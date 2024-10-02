Не говорим лишнего – гороскоп на 3 октября

2 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах призывает к гармонии, но добиться ее сложно. Новый солнечно-лунный цикл стартует противоречиво.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что утро может начаться с продолжения споров, переживаний или хлопот, а также сопутствующих стрессу и суете недомоганий. Появляются и положительные ноты: дополнительная информация, моральная поддержка, возможность проконсультироваться и поладить в некоторых спорных вопросах. Однако настроение вплоть до ночи может остаться неровным, а полноценное сотрудничество проблематичным. Не стоит приступать сегодня к новым делам и заниматься планированием задач на предстоящие несколько недель. Овен Сегодня Овнов ждет неспокойное утро. Риск утренних проблем будет выше в ситуации разлада и ссоры. Первым желанием этого дня может стать порыв ответить на критику, отразить чужой выпад или отстоять свои владения. Звезды напоминают, что в сложившейся ситуации есть не только путь вражды, но и путь великодушных договоренностей. Еще не поздно найти компромисс, но его должны хотеть обе стороны. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что многое зависит от настроя на компромисс, уступок и умения договариваться. Если все участники бурных событий вовремя продемонстрируют готовность к сотрудничеству, в течение дня останется шанс уладить любое недоразумение. К сожалению, согласие может оказаться не слишком прочным из-за критичности допущенной ошибки или из-за еще не остывших негативных эмоций. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не отступать перед препятствиями. Если барьер не был взят вчера, сегодня стоит проявить еще немного усердия, и цель будет достигнута, не одним путем, так другим. Все убытки с лихвой компенсирует полученный бонус, материальный или моральный. Особенно высока вероятность добиться успеха в учебе, а также на творческом, литературном или преподавательском поприще. Рак Сегодня Ракам важно не подбросить новых дров в костер семейной или другой ссоры. Если вчера ее удалось миновать, сегодня не стоит расслабляться: в первой половине дня обстановка останется напряженной, гроза может разразиться с некоторым опозданием. К урегулированию разногласий лучше привлечь третье лицо или нейтральный внешний источник информации, своими силами сделать это будет труднее. Лев Сегодня для Львов это информативный познавательный день. Многие злободневные темы будут им интересны, разговоры нередко будут идти с их участием или по их инициативе. Однако сегодня возможны не только увлекательные беседы. Первая половина суток сулит проблемы со связью и транспортом, а также сложности в общении. В это время нежелательно отправляться в поездки, размещать комментарии, отправлять сообщения. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что база успеха – дипломатичность и информированность. Именно эти качества увеличат шансы на полюбовное согласие и выгодный компромисс, на сохранение деловых отношений. Если пришлось понести убытки, взамен можно приобрести нечто другое – полезный опыт ведения финансовых или других переговоров, который можно смело заносить в свой личный актив и профессиональный багаж. Весы Сегодня Весов ждет сложное утро. В начале дня они будут переживать самые бурные эмоции, бороться с импульсами рискованного опрометчивого поведения или подвергаться мощному провокационному прессингу. В это время опасны лишние слова и шаги. В течение дня подоспеет моральная или иная поддержка, но достичь полной гармонии будет трудно. Есть шанс смягчить спор, проявив дипломатичность и великодушие. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть осмотрительными и информированными – особенно, если они оказались в ловушке прошлого, в недружелюбной компании, на чужой территории, или имеют дело с зарубежными реалиями. Лучше воздержаться от лишней откровенности и прямых инициатив. Не стоит начинать проекты и отправляться в путь. Не помешает тайный источник сведений, резервный маршрут, запасное средство связи. Стрелец Сегодня Стрельцы могут использовать день для общения, расширения кругозора и пополнения личного списка контактов, а также в качестве основной цели или полезного бонуса, для укрепления своей популярности на будущее. Поддерживая неформальный контакт с друзьями, родственниками или земляками, не стоит пускаться вместе с ними в рискованную авантюру: она чревата хлопотами, переживаниями или убытками. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не терять бдительность и не слишком полагаться на чью-то помощь. Возможно продолжение вчерашнего кризиса, кульминация спора, скандала или соперничества. Стоит опасаться коварства, лжи, двойственных ситуаций, нечестных маневров, особенно утром. Риск неудач и ошибок возрастет, если поддаться своим прежним негативным эмоциям – страху, боли потери или чувству вины. Водолей Сегодня для Водолеев день обещает стать информативным и удачным. Они получат возможность расширить свой кругозор, багаж знаний, список многообещающих идей или круг влиятельных контактов. Вероятны успехи в учебе, подвижки в зарубежных делах, дополнительные надежды на будущее в творческой, научной или иной области. Технические осложнения и неровный эмоциональный фон дня не станут им в этом помехой. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют быть любознательными, оставаться в курсе событий, уделять внимание критичным, злободневным, неприятным темам. Велика вероятность найти подсказки для устранения прошлых недочетов или информацию, помогающую подстраховаться на случай риска в будущем. Сложности этого дня – повышенная эмоциональная возбудимость, ранимость. Не стоит вести дела, открывать новые проекты.