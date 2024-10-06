Карьера идет в гору – финансовый гороскоп на 7 октября

Сегодня нужно отдаться работе без остатка.

Наш гороскоп поможет вам откройте для себя, что готовит этот день, и настроиться на гармоничное течение событий.

Овен

Сегодня Овнов может ждать весьма неоднозначный день. У вас в полной мере могут проявиться качества трудоголика. Вы с удовольствием можете трудиться, вникать в детали, наводить порядок в делах. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием, станками и механизмами. Вместе с тем у бизнесменов могут обостряться деловые партнерские отношения.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным выступлениям. Вы сможете блеснуть своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты публики. Напряженный день ожидает тех, кто работает вдали от дома, на вахте. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять работу.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется совершать финансовые спекуляции с оптовыми партиями товара. Вы рискуете вложить деньги в неликвидный товар, и на какое-то время деньги могут остаться заморожены. Однако этот день может стать успешным для работы по благоустройству производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Хорошо идут ремонтные и строительные работы.

Рак

Сегодня для Раков , кто по роду работы много контактирует с людьми, день может сложиться вполне успешно. Торговцы могут добиться увеличения скорости товарно-денежного оборота, что может положительно отразиться на уровне доходов. Хорошо проходят деловые поездки и встречи. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность и переговоры с деловыми партнерами.

Лев

Сегодня Львам , возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. Вместе с тем это удачное время для сделок с недвижимостью. Хорошо закупать строительные материалы, офисную мебель, торговое оборудование. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе и при работе удаленно на дому.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется сконцентрировать свою активность на отладке взаимодействия в бизнесе и укреплении деловых связей. Знакомства, которые произойдут у вас, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое сотрудничество. Это хорошее время для коротких поездок и информационного обмена. Вместе с тем звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег.

Весы

Сегодня для Весов , которые привыкли проявлять инициативу в бизнесе, может сложиться неблагоприятный день. Дело в том, что сегодня вы можете быть склоны выходить за рамки своей компетенции и проявлять инициативу в тех вопросах, которые не приветствуют окружающие. Старайтесь не делать то, о чем Вас никто не просит. Вместе с тем, у Вас есть шанс получить дополнительный доход помимо основной работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов звезды склоняют к коллективной деятельности. В одиночку вам вряд ли удастся добиться тех результатов, какие могут быть у вас при работе в составе группы единомышленников. Успешно проходят дружеские встречи и обсуждение совместных планов на будущее. Вместе с тем, рекомендуется быть предельно осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов звезды с осторожным оптимизмом могут оценивать шансы на продвижение в карьере. Особенно это относится к тем, кто давно ждет повышения и имеет влиятельного тайного покровителя. Вместе с тем, этот день может стать весьма напряженным в коллективной работе, когда требуется взаимопонимание. Нежелательно участвовать в собраниях, совещаниях, планерках.

Козерог

Сегодня Козерогам противопоказано проявлять инициативу в карьере. Особенно нежелательно вступать в споры с вышестоящим начальством. Возможно, вы не желаете подчиняться никакому авторитету и предпочитаете действовать самостоятельно – в этом случае вместе конструктивной работы Вы можете получить конфликт. Вместе с тем, это прекрасное время для служебной командировки и поездки на вахту.

Водолей

Сегодня Водолеи могут добиться успеха в делах, если будут опираться на планомерное и методичное движение к цели. Особенно это относится к руководящим работникам и бизнесменам. В прибыли могут оказаться те, кто причастен к добыче полезных ископаемых, промышленному производству. Во время командировки могут возникнуть проблемы юридического плана. Водители транспорта могут столкнуться со штрафными санкциями.

Рыбы