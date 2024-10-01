Укрепляем мосты – гороскоп на 2 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что темой дня может стать претензия, иск, обидный отзыв или коварный выпад. Вероятен роковой рубеж в переговорах, тяжбе, споре о наследстве, разводе, разделе имущества. Продуктивному диалогу может мешать вспыльчивость, обидчивость и злопамятность, а также нежелание играть честно, тяга к подмене понятий, казуистике, насмешкам, манипуляциям и провокациям. Может требоваться опытный консультант, ловкий посредник, третейский судья.
Овен
Сегодня Овнам придется стать дипломатичнее самим или найти ловкого посредника. Возможен роковой момент в споре о правах и владениях, в ходе бракоразводного процесса или ответа по претензиям. Любой диалог может осложниться злопамятностью и мстительностью. Несмотря на обмен колкостями, судьба дает шанс договориться. Для этого важно дать обратную связь, рассмотреть предложение, выслушать оппонента.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что сегодня нет мелочей. Все события этих суток – рубеж в какой-то истории. Именно они могут повлиять на решение о выборе сервиса, выставлении претензии, смене места работы, увольнении наемного работника, продолжении лечения. Возрастает риск ссор, суеты, спешки, помех к получению помощи. Возможно, придется услышать резкие слова от врача, помощника или другого человека.
Близнецы
Сегодня у Близнецов хорошие перспективы, но на пути к удаче им нужно преодолеть какие-то трудности и пережить ряд неприятных эмоций. Роковые помехи могут иметь технический или финансовый характер, исходить из прошлого, из дома или от семьи. Есть смысл с честью пройти испытание: успех, слава и авторитет того стоят. Звезды советуют верить в свои знания, идеи, красноречие и творческий потенциал.
Рак
Сегодня для Раков возрастает вероятность сложного разговора со значимым лицом. Им может оказаться родитель, бывший или нынешний супруг, личный юрист, владелец или арендатор жилья, деловой партнер. Велик риск разногласий. К ссоре может привести как чужое обидное слово, так и собственная раздражительность, импульсивность. Нежелательно вести в этот день переговоры и консультации, оформлять договор.
Лев
Сегодня для Львов может иметь особое значение личная встреча, разговор, известие, визит, короткая поездка или прочитанное письмо. Конечные перспективы скорее хорошие, но без осложнений не обойдется. Высока вероятность спора на старые «больные» темы, приключений в быту, в делах и в пути. Стоит отнестись внимательнее к своей манере речи, высказываниям, публикациям, маршрутам и средствам связи.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют внимательнее отнестись к переговорам на материальные и другие темы, к общению с деловыми партнерами, посредниками, юристами и представителями финансовой сферы, к обсуждению долгов, залогов, инвестиций, взаиморасчетов и кредитов. Важна уравновешенность. Не стоит нервничать, если получено неприятное известие – лучше включить дипломатичность и искать компромисс.
Весы
Сегодня для Весов это важный день. У них есть идейная поддержка, сознание правоты и шанс на удачу, но им стоит следить за своей речью, имиджем и поведением, чтобы не усложнить положение (особенно на фоне задетого самолюбия и провокаций извне). Сегодня легко вспылить, дать волю язвительности, критике, «черной» риторике и нечестным маневрам – что даст моральное удовлетворение, но затруднит сотрудничество.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит быть осторожнее в пути, в гостях и в общении с малознакомыми людьми, а также при встрече с персоной из прошлого, тайным завистником, недоброжелателем (и даже почитателем). Это не лучший момент для начала переговоров или путешествия, выбора помощника или доверенного лица. Возможен подвох от советчика или попутчика, сбой со стороны транспорта, маршрута или средства связи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для разговора с другом или с частным консультантом, обмена тайными или специфическими знаниями. Возможна весть из прошлого или встреча с кем-то из прежних знакомых, ценная для будущего. День пройдет удачнее, если ограничиться общением. Лучше расценивать известия как информацию, а не сигнал к действию, поскольку любой маневр сегодня рискован.
Козерог
Сегодня Козерогам важно внимательнее отнестись к известиям и контактам этого дня: они могут влиять на карьеру, статус, судьбу планов и союзов. Стоит удвоить самоконтроль и дипломатичность, если выставлена претензия, имеет место провокация, оживилась деловая конкуренция, назрел семейный или супружеский спор. Корни многих проблем найдутся в прошлом. Нежелательны важные встречи и оформление договоров.
Водолей
Сегодня Водолеям день дает надежду, помогает их саморазвитию и подсказывает им интересные варианты. Возможны известия из-за рубежа. Удача не гарантирует идеального хода событий, возможны вспышки эмоций, помехи, поломки. Стоит быть осторожнее в поездках, особенно дальних. Не повредит аккуратность в общении с авторитетами, покровителями, иностранцами, представителями сферы образования и юриспруденции.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть готовыми к неоднозначному известию или неприятной встрече. Но это событие не обязательно будет касаться личных планов – вполне возможно, что плохие вести затронут интересы партнеров, сервисов или коллег, с которыми вы поддерживаете договорные отношения. Не исключено, что ситуация будет как-то связана с прошлым. В этот день лучше воздержаться от новых договоренностей.