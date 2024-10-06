Разговариваем направо и налево – гороскоп на 7 октября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поможет выйти из оцепенения и нарушить молчание, стать подвижнее, контактнее и любознательнее.

Гороскоп на сегодня говорит, что день может оживить интерес к зарубежным связям и новостям из далеких стран, к темам, связанным с путешествиями, наукой, образованием или правом. Не стоит рассчитывать в этих и других сферах на быстрый прогресс: возможно, придется отложить учебу, отменить поездку или взять перерыв в юридических процедурах из-за уже известных препятствий или намечающихся новых задержек. Главной ценностью дня останется информация, в том числе, получаемая из чужих краев или на иностранном языке.

Овен

Сегодня Овны станут подвижнее, общительнее и любознательнее. Это подходящий момент для того, чтобы мысленно или на деле выйти за рамки своей частной жизни и быта, оживить связи со знакомыми издалека. Возможны мысли о путешествии, переезде, получении или подтверждении образования. Звезды советуют согласовывать такие желания с реальностью момента: возможно, имеются скрытые помехи и препятствия.

Телец

Сегодня у Тельцов может появиться соблазн выглянуть за рамки важного для себя партнерства, пусть даже очень желанного и продуктивного. Эти сутки способны усилить любопытство, тягу к учебе или разнообразию впечатлений, интерес к чужим мнениям, сомнительной экзотической информации или далеким краям. Звезды советуют отдать дань подобным настроениям, но не в ущерб налаженным гармоничным отношениям.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут вернуться к интересующим их контактам и сферам знаний, к деловым переговорам, творческим тусовкам или учебным занятиям. Многие Близнецы получат известие от друзей, учеников и партнеров из-за рубежа. Однако процесс общения, обучения или оформления документов пойдет не так быстро, как хочется. В дополнение к внешним ограничениям могут наметиться личные заминки и сомнения.

Рак

Сегодня Ракам станет чуть сложнее действовать в собственном ритме и темпе. Многие Раки будут вовлечены в процесс повседневных рутинных контактов, домашних или служебных, а связанный с ними калейдоскоп разнообразных впечатлений может отвлечь их от самых главных занятий. На первый план могут выйти темы, связанные со здоровьем, работой или питомцами, с будущим путешествием или обустройством жилья.

Лев

Сегодня для Львов хорошие возможности ограничены, но не закрыты – особенно в той части, что связана с общением, литературным творчеством, учебой, личной жизнью и воспитанием детей. Планируя любое мероприятие, звезды советуют учитывать риск организационной ошибки, вероятные задержки при исполнении планов, а также страхи и иллюзии прошлого, тайные сомнения, свои и чужие психологические комплексы.

Дева

Сегодня для Дев могут иметь значение домашние и жилищные дела, контакты с членами семьи, арендаторами, риэлторами, хозяевами съемного жилья или посредниками при заключении сделки по недвижимости. День усилит внимание к темам, связанным с переездом, командировкой, эмиграцией, оживит интерес к учебе и работе за рубежом. Важно не забыть о правилах, границах, возможных «подводных камнях» договоров.

Весы

Сегодня Весам день возвращает коммуникабельность и возможности общения, доступ к информации, знаниям или связям. Он поможет находить слова для отстаивания своей позиции и поддерживать нужные контакты, в том числе, на отдаленных территориях. Однако не все пути и линии связи будут гостеприимно открыты. Планируя поездку, лечение, суд или учебу, стоит учесть вероятность объективных помех и задержек.

Скорпион

Сегодня Скорпионам ситуации дня позволяют получать дополнительную информацию в процессе выработки важного решения, а также оттачивать навыки общения. Такое положение дел особенно полезно Скорпионам, ведущим свои дела с иностранцами или международными организациями, а также Скопионам, вовлеченным в судебный процесс, планирующим переезд в чужие края, учебу вдали от дома или командировку за рубеж.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов возрастает коммуникабельность, а также их любознательность и любопытство. Многие Стрельцы будут не прочь услышать отзывы о себе, узнать, что думают о них партнеры, ученики или зарубежные знакомые. Общение и диалог будут их сильной стороной, им будет важна возможность свободно высказаться. В ситуации ограничений, молчания, недоверия, мнительности их позиции окажутся слабее.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше воздержаться от лишней активности, будь то прямые активные действия или обходные маневры. Также не помешает осторожнее высказывать свое мнение. Звезды советуют сохранять черновики текстов и записывать важные разговоры, избегать оформления документов. Хорошо использовать этот день для самообразования, поиска дополнительных данных, подсказок и материала для размышлений.

Водолей

Сегодня Водолеи могут использовать день для общения, интеллектуальных занятий и расширения своего кругозора. Сферы, где можно преуспеть – учеба и преподавание, научно-исследовательская деятельность, юриспруденция, путешествия, поддержка связей за рубежом или своих позиций в международных организациях. Также эти сутки подходят для коррекции долгосрочных планов, с целью поиска ошибок и несостыковок.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют удвоить осторожность в стратегически важных вопросах, быть сдержаннее в реакциях и не торопиться с принятием любых решений. Стоит проверять источники информации, тщательнее выбирать советчиков и консультантов. Рекомендуется осмотрительность в профессиональной и жилищной сфере, в общении с начальством, авторитетами, иностранцами, юристами, официальными инстанциями.