Рискуем, но в разумных пределах – финансовый гороскоп на 14 сентября

Сегодня нам стоит экспериментировать и рисковать.

Наш гороскоп расскажет, что готовят вам звезды, и как лучше провести этот день, чтобы достичь гармонии и успеха.

Овен

Сегодня у Овнов успех всего дня может зависеть от умения находить взаимопонимание с деловыми партнерами и друзьями. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора. Старайтесь согласовывать свои планы с партнером.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться замечательный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. У вас могут сложиться конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу и с вышестоящим руководством. Это позволит успешно урегулировать и согласовать актуальные вопросы, имеющие практическое значение. Чем больше вы приложите усилий, тем весомее будет результат работы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может подарить шанс на удачу. Особенно это относится к любителям финансовых авантюр и спекуляций. Возможно, вам удастся быстро совершить выгодную сделку с куплей-продажей оптовой партии ликвидного товара. Звезды советуют уделить внимание укреплению своей деловой репутации и имиджа фирмы. Для этого вам следует воспользоваться методами раскрутки бизнеса.

Рак

Сегодня для Раков наиболее успешным направлением деятельности может стать работа с недвижимостью: капиталовложения, ремонт, строительство, благоустройство и переоборудование рабочего места. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Удачное время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества и жилищно-коммунального ремонта.

Лев

Сегодня для Львов , специализирующихся на торговле, это один из лучших дней. Вы можете преуспеть в деловых поездках, вступить в полезные контакты, принять участие во встречах, собраниях, консультациях – все эти дела у вас пойдут, как по маслу. Ваша сила сейчас – в умении находить с взаимопонимание с окружающими. И люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для плодотворной работы. Деньги сами идут вам в руки – достаточно не лениться и быстро реагировать на благоприятные обстоятельства. Вы можете почувствовать, что ваши дела решаются без каких-либо осложнений. Во многом это будет связано с вашим умением находить взаимопонимание с коллегами и понимать свою материальную выгоду в любой ситуации.

Весы

Сегодня для Весов творческих профессий и тех, кто привык решать все свои вопросы самостоятельно, успешно может сложиться этот день. Вы можете почувствовать в себе прилив оптимизма и бодрости. Ваши инициативы могут получить поддержку и развитие. Особенно преуспеют те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и спорта. Бизнесменам сопутствует удача в их смелых начинаниях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , возможно, удастся добиться поставленных целей только при создании соответствующих условий для работы. Чтобы вас ничего не отвлекало от углубленной деятельности, требуется тихая и спокойная остановка, максимально изолированная от повседневной суеты. Это прекрасное время для надомного труда в удаленном режиме, а также для научных исследований.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может проснуться дух коллективизма и желания заниматься общими делами в группе единомышленников. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями. Можете рассчитывать на получение ценной информации, приобретение деловых партнеров. Хорошее время для заключения перспективных договоров, соглашений, сделок.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут открыться замечательные перспективы для карьерного роста. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству вышестоящим руководством. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую и ответственную должность. Это тем более вероятно, если вы работаете в государственном учреждении и давно ждете повышения по службе.

Водолей

Сегодня Водолеям , имеющим собственный бизнес, звезды советуют сосредоточить внимание на наиболее успешном направлении деятельности – на расширении своего бизнеса. Это касается как расширения географии, поиска новых поставщиков продукции так и ассортимента товаров и услуг. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные.

Рыбы