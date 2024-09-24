Даем волю чувствам – любовный гороскоп на 25 сентября

Гороскоп даёт общие советы для каждого знака, помогая лучше подготовиться ко дню и принимать взвешенные решения в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня для Овнов день пройдет гармоничнее, если они попадут в комфортную для себя атмосферу и бытовые условия. На малейшие раздражители сегодня возможна острая эмоциональная реакция и важно перенаправить ее в подходящее русло, например, в сторону приятного секса или заботы об общем доме.
Телец
Сегодня Тельцам важно поймать в общении с любимым человеком ровную душевную волну и удержаться на ней: совместное плавание по морю любви в фазу эмоционального штиля окажется очень приятным, а вспышки страстей будут разряжаться вполне гармонично. Помимо взаимной тяги, этот день укрепит доверие.
Близнецы
Сегодня Близнецы не в лучшей ментальной и интеллектуальной форме, поэтому звезды не советуют им делать ставку на свое красноречие. Если начнут переполнять чувства, любовь и симпатию желательно выразить невербальными способами. Не стоит торопиться с важным разговором, отправкой письма или фото.
Рак
Сегодня у Раков есть все необходимое, чтобы направить энергию своей страсти в нужное русло. Их бурная активность и нотка ревности объекту симпатий немало польстит. К тому же, даже самые сильные чувства сегодня вполне управляемы. Не стоит медлить, если хочется проявить инициативу: все получится.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что при общении с любимым человеком лучше избегать лишней публичности и шума. Предпочтительнее закрытые и защищенные места (желательно, уже знакомые). Свидание в старом доме, тайном убежище или в тихом уголке природы пройдет комфортнее, чем в суете и «на бегу».
Дева
Сегодня Девам не стоит полагаться в любви на свое красноречие, так как оно может завести их в тупик. Но ничто не мешает им совершить в любви тот или иной конкретный шаг, если его мотивом будут сильные и глубокие эмоции. Особенно благосклонно примет подобный порыв их теплых чувств бывшая пассия.
Весы
Сегодня Весам не всегда по душе манера поведения партнера. Сознательно или намеренно, она может вывести их из равновесия, задеть их самолюбие или разбередить их тайные раны. Возможна ссора или провокация. Есть риск поддаться эмоциям и в ответ продемонстрировать не лучшие черты своей натуры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам круто: звезды поощряют и их чувства, и образ действий. Это день, когда они могут доверять своему чутью и давать волю своим страстным желаниям. Самоконтроль или комплекс внешних обстоятельств поможет им не опережать события в личной жизни и не выходить в ней за рамки разумного.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предстоит умело управлять своими душевными переживаниями и сексуальными импульсами. Обстановка этих суток способна разжечь не только нежные умиротворяющие чувства: она может дать пищу подозрениям, обидам, ревности, подтолкнуть к манипулятивному или провокационному поведению.
Козерог
Сегодня у Козерогов атмосферу в личных отношениях во многом определяет поведение «второй стороны»: именно оно задает градус эмоций и темп. Но и ответные жесты самих Козерогов имеют большое значение. Если их реакция на чужие чувства и действия слишком болезненна, возможен тот или иной вариант драмы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше выражать свою любовь через мелкие конкретные жесты целевой заботы и помощи. Какие именно, намекнет ситуация. Возможно, близкому человеку потребуется закрытая информация, бытовая поддержка, срочная услуга в работе или деликатная помощь при болезни.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть отличные инструменты для управления ситуацией и собственными страстями. Обстановка этих суток позволяет им взять под контроль эмоции и преодолеть любые сложности отношений. Единственной проблемой может стать излишняя выдержка, важно вовремя давать волю чувствам.