Отказываемся от иллюзий – любовный гороскоп на 18 сентября

В нашем гороскопе описаны ключевые тенденции, которые могут повлиять на эмоциональное состояние, взаимоотношения, карьеру и здоровье.
Овен
Сегодня Овнам звезды не обещают полную идиллию в личной жизни. Утро может пройти пассивно, в ожидании, фантазиях или сомнениях. Вторая половина дня добавит импульсивности и оживит огонь страстей, возрастет риск поссориться или поступить опрометчиво. Не лучшая идея – «отзеркаливать» чужое поведение.
Телец
Сегодня Тельцам утром ничто не мешает предаваться фантазиям, но вечером ситуация изменится и снова вернет их в реальность. Во второй половине дня начнет активнее вести себя партнер или вдруг побудит к действию бурный всплеск собственных эмоций. Не исключено, что триггером станет какая-то мелочь.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может начаться с иллюзий, непонимания или разочарования, а также возможно, с разгула воображения. Звезды не советуют брать утренние настроения такого рода за призыв к срочным действиям: поддавшись им, во второй половине дня легко совершить ошибку и ухудшить ситуацию.
Рак
Сегодня Раки могут выглядеть скромными, пассивными и сдержанными (и часто будут таковыми на деле). Возможно, они будут погружены в свои мечты. Вечер сделает их более страстными, импульсивным и раздражительными, они могут сгоряча начать действовать во вред себе и своим отношениям.
Лев
Сегодня Львам будет нелегко отыскать в любовных отношениях и связанных с ними ситуациях «золотую середину». Утром их может сопровождать целый букет негативных эмоций. Вечером настроение изменится, но позитивный порыв может обернуться ненужным приключением или новым всплеском острых переживаний.
Дева
Сегодня Девы, не получив от любимого человека нужного отклика, могут пойти на отчаянный шаг. Им важно не пожалеть о своем порыве, так как он способен и добавить отношениям «огонька», и подорвать сложившееся в них равновесие. Если внезапно изменилось поведение партнера, не спешите ему подыгрывать.
Весы
Сегодня Весов судьба намерена испытать на стрессоустойчивость. Утром есть шанс избежать накала страстей, но вечером это вряд ли возможно. Вероятна вспышка ревности или обидчивости со стороны партнера. Некоторые детали ситуации могут восприниматься искаженно, не стоит реагировать сгоряча.
Скорпион
Сегодня Скорпионы готовы пустить события в своей личной жизни на самотек, доверившись судьбе или собственной интуиции. В их настроении может наблюдаться доля фатализма. Во второй половине дня пассивность сменится у многих Скорпионов энергичной позицией, их может «завести» даже мелочь.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов этот день может начаться с паузы или тупика, разочарований или пустых иллюзий. Даже имея возможность действовать, они могут остаться пассивными. Вторая половина дня мотивирует их на какой-то шаг, им стоит быть готовыми к сильным переживаниям и, возможно, любовному кризису.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит обманываться затишьем в начале дня: в утренней тишине уже зреют зачатки вечерних проблем, и если вовремя не поставить им барьер, в конце дня не избежать стрессов или приключений. Не стоит планировать на вторую половину дня свидания и другие романтические мероприятия.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что бесполезно продумывать идеальные планы: те или иные обстоятельства внесут в них неизбежные сложности и создадут ненужную напряженность. Если хочется ровного, приятного и предсказуемого общения, свидание с любимым человеком лучше перенести на другой день.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит начать день с избавления от очередной порции своих старых иллюзий, которые мешают им строить отношения с близким человеком или потенциальным партнером. Во второй половине дня звезды не рекомендуют поддаваться необдуманным порывам и поспешно подхватывать чужую инициативу.