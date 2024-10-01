Укрепляем мосты – гороскоп на 2 октября

1 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня затмение в знаке Весов повышает внимание к темам, связанным с балансом интересов и улаживанием противоречий, способно напомнить о болезненном незавершенном прошлом.

Фото: rambler