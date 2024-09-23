Даем лени отпор – гороскоп на 24 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны тупиковые моменты, опоздания, искажения, загадки, иллюзии, минуты непонимания. Могут заинтриговать, разочаровать или дать ложную надежду новости. Это не лучшее время для целевых контактов и поездок, работы с документами. Вечером на первый план выйдут эмоции. Луна в Раке обострит тягу к дому и семье, может усилить собственнический нстинкт, интерес к частному бизнесу, а также обострить эротические импульсы. Сильные чувства могут толкнуть к бурной активности в доме, семейным и супружеским ссорам и примирениям.
Овен
Сегодня Овнам придется оставаться внимательными, если приходится работать с документами, расчетами, текстами или почтой, поддерживать служебную переписку, делать запросы или совершать целевые поездки: вплоть до вечера есть вероятность недопонимания, путаницы, опозданий и недоразумений, а иногда и обмана. В конце дня напомнят о себе семейные дела, бытовые заботы или эмоционально близкие отношения.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют отложить важные дела и встречи на вечер, а крупные акции благоразумно отложить до завтра. Основная часть дня создает почву для финансовых и других недоразумений, коммуникационных сбоев, забывчивости, небрежности и ошибкам. Вечерние часы подходят для сотрудничества с родственниками и людьми из близкого окружения, а также способствуют сближению влюбленных и супругов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют быть внимательнее, если их ждет совещание, консультация, собеседование или отчет, встреча с руководством или визит в учреждение. Не помешает лишний раз проверить наличие всех необходимых документов и правильность их заполнения. В выборе вечерних занятий лучше исходить из требований момента, могут сыграть роль мотивы, связанные с заработком или платными услугами.
Рак
Сегодня Раков прилив энергии и эмоций ожидает вечером. Несмотря на возможный конфликт интересов с кем-то, они способны преуспеть во многих сферах. Именно на вечерний час звезды советуют планировать личное свидание, деловую акцию, спортивную тренировку, творческую активность. Основная часть дня способна создать проблемы в поездках, контактах, усвоении учебного материала и работе с информацией.
Лев
Сегодня Львы могут использовать преимущества свободного неформального общения. Любое мероприятие приобретет менее официальный оттенок. Лучше отложить работу с документами: в планы, инструкции и отчеты легко может вкрасться ошибка. Контур будущего будет оставаться отчасти размытым. Вечером внимания могут потребовать приватные дела, домашние нужды или эмоционально близкие отношения.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отказаться от начала переговоров и заключения контрактов. Это не лучший момент для публикации статей, запросов и резюме, обращения в учреждения. Есть риск не пройти проверку, столкнуться с отсутствием нужных людей. Разочарования лучше рассматривать как уроки. Все взаимодействия делового и личного характера, включая обмен приватными услугами, лучше перенести на вечер.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют ценить хорошие грани ситуации, но учесть и ее сложности. Пока не настал вечер, не стоит отправлять важные письма, оформлять документы, начинать далекий путь, совершать сделки. В конце дня лучше настроиться на строго целевые маневры и траты. Может появиться срочное дело, обостриться личный конфликт и конкуренция, возникнуть риск для репутации, бизнеса или мира в семье.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов вплоть до вечера длится период сомнений, иллюзий, соблазнов и скрытых рисков. Звезды напоминают о важности критического мышления и советуют не верить тем, кто обещает слишком много. В это время лучше избегать необратимых решений и сделок. Фаза деловой удачи и любовной гармонии ожидается вечером, но не все будет гладко: возможно, кто-то будет тайно вредить, ревновать или завидовать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сделать своей главной целью не новые достижения, а сохранение позиций (или отказ от них, если они оказались ложью). Утром и днем важнее сфера контактов, а вечером сфера чувств или действий. В начале дня лучше уклониться от совещания, собеседования, выступления, публикации статьи, а в конце дня быть готовыми к приватным делам с долей риска или к приливу эмоций.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с путаницей. В это время не стоит записываться к врачу, отсылать документы, устраиваться на работу. Наиболее важны вечерние события: они покажут уровень гармонии в отношениях, степень взаимной нужды или неприязни. Важно, что возьмет верх: любовь или обида, общие вкусы или конфликт амбиций. Стоит остерегаться проявлений злопамятности и мести, возврата конкуренции.
Водолей
Сегодня Водолеи могут позволить себе отдых, творчество, поиск, свободный стиль жизни, долю небрежности. Большой прогресс в задуманном маловероятен, но сам по себе процесс может стать познавательным и захватывающим. Вечером могут напомнить о себе насущные домашние и семейные дела. Возможно, появится нужда в заработке или в платных услугах. Также может потребовать заботы здоровье.
Рыбы
Сегодня Рыбам основная часть дня создает немало помех и ограничений. Они могут столкнуться с бюрократическими препонами, сложностями коммуникаций, недопониманием на уровне идей и убеждений, а также своими собственными иллюзиями, страхами и разочарованиями. Вечером обстоятельства сложатся для них удачнее. Тупики и осечки им может компенсировать гармония в любви, успех в бизнесе или в творчестве.