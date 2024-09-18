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Выпускаем пар в караоке – гороскоп на 19 сентября

18 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Этот день окажется продуктивнее, если получится ловко балансировать между противоречиями, быстро находить компромиссы и вовремя сбрасывать лишнее психологическое напряжение.

Выпускаем пар в караоке – гороскоп на 19 сентября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Овне может склонять к импульсивности, невыдержанности и отсутствию деликатности. Нередко будут возникать неоднозначные, неловкие или досадные ситуации. В течение дня будет нагнетаться напряженность, могут оживать старые обиды и претензии, тени ревности, эмоции прежнего недоверия и скрытой неприязни. И в деловой, и в личной сфере может наблюдаться склонность к манипуляциям, двойным играм и провокационному поведению.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют быть внимательнее к своим ощущениям и грамотно управлять своими безочетными эмоциональными реакциями – в противном случае, есть риск поддаться негативному настрою, допустить ошибку, навредить собственным интересам или совершить не слишком красивый поступок по отношению к другим людям (включая близких). В этот день лучше избегать начинаний и двойственных ситуаций.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют отслеживать обстановку, чтобы не пропустить сомнительные ситуации, чужие маневры и двойные игры у себя за спиной. Лучше избегать взаимодействия со случайными людьми и лицами, обладающими плохой репутацией. Не стоит поддаваться в эти сутки соблазну начать новое дело (или вернуться к старому с надеждой что-то исправить). Не лучший день для поиска партнера, помощника.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды напоминают о необходимости быть аккуратнее в любых маневрах – в противном случае есть вероятность двойственных ситуаций, чреватых лишней суетой, убытком, недоразумением или возвратом былых проблем. Залог успеха – умение ловко балансировать в создавшейся обстановке, не доводя дело до повторения кризиса. Стоит внимательнее выбирать тактику в финансовых и любовных делах.

Рак

Сегодня Раки рискуют «подлить масла в огонь», активно преследуя свои цели. Стоит избегать импульсивности, чтобы не оказаться «меж двух огней», в неловкой или коварной ситуации – особенно в бизнес-партнерстве, юридических вопросах и личных отношениях. В эти сутки легко оживить дух прежней неприязни, спровоцировать возврат проблем в сотрудничестве и браке, обострить конкуренцию и нечестную борьбу.

Лев

Сегодня Львам, чтобы использовать свой шанс на успех, предстоит действовать весьма искусно и ловко, огибая возможные ловушки и вовремя задействуя источники поддержки (прежде всего, моральной и информационной). Умение лавировать, маневрировать и подыскивать подходящие компромиссы может оказаться особенно полезным в работе с иностранцами, при решении правовых вопросов, в учебе и в дальней дороге.

Дева

Сегодня Девам звезды рекомендуют быть осмотрительнее и ничего не предпринимать сгоряча. Импульсивные и опрометчивые поступки, к которым подталкивают ситуации этих суток, могут стать источником новых проблем или спровоцировать повторение прежних критичных ошибок. Но есть и хорошая новость: многих моментов такого рода легко избежать, если для начала дать себе время подумать и оценить варианты.

Весы

Сегодня для Весов ситуации этого дня содержат долю коварства. За внешний положительный результат волноваться не стоит: будет несложно уладить спор, найти компромисс, получить юридическую и моральную поддержку (в том числе, за рубежом). Звезды советуют быть внимательнее к эмоциональной и этической части событий: возможно, кто-то поведет себя двойственно или будут задеты не лучшие струны собственной души.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может оказаться сопряжен с необходимостью быстрых реакций и с дополнительными хлопотами. Не исключено, что придется действовать одновременно в двух направлениях, например, совмещать основную работу с подработкой или выполнение текущих дел с исправлением прошлых недочетов. В течение дня возможны двойственные ситуации, в которых смешные стороны соседствуют с раздражающими.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день дает неплохие шансы. Там, где им не хватит собственных сил, у них будет надежда на поддержку извне. Но им стоит помнить, что в сложившейся ситуации многое может даваться им труднее, чем обычно. Даже любимые и знакомые занятия могут сопровождаться для них мучительным поиском вариантов, долей риска, тревогами, помехами и осложнениями. Лучше не рассчитывать на легкий успех.

Козерог

Сегодня для Козерогов двойственные ситуации могут оказаться испытанием, а также стать проверкой их деловых качеств или бытовой расторопности. Моменты, которые веселят других людей, им вряд ли покажутся смешными. Возможно, им придется снова столкнуться с неприятным сюжетом из свого прошлого. Звезды советуют избегать начинаний и совместных работ, решения жилищных и юридических вопросов.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют учитывать вероятность помех в текущих делах и в коротких поездках. Но это не повод для отказа от действий: все задачи выполнимы и проблемы решаемы. Может появиться несколько вариантов с правом совмещения или выбора. К тому же, некоторые приключения этого дня смогут помочь в устранении ошибок прошлого и в закрытии старых программ, являющихся тормозом для прогресса.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит аккуратнее вести дела, избегая случайных импульсивных порывов. Лучше заранее взвесить варианты и оценить их вероятные последствия. Результатом опрометчивого поступка или метаний без четкого плана может стать упущенная прибыль, финансовый ущерб, плохая сделка, сомнительное приобретение, невыгодный обмен, штраф, двойственная напряженная ситуация в личных или деловых отношениях.
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