через любовь) не возбраняется, но может сопровождаться приключениями, техническими помехами или побочными эффектами. Дева Сегодня Девам важно не поддаться по инерции деструктивному порыву ссоры или мучительным бесплодным подозрениям: в меняющейся обстановке часть обид, сомнений и разногласий теряет смысл. Также в этот день лучше не начинать новых дел, не стучаться в закрытые двери и не пытаться задним числом взять эффектный реванш. В конце дня звезды советуют воздержаться от покупок, сделок и финансовых соглашений. Весы Сегодня Весам открыто заявить о своих нуждах и чувствах мешает основная часть дня. Им будет трудно реализовать свою потребность в любви, красоте, деньгах, уважении или комфорте. К ночи ситуация изменится и появится надежда, но на пути к исполнению своих желаний многие Весы столкнутся с помехой. Чтобы ее уладить, им придется пустить в ход свой дипломатический дар или задействовать свою привлекательность. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют заниматься уточнением своей дальнейшей тактики. Это подходящий момент для того, чтобы избавиться от иллюзий, пока они не укоренились в сознании и не стали вредной привычкой. Самое время распрощаться с ложными идеями и сомнительными компаньонами. Вечером важно не поддаваться «мягким» провокациям, не стоит позволять кому-либо играть на своих тайных чувствах. Стрелец Сегодня Стрельцов звезды предостерегают от запоздалых маневров и от резкой смены курса. Особенно аккуратно стоит действовать, если имеет место непроясненный вопрос или незавершенный спор: приняв новую форму, он может повлечь за собой новые проблемы, не решив старых и закрепив за ними статус «зоны риска». Может сохраняться тлеющий конфликт идей или интересов, повод для конкуренции или претензий. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют беречь свою энергию. Не стоит тратить ее на переживания о минутных проблемах, сожаления об упущенной выгоде или совершенной ошибке. Лучше не поддаваться импульсу, отказаться от новых порывов и запоздалых шагов. Ответственный момент вероятнее к концу дня: именно в это время важно не пропустить критичный момент в делах или отношениях, избежать ссоры или неловкости. Водолей Сегодня Водолеям желательно оставаться начеку и сохранять особую бдительность в отношении мелочей. Не стоит иметь дело с некомпетентными помощниками и сомнительными сервисами. Лучше не рисковать, работая с ненадежными инструментами, лекарствами или материалами. Не стоит сдавать в ремонт вещи, делать покупки и вложения. Есть смысл приостановить на какое-то время свои новые перспективные проекты. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не поддаваться внушениям и провокациям. Особенно чревато уступать импульсам гнева, подозрительности, обиды и ревности: ими можно лишь испортить дело. Имея дело с нужными людьми, не стоит принимать их эмоции и намерения за чистую монету: уже вечером их настрой может измениться. Не стоит рисковать и поддаваться соблазнам ближе к ночи: проблем будет больше, чем выгод.