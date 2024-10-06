Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Карьера идет в гору – финансовый гороскоп на 7 октября

6 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно отдаться работе без остатка.

Карьера идет в гору – финансовый гороскоп на 7 октября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп поможет вам откройте для себя, что готовит этот день, и настроиться на гармоничное течение событий.

Овен

Сегодня Овнов может ждать весьма неоднозначный день. У вас в полной мере могут проявиться качества трудоголика. Вы с удовольствием можете трудиться, вникать в детали, наводить порядок в делах. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием, станками и механизмами. Вместе с тем у бизнесменов могут обостряться деловые партнерские отношения.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным выступлениям. Вы сможете блеснуть своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты публики. Напряженный день ожидает тех, кто работает вдали от дома, на вахте. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять работу.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется совершать финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара. Вы рискуете вложить деньги в неликвидный товар, и на какое-то время деньги могут остаться заморожены. Однако этот день может стать успешным для работы по благоустройству производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Хорошо идут ремонтные и строительные работы.

Рак

Сегодня для Раков, кто по роду работы много контактирует с людьми, день может сложиться вполне успешно. Торговцы могут добиться увеличения скорости товарно-денежного оборота, что может положительно отразиться на уровне доходов. Хорошо проходят деловые поездки и встречи. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность и переговоры с деловыми партнерами.

Лев

Сегодня Львам, возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. Вместе с тем это удачное время для сделок с недвижимостью. Хорошо закупать строительные материалы, офисную мебель, торговое оборудование. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе и при работе удаленно на дому.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется сконцентрировать свою активность на отладке взаимодействия в бизнесе и укреплении деловых связей. Знакомства, которые произойдут у вас, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое сотрудничество. Это хорошее время для коротких поездок и информационного обмена. Вместе с тем звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег.

Весы

Сегодня для Весов, которые привыкли проявлять инициативу в бизнесе, может сложиться неблагоприятный день. Дело в том, что сегодня вы можете быть склоны выходить за рамки своей компетенции и проявлять инициативу в тех вопросах, которые не приветствуют окружающие. Старайтесь не делать то, о чем Вас никто не просит. Вместе с тем, у Вас есть шанс получить дополнительный доход помимо основной работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов звезды склоняют к коллективной деятельности. В одиночку вам вряд ли удастся добиться тех результатов, какие могут быть у вас при работе в составе группы единомышленников. Успешно проходят дружеские встречи и обсуждение совместных планов на будущее. Вместе с тем, рекомендуется быть предельно осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов звезды с осторожным оптимизмом могут оценивать шансы на продвижение в карьере. Особенно это относится к тем, кто давно ждет повышения и имеет влиятельного тайного покровителя. Вместе с тем, этот день может стать весьма напряженным в коллективной работе, когда требуется взаимопонимание. Нежелательно участвовать в собраниях, совещаниях, планерках.

Козерог

Сегодня Козерогам противопоказано проявлять инициативу в карьере. Особенно нежелательно вступать в споры с вышестоящим начальством. Возможно, вы не желаете подчиняться никакому авторитету и предпочитаете действовать самостоятельно – в этом случае вместе конструктивной работы Вы можете получить конфликт. Вместе с тем, это прекрасное время для служебной командировки и поездки на вахту.

Водолей

Сегодня Водолеи могут добиться успеха в делах, если будут опираться на планомерное и методичное движение к цели. Особенно это относится к руководящим работникам и бизнесменам. В прибыли могут оказаться те, кто причастен к добыче полезных ископаемых, промышленному производству. Во время командировки могут возникнуть проблемы юридического плана. Водители транспорта могут столкнуться со штрафными санкциями.

Рыбы

Сегодня у Рыб может сложиться благоприятный день для партнерского сотрудничества и публичной деятельности. Особенно это почувствуют юристы и преподаватели вузов. Переговоры с иностранцами подойдут к успешному завершению. Если вы выполняете клиентские услуги, то максимум внимания уделите пожеланиям заказчиков. Дальние поездки пойдут вам на пользу. Вместе с тем, Вы не застрахованы от форс-мажорных происшествий.
Рамблер: последние новостиЛюбовный гороскоп на 7 октября 2024 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 7 октября 2024 годаГороскоп на 7 октября 2024 года
Гороскопы
Разговариваем направо и налево – гороскоп на 7 октября
Разговариваем направо и налево – гороскоп на 7 октября
Гороскопы
Смотрим на роман реально – любовный гороскоп на 7 октября
Смотрим на роман реально – любовный гороскоп на 7 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]