Карьера идет в гору – финансовый гороскоп на 7 октября

Наш гороскоп поможет вам откройте для себя, что готовит этот день, и настроиться на гармоничное течение событий.
Овен
Сегодня Овнов может ждать весьма неоднозначный день. У вас в полной мере могут проявиться качества трудоголика. Вы с удовольствием можете трудиться, вникать в детали, наводить порядок в делах. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием, станками и механизмами. Вместе с тем у бизнесменов могут обостряться деловые партнерские отношения.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным выступлениям. Вы сможете блеснуть своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты публики. Напряженный день ожидает тех, кто работает вдали от дома, на вахте. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять работу.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется совершать финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара. Вы рискуете вложить деньги в неликвидный товар, и на какое-то время деньги могут остаться заморожены. Однако этот день может стать успешным для работы по благоустройству производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Хорошо идут ремонтные и строительные работы.
Рак
Сегодня для Раков, кто по роду работы много контактирует с людьми, день может сложиться вполне успешно. Торговцы могут добиться увеличения скорости товарно-денежного оборота, что может положительно отразиться на уровне доходов. Хорошо проходят деловые поездки и встречи. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность и переговоры с деловыми партнерами.
Лев
Сегодня Львам, возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. Вместе с тем это удачное время для сделок с недвижимостью. Хорошо закупать строительные материалы, офисную мебель, торговое оборудование. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе и при работе удаленно на дому.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется сконцентрировать свою активность на отладке взаимодействия в бизнесе и укреплении деловых связей. Знакомства, которые произойдут у вас, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое сотрудничество. Это хорошее время для коротких поездок и информационного обмена. Вместе с тем звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег.
Весы
Сегодня для Весов, которые привыкли проявлять инициативу в бизнесе, может сложиться неблагоприятный день. Дело в том, что сегодня вы можете быть склоны выходить за рамки своей компетенции и проявлять инициативу в тех вопросах, которые не приветствуют окружающие. Старайтесь не делать то, о чем Вас никто не просит. Вместе с тем, у Вас есть шанс получить дополнительный доход помимо основной работы.
Скорпион
Сегодня Скорпионов звезды склоняют к коллективной деятельности. В одиночку вам вряд ли удастся добиться тех результатов, какие могут быть у вас при работе в составе группы единомышленников. Успешно проходят дружеские встречи и обсуждение совместных планов на будущее. Вместе с тем, рекомендуется быть предельно осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов звезды с осторожным оптимизмом могут оценивать шансы на продвижение в карьере. Особенно это относится к тем, кто давно ждет повышения и имеет влиятельного тайного покровителя. Вместе с тем, этот день может стать весьма напряженным в коллективной работе, когда требуется взаимопонимание. Нежелательно участвовать в собраниях, совещаниях, планерках.
Козерог
Сегодня Козерогам противопоказано проявлять инициативу в карьере. Особенно нежелательно вступать в споры с вышестоящим начальством. Возможно, вы не желаете подчиняться никакому авторитету и предпочитаете действовать самостоятельно – в этом случае вместе конструктивной работы Вы можете получить конфликт. Вместе с тем, это прекрасное время для служебной командировки и поездки на вахту.
Водолей
Сегодня Водолеи могут добиться успеха в делах, если будут опираться на планомерное и методичное движение к цели. Особенно это относится к руководящим работникам и бизнесменам. В прибыли могут оказаться те, кто причастен к добыче полезных ископаемых, промышленному производству. Во время командировки могут возникнуть проблемы юридического плана. Водители транспорта могут столкнуться со штрафными санкциями.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться благоприятный день для партнерского сотрудничества и публичной деятельности. Особенно это почувствуют юристы и преподаватели вузов. Переговоры с иностранцами подойдут к успешному завершению. Если вы выполняете клиентские услуги, то максимум внимания уделите пожеланиям заказчиков. Дальние поездки пойдут вам на пользу. Вместе с тем, Вы не застрахованы от форс-мажорных происшествий.