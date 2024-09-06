Думаем о последствиях – финансовый гороскоп на 7 сентября

Рекомендации гороскопа помогут каждому знаку принять правильные решения, избежать конфликтов и использовать день максимально продуктивно.
Овен
Сегодня у Овнов день может пройти в достаточно напряженном деловом темпе. Звезды не советуют вам вести переговоры и заключать партнерские соглашения. Расчеты бизнесменов на то, что представители государственных органов власти окажут содействие в бизнесе, могут не оправдаться. Возможно обострение отношений в трудовом коллективе. Тем не менее, это хороший день для профессионального обучения.
Телец
Сегодня для Тельцов день может сложиться весьма напряженно. Возрастают риски потратить деньги на некие авантюрные проекты, которые не только не принесут большой выгоды, но и вообще могут бесследно исчезнуть вместе с вашими инвестициями. Много неприятностей может приключиться у тех, кто работает за границей, на вахте или в совместных предприятиях.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться весьма напряженно и неоднозначно. Возможно, вам предложат вложить деньги в якобы выгодные проекты. Однако, согласившись на это, вы рискуете все потерять. Оформление документов в государственных учреждениях может столкнуться с бюрократическими проволочками. Вместе с тем, это прекрасный день для творческих работников, сферы услуг и консультаций.
Рак
Сегодня Ракам, чья деятельность связана с частыми поездками и согласованиями, возможно, предстоит преодолевать препятствия. Тем, кто работает в другом городе, вероятно, придется столкнуться с проверками регистрации по месту проживания. Тем не менее, ваши усилия по благоустройству своего рабочего места, а также по ремонту помещений могут оказаться весьма результативными.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют воздерживаться от принятия финансовых решений относительно крупных покупок. Деньги, потраченные вами сегодня, могут не принести должной отдачи. Кроме того, вас могут попытаться втянуть в рискованные финансовые авантюры. Вместе с тем этот день может стать очень удачным для консультантов, водителей и торговцев. Товарно-денежный обмен может существенно ускорить обороты.
Дева
Сегодня для Дев день может сложиться неоднозначно, и многое будет зависеть от специфики вашей деятельности. Могут усилиться проблемы в тех делах, которые осуществляются по вашей личной инициативе. Особенно это важно для тех, кто занят в сельском хозяйстве, семейном или надомном бизнесе. Наиболее успешное направление сейчас – получение дохода от сделок с недвижимостью.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют избирательно подходить к тем делам, которые вы предпринимаете по своей личной инициативе. Весьма успешной может стать ваша деятельность в области информационных технологий, установлении деловых связей, поездок, встреч. Ваш бизнес может прирастать за счет ускорения товарно-денежного оборота. Вместе с тем ваши инициативы в сфере строительства могут потерпеть неудачу.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться весьма неоднозначно. Если вы не хотите напрасно потратить время, то воздержитесь от работы в составе группы, бригады. Дело в том, что вам сложно будет найти взаимопонимание с коллегами. То же самое, относится и к планированию бизнеса, а также к проектно-конструкторским работам. Вместе с тем, это может быть удачный день получения дополнительных доходов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может исполниться одно из заветных желаний. Ищите удачу в коллективной работе, в общении с друзьями, в компьютерных и Интернет технологиях и в планировании своего бизнеса. Однако звезды советуют вам воздерживаться от усилий по продвижению вверх по служебной лестнице. Вообще контакты с вышестоящим руководством не сулят ничего хорошего.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют воздерживаться от наращивания усилий по продвижению в карьере. Чем меньше вы будете общаться с вышестоящим руководством, тем лучше. Звезды советуют вам держаться в тени и не проявлять никакой личной инициативы, которая может быть расценена начальством как самоуправство. Вместе с тем вы можете быть результативны в аналитической работе с информацией.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют, прежде чем решать что-то важное, хорошенько подумать о последствиях. Не исключено, что вы будете склонны сейчас к спонтанным действиям под влиянием эмоционального импульса. И это может привести к опрометчивым поступкам. Чаще, чем обычно, может ломаться техника. Удачно идет научно-исследовательская работа. Можно заниматься перспективным планированием.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может сложиться неоднозначно, и многое будет зависеть от специфики вашей работы. Прежде всего, следует отметить, что в деловом партнерстве могут усилиться разногласия. Возможно, вам будет нелегко добиться взаимопонимания, поскольку может обнаружиться, что вы с партнером по-разному понимаете главные цели совместного бизнеса. Тем не менее, это удачный день для принятия управленческих решений ведущими менеджерами.