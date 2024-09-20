Плывем по течению – финансовый гороскоп на 21 сентября

Советы гороскопа помогут принять важные решения, избежать конфликтов и использовать энергию дня на благо.
Овен
Сегодня Овнам может стать сложнее открыто вести дела, в связи с тем, что обстоятельства могут вас ограничивать. Звезды настоятельно советуют отложить все запланированные деловые встречи. Работа с информацией, её получением и анализом, может доставить вам немало хлопот. Вероятно, к концу рабочего дня вам поступит ложная информация. Не поддавайтесь на провокации
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться неблагоприятно для принятия финансовых решений относительно крупных покупок и инвестиций. От вас может потребоваться большая выдержка, чтобы удержать себя от расходов. Некоторые ваши планы по работе могут быть сорваны из-за форс-мажорных обстоятельств. Не следует полагаться на друзей – старайтесь четко разделять работу и дружеские отношения.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с разногласиями в партнерстве и с начальством. Возможно, вы будете чувствовать в себе огромную энергию и готовность браться за самые сложные вопросы. Смелая бескомпромиссная позиция и нежелание никому подчиняться, могут привести вас к конфликту с вышестоящим руководством. Бизнесменам придется добиваться своих целей в конкурентной борьбе.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют внимательно отнестись к юридически аспектам своей деятельности. Любая противозаконная деятельность может быть выявлена и это приведет к неприятностям. Особенно строго следите за своевременной оплатой счетов по кредитам и за коммунальные услуги. У тех, чья работа связана с подготовкой документов в офисе день может сложиться напряженно – с коллегами могут быть ссоры.
Лев
Сегодня Львов звезды предостерегают от расходования денег на финансовые авантюры. У тех, кто занимается акционированием, могут возникнуть непредвиденные осложнения в работе. Кое-кто из инвесторов или акционеров может усомниться в выгодности своих финансовых вложений в ваши проекты и попытается вернуть деньги обратно. Попытки привлечь новых инвесторов может потерпеть неудачу.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют проявить сдержанность относительно своих инициатив, особенно если они касаются карьеры или делового партнерства. Чем активнее вы станете себя вести, тем с большим сопротивлением вам придется столкнуться. У тех, кто занят выполнением клиентских заказов, могут быть претензии от клиентов и жалобы начальству на вас. Старайтесь не отклоняться от текущего графика.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют в делах полагаться только на свои силы. Только благодаря личной инициативе и активной позиции вы сумеете справиться в трудностями. Наибольших осложнений следует ждать тем, чья работа связана с частыми поездками, бумагами, отчетами, консультациями и обработкой информационных потоков. Ошибка, допущенная при оформлении документов, может повлечь серьезные последствия.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов если основу доходов составляет акционирование, то ваши ожидания относительно роста денежных поступлений могут не оправдаться. Скорее наоборот, вы можете понести финансовый ущерб. Возможно, вы будете склонны к спонтанным решениям под влиянием эмоционального импульса. Звезды советуют вам воздерживаться от рискованных действий во избежание убытков.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, возможно, предстоит столкнуться с усилением конкурентной борьбы и необходимостью прилагать срочные меры по удержанию контроля над ситуацией. Не следует в этот период заниматься вопросами оформления недвижимости. Возможны трудности в отношениях между арендодателями и арендаторами. Старайтесь не допустить отставания от графика работ.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть вынуждены решать множество мелких неурядиц, которые могут замедлить темп работ. Мелкие неувязки могут нервировать вас, и приводить к напряжению с коллегами. Особенно это почувствуют те, чья работа связана с частыми поездками, консультациями, оформлением документов. Чтобы не быть обманутыми требуется проявить здоровый скептицизм при оценке полученной информации.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют проявлять инициативу для раскрутки своего бизнеса за счет поиска новых поставщиков и выхода на рынки других регионов и стран. Успешно решаются вопросы повышения профессионального уровня. Однако это неблагоприятное время для любой финансовой деятельности. Воздержитесь от оформления банковской ссуды, размещения депозитов и денежных переводов за границу.
Рыбы
Сегодня у Рыб доходы могут быть во многом обусловлены успехами в деятельности вашего основного делового партнера. Вы сумеете получить дополнительные доходы в гостиничном, санаторно-курортном и ресторанном бизнесе. Звезды советуют вам воздерживаться от личных инициатив. Оптимально будет плыть по течению, и решать текущие вопросы по мере их поступления. Нежелательно вести переговоры.