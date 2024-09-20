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Что на самом деле показывает асцендент

20 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

Асцендент – это восходящий знак, который находится в восточной части горизонта в момент рождения человека.

Что на самом деле показывает асцендент
Фото: Image by freepik

Этот знак можно рассчитать в натальной карте. Его считают одним из ключевых элементов карты наравне с солнечным и лунным знаком, так как асцендент так же определяет личность человека.

Некоторые астрологи называют асцендент «темной стороной личности» и «социальной маской человека». Считается, что знание асцеднента помогает лучше узнать себя, а также выстроить эффективную коммуникацию с другими людьми.

Асцендент показывает то, как человек презентует себя и как его видят другие люди. По сути, восходящий знак определяет нашу внешнюю оболочку. Также по нему можно определить поведенческие установки, мотивацию и перспективы самореализации. Считается, что асцендентом можно руководствоваться во время профориентационных тестов.

В ведической астрологии асцендент считается главнее солнечного и лунного знака, так как он определяет внешнее воплощение личности. Даже внешность может соответствовать асценденту. С помощью восходящего знака можно описать первое впечатление, образ, жесты, мимику и многие другие поведенческие характеристики. Также астрологи рекомендуют подбирать одежду, согласно асценденту, – именно так можно достичь гармонии во всем образе. Если человек одет не в соответствии со своим восходящим знаком, он может выглядеть глупо и чувствовать себя «не в своей тарелке».

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