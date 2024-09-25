Говорим о самом важном – любовный гороскоп на 26 сентября

Наш гороскоп поможет понять, какие тенденции могут повлиять на ваши планы, настроения и взаимодействия с окружающими.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют форсировать события в личной жизни. Если поступило предложение от партнера или сообщение с сайта знакомств, стоит подождать с развернутым ответом до завтра. Мнительным и раздражительным Овнам важно без эксцессов пережить утро, вечер обещает пройти спокойнее.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит слишком рано обрывать общение с любимым человеком, если начало тесному контакту было удачно положено еще накануне. Если позволяют обстоятельства, можно наслаждаться приятными моментами вплоть до ночи. А вот начинать свидание с нуля звезды рекомендуют как можно раньше.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды обещают информационные подвижки в делах сердечных. В течение дня может прийти долгожданное сообщение от пассии или другая новость, связанная с личной жизнью. Однако поспешный ответ и слишком стремительное развитие темы не приветствуются, лучше подождать следующего дня.
Рак
Сегодня Раки будут наслаждаться плодами своей любовной предприимчивости, а иногда сожалеть о том, что вовремя не использовали момент подъема своей энергии. Вечером возможна эмоциональная усталость. Если наметилась сложная тема для разговора, лучше повременить с ее обсуждением.
Лев
Сегодня Львам звезды не рекомендуют создавать в своей личной жизни дополнительные очаги психологической турбулентности. Романтическую переписку, знакомства, совместные прогулки и занятия стоит перенести на следующий день. Даже создав сообщение, лучше повременить с его отправкой до завтрашнего утра.
Дева
Сегодня Девам может показаться, что время остановилось и даже побежало вспять. Но часто это будет всего лишь внутреннее ощущение: новости дня напомнят, что жизнь не стоит на месте и личные отношения тоже. Возможно, появится новая тема для разговора или сменятся акценты в старой.
Весы
Сегодня у Весов эмоциональная атмосфера в любовных отношениях может оставлять желать лучшего. Главная задача дня – сдержать поток негативных эмоций, а если они уже вырвались наружу, то искусно купировать очаг раздражения. В ответ на любые действия партнера сегодня будет разумнее промолчать.
Скорпион
Сегодня Скорпионы все (или почти все) делают правильно. Они могут доверять своей интуиции и сердцу, следовать своим прежним программам и ценностям. Если чьи-то слова или некие вести их встревожат, им не обязательно терять душевное равновесие, но в ситуации будет не лишне разобраться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно не стать игрушкой негативных эмоций и заложниками негативных поведенческих сценариев. Многие Стрельцы окажутся пленниками своих тайных страстей, мнительности или психологических зависимостей. Глубокие переживания этого дня способны иногда лишать их дара речи.
Козерог
Сегодня Козерогам придется проявить чуткость и (иногда) приложить дополнительные моральные усилия, чтобы оставаться в гармоничном эмоциональном резонансе с партнером. Главные сложности дня – психологические, важно не нагнетать внутри себя негативные эмоции и не становиться заложником прошлого.
Водолей
Сегодня у Водолеев ни цепь событий, ни психологическая атмосфера не способствуют активному общению с объектом симпатий. Может не хватать драйва, решительности, азарта для любовной игры и оживленного флирта. Даже если в течение дня появится отличная идея, может не быть условий для ее реализации.
Рыбы
Сегодня у Рыб эмоциональная атмосфера прекрасно вписывается в романтические планы, а иногда является результатом их стараний и им остается лишь наслаждаться плодами своих усилий. Если партнер попробует завести разговор на неприятную им тему, они могут не заметить или проигнорировать эту попытку.