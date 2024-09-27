Делимся идеями и мнением – гороскоп на 28 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что она приветствует любознательность и живое интересное общение, поощряет остроумие, красноречие, эрудицию, креатив, оригинальные идеи и свободную мысль. Можно совмещать развлекательные задачи с познавательными, избегая сковывающих формальностей. День хорош для интеллектуальных игр, расширения кругозора, литературного творчества, работы с рекламными текстами, игрового обучения детей, участия в конференциях, опросах, экскурсиях. Также он создает условия для консультирования, посредничества, выступлений перед аудиторией, публикации материалов в Сети.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют прислушиваться к чужому мнению, отбросив эмоциональные реакции. Контакты этого дня могут иметь изначально развлекательные легкие цели, но если собеседник затронул свою «больную» тему, стоит дать ему высказаться. День подходит для переговоров, консультаций, посещения лекций и других информативных мероприятий. Хорошо вести диалог с детьми или обсуждать их интересы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это хороший день для общения и обмена идеями. Он подходит для контактов с домочадцами, сослуживцами, клиентами, наемным персоналом и консультантами из разных областей. Может вызвать особый интерес нестандартное мнение помощника, посредника, партнера, врача, косметолога, близкого человека. Стоит учитывать вероятность непредсказуемого исхода сегодняшних бесед.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день создает отличные условия, обеспечивая им пищу для ума, новости, яркие важные встречи и возможности самореализации. Он станет особенно насыщенным для Близнецов, преподающих или получающих знания, занятых в сфере рекламы, выступающих в роли посредников или распространителей информации, ищущих себя в литературном творчестве или индустрии развлечений.
Рак
Сегодня Ракам звезды напоминают, что сохраняется акцент на позитивном, дипломатичном и гармоничном общении. Улаживать все текущие дела лучше именно с его помощью. Чрезмерно энергичные и напористые действия в ситуациях этого дня неуместны, как и шквал эмоций, особенно негативных. По возможности, стоит согласовывать с близкими покупки в дом и выслушивать их, если они хотят поговорить о наболевшем.
Лев
Сегодня Львам день дает расширенные возможности познавательного общения. Он подходит для встреч с единомышленниками и пополнения их рядов, для экскурсий, участия в обсуждениях и посещения мероприятий. Не стоит терять время Львам, жаждущим блеснуть литературным или посредническим талантом, найти свою аудиторию и завести влиятельные знакомства. Удачный момент для публикации статей и фотоматериалов.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поддерживать контакты, завязанные накануне: они будут способствовать достижению целей, помогать в карьере и учебе. Возможно, подтянутся новые участники или расширится вчерашний круг тем. Девы, не сумевшие напрямую «достучаться» до нужных людей или получить нужную информацию (особенно финансовую и правовую), сегодня могут попытаться сделать это через посредников.
Весы
Сегодня Весам не стоит терять время, если они надеются быть услышанными, чувствуют в себе силы выступить в роли консультанта, оппонента или комментатора. Несмотря на старые заблуждения, особую манеру речи или зацикленность на отдельных странных идеях, их ждет успех. У них есть шанс блеснуть красноречием, литературным талантом или эрудицией, сделать резонансное заявление и обрести широкую известность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это хороший день для совещаний, включая приватные. Он располагает к общительности, доле юмора и легкому взгляду на сложные вещи, позволяет рассмотреть многие критичные темы с разных ракурсов и сравнить разные варианты решения задачи. В центр внимания желательно поставить творческие, юридические или образовательные темы, нужды детей или рекламные стратегии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит использовать этот день для расширения связей, в том числе в других городах и странах. На первое место могут выйти темы, связанные с образованием, информационным обменом, посредничеством, юриспруденцией, контакты с клиентами, партнерами, учениками или читательской (зрительской) аудиторией. Удачные сутки для проведения уроков, деловых переговоров, консультаций, неформальных встреч.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды намекают, что многое решают коммуникабельность, чувство юмора и баланса, настрой на позитивный и легкий диалог. Придется следовать этому правилу, если целью является продление договора, сохранение партнерских соглашений, поиск работы или услуг, расширение штата помощников, а также снятие претензий, полюбовное разрешение споров и мягкое улаживание острых противоречий.
Водолей
Сегодня Водолеям день предлагает отличные условия для интересного диалога, возобновления и поддержки влиятельных личных знакомств. Сложные стороны общения уйдут на второй план. День хорош для встречи с юристом, зарубежным партнером, представителем образовательной сферы, будущей публикой. Родителям не стоит упускать удачный момент для налаживания контактов с учителями и воспитателями своих детей.
Рыбы
Сегодня для Рыб одним из условий успеха в текущих делах будет общительность. Если они не начнут ограничивать строгими рамками правил и шаблонов свою мысль, то смогут расширить свой кругозор, пополнить старый багаж знаний и получить дополнительные варианты выбора в важном для себя вопросе. Стоит помнить, что остроумные советы и рецепты этого дня могут оказаться неприменимы на постоянной основе.