Грызем гранит науки – гороскоп на 6 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что взаимодействие Луны и Меркурия дает возможность обменяться новостями или знаниями. Подходящий момент для лекций, совещаний, переговоров, публикации статей, попыток примирения, получения консультации у дизайнера, юриста, педагога, врача, косметолога. Будет несложно найти общий язык супругам, компаньонам по учебе или отдыху, партнерам по творческой деятельности. Велика вероятность получить ответ на запрос. Заключая новый договор о конкретных услугах или работах, стоит учитывать, что в процессе их выполнения могут возникнуть сложности.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют чаще идти на диалог – в том числе, советоваться с близкими по бытовым вопросам. Такое общение даст хорошие плоды: не будут копиться молчаливые обиды, снизится риск раздоров в семье и браке. Но не стоит замыкаться в узком кругу: если нужно, этот день позволяет расширить число собеседников и область информационных поисков, поговорить с соседями, обратиться к юристу.
Телец
Сегодня у Тельцов на первом плане остается повседневное общение – которое, как подсказывают звезды, должно оставаться и полезным, и максимально приятным. Это не тот момент, когда стоит заострять противоречия, в том числе, внутрисемейные. Если намечается недопонимание и есть риск скандала, лучший выход – оставить попытки договориться и найти альтернативный вариант, обратившись к кому-то другому.
Близнецы
Сегодня у Близнецов остается возможность приятно и интересно провести время. В зависимости от ситуации, они могут посвятить этот день личной жизни, литературному или художественному творчеству, культурным мероприятиям, учебе, заботам о красоте и эстетике. Родителям-Близнецам не стоит упускать подходящий момент для общения с детьми: возможно, это заодно послужит расширению собственного кругозора.
Рак
Сегодня Ракам звезды напоминают о необходимости быть дипломатичнее, считаться с предписаниями этикета и поддерживать баланс интересов: вплоть до ночи это важное условие успеха и во внешнем мире, и в частной жизни. Соблюдать его будет не слишком сложно. Собственные нужды и капризы могут естественным образом уйти на второй план, если обсуждаются какие-то занимательные вопросы общепознавательного характера.
Лев
Сегодня Львам день обещает новости и интересные контакты, возможность высказаться. Он помогает расширить кругозор, пополнить список единомышленников, найти дополнительную информацию. Также он позволяет продлить вчерашние свидания и развлечения, обменяться впечатлениями о них. Звезды советуют не откладывать важную переписку, посещение элитных мест и мероприятий, публикацию своих статей и отзывов.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это подходящий день для выбора подарков и красивых вещей, а также для обсуждения финансовых вопросов и взаиморасчетов, изучения отзывов покупателей, согласования интересов и выработки подходящего компромисса в неоднозначных ситуациях. Возможно получение покровительства или ценных сведений благодаря образованию, наработанным ранее связям или занимаемой должности.
Весы
Сегодня Весам везет, но иногда они могут сами усложнять себе задачу, поддаваясь негативным эмоциям. В зоне риска при этом Весы, рожденные в середине октября: именно их могут чаще прочих нервировать тени прошлого, семейные или жилищные дела. Звезды советуют сконцентрироваться на хороших сторонах ситуации. Это прекрасный день для общения, учебы, переговоров, поддержки связей за рубежом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от новых инициатив, а также от лишней открытости и демонстрации своих тайных переживаний. Лучше заниматься сбором информации, изучением языков или маршрутов, пополнением знаний (в том числе, в юридической области) и поддержкой связей. Это особенно актуально, если планируется путешествие, переезд в другие края или получение высшего образования.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют отдать предпочтение неформальному общению с приятным и познавательным оттенком. Перенося переговоры и встречи в неофициальную обстановку, важно соблюдать определенные социальные ритуалы, например, знаки вежливости. День подходит для видео-конференции, поддержки связей за рубежом. В личных отношениях дополнительное притяжение даст сходство интересов и взглядов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют сочетать общительность, приветливость и открытость к диалогу с долей осмотрительности. Это не просто день приятных контактов: многие встречи и разговоры имеют свою цель. Подходящий момент для обсуждения деталей совместных проектов, юридических аспектов работы по найму или партнерского сотрудничества. Могут представить интерес нюансы супружеских отношений.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют поддерживать контакты за рубежом и стараться пополнять свои знания в юридической сфере. Это подходящий момент для дистанционных переговоров, уроков и консультаций, проведения видеоконференций. День может стать очень продуктивным для педагогов, путешественников и тех, кто ждет новостей из далеких краев. Также он поможет поддерживать связь разлученным влюбленным.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют быть общительными и любознательными: это поможет узнать нечто полезное, поддержать критически важные связи и вовремя воспользоваться всей мудростью позиции «предупрежден – значит вооружен». Особый интерес может представить юридическая информация. Лучше извлекать пользу из имеющихся партнерских контактов, заключая новые договоренности лишь в безвыходной ситуации.