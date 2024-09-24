Карьера забуксует – финансовый гороскоп на 25 сентября

Гороскоп содержит практические советы, которые помогут каждому знаку справиться с потенциальными трудностями и использовать возможности дня наилучшим образом.
Овен
Сегодня Овны, имеющие в своей работе хоть какое-то отношение к загранице, вряд ли сумеют добиться положительных результатов. Не рекомендуется начинать важных дел, таких как: отправка грузов по импортно-экспортным операциям, подписание договоров с иностранцами, оформление таможенных документов. Берегите свою деловую репутацию – в этот день могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться чрезвычайно ответственный день. Звезды не рекомендуют вам делать капиталовложения в недвижимость, сельское хозяйство и строительство. Банковским служащим рекомендуется тщательно проверять документы при оформлении ипотеки. Ошибки этого дня могут дорого стоить и могут обернуться прямым или косвенным убытком. Также могут осложниться отношения с коллегами и начальством.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется вести переговоры и устанавливать новые деловые связи. Главное внимание следует уделить не расширению деловых связей, а сохранению тех связей, которые у вас уже имеются. В результате несогласованности в действиях и нарушения договорных обязательств некоторые деловые партнеры могут допустить поступки, способные нанести ущерб вашему бизнесу.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Ваши доходы сегодня могут иметь тенденцию к снижению, а то и вовсе к убыткам. Из-за ослабления энергетического потенциала уровень работоспособности может оказаться гораздо ниже нормы. Кроме того, в трудовом коллективе у вас могут складываться напряженные отношения. Возможен некоторый хаос в распределении обязанностей между коллегами.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют проявлять личную инициативу сверх того, что от вас ожидают. Любые ваши начинания в это время могут сложиться неудачно, поскольку могут не получить должной поддержки и развития. Работникам творческих профессий не следует ждать легкого и триумфального шествия к вершине славы. Возможно, вам придется преодолевать препятствия и решать множество мелких вопросов.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать усиление препятствий и разного рода ограничений. Особенно неудачным будет день у тех, кто связан в своей деятельности с недвижимостью. Клиентура агентств по сделкам с недвижимостью может приходить по большей части ненадежная. Предварительные договоренности могут срываться, а потенциальные клиенты пропадать в неизвестном направлении.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться от поспешности при установлении деловых связей и, особенно, при работе в группе. Неудачно могут проходить разговоры, информационные контакты через Интернет, короткие поездки. Возможно, вам придется столкнуться с тенденцией к распаду и разрыву деловых связей. Поэтому все внимание и все силы следует направить на сохранение прежних связей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с материальными трудностями. У бизнесменов может быть выявлена нехватка оборотных средств. Возможно, что будет нанесен ущерб вашему движимому имуществу и это может потребовать оперативного корректирования планов ради изыскания необходимой суммы денег. Не исключены проверки со стороны представителей фискальных властей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть крайне осмотрительными в проявлении инициативы в бизнесе. Дело в том, что у вас может не сложиться правильной оценки и понимания перспективы дальнейшего поведения. Особенно это касается приятия решений относительно деловых поездок. Не лучшее время для профессионального обучения и сдачи экзаменов. Не забывайте своевременно оплачивать счета по кредитам.
Козерог
Сегодня Козероги, владеющие своим бизнесом, могут столкнуться с трудностями. Прежде всего, вы должны быть уверены в том, что ваш бизнес не имеет никакого отношения к незаконной деятельности. Тогда вам нечего опасаться. В противном случае могут быть неприятности из-за проверок, ревизий и контрольных закупок с целью поймать вас на нарушениях.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься организацией кооперативов, инвестиционных фондов, акционерных обществ. В целом общественная работа, равно как и коллективный труд, не сулят вам ничего хорошего. Весьма неустойчивыми могут стать ваши деловые партнерские связи. Возможен срыв переговорного процесса. Деловой партнер может нарушить договорные обязательства.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может быть связан с осложнениями в вопросах карьеры. В частности это касается отношений с начальством и коллегами по трудовому коллективу. Особенно это почувствуют те, кто занимает руководящие должности: владельцы фирм, управленцы, ведущие менеджеры. Звезды предостерегают вас от излишне фанатичного стремления непременно добиться сейчас поставленных целей.