Слушаем свое сердце — любовный гороскоп на 10 октября

Сегодня нам стоит отдаться чувствам, а не логике.

Наш гороскоп расскажет, какие тенденции будут определять ваше настроение и действия, и как лучше всего справиться с предстоящими ситуациями.

Овен

Сегодня Овнам нелегко лавировать между личными чувствами и другими сторонами своей жизни. Чем теснее контакт с любимым человеком, тем сложнее найти в противоречивом танце разнонаправленных сил относительно гармоничный результирующий вектор. Звезды советуют не создавать поводов для открытых ссор.

Телец

Сегодня Тельцов и чувства их партнеров не способны ослабить ни дела, ни расстояние, ни маска сдержанности. Не исключено, что влюбленные будут активно помогать друг другу в разных житейских заботах, и это станет проверкой новой любви либо аргументом в пользу возврата прежних отношений.

Близнецы

Сегодня Близнецов может привлечь житейская, материально-деловая или интимно-сексуальная сторона личных отношений. Возможно, снова напомнит о себе некое препятствие или недоразумение, порожденное прошлым. Говорить (и, в особенности, шутить) на задевающие темы в этот день может быть сложно.

Рак

Сегодня для Раков взаимная любовь не панацея от ссор. Многие Раки скажут, что проблема в партнере, но часто сами будут провоцировать конфликт. К счастью, в любой момент сегодня можно остановиться. Важно правильно использовать сценарии прошлого, воспроизводя конструктивные и избегая негативных.

Лев

Сегодня Львам стоит быть осмотрительнее, если они тесно взаимодействуют с партнером в различных житейских ситуациях. Романтические отношения могут отойти на второй план, а на первый выйти прозаические процессы работы или быта — тут-то и возможны моменты напряженности, вплоть до ссор.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что их сильная сторона заключается в скрытых упорных действиях, подсказанных сильным глубоким чувством. Слабой стороной многих Дев будет сфера устного или письменного общения. Не тот день, когда стоит вызывать партнера на разговор или делать признание.

Весы

Сегодня для Весов возрастает вероятность ссоры с близким человеком. Могут ожить прежние сценарии общения, наполненные явной или пассивной агрессией. Возможны провокационные выпады. Если делаются попытки примирения, то оно окажется невозможным или непрочным, построенным на сомнительной основе.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов нет особых причин сомневаться во взаимности чувств, но они не могут быть столь же уверенными во внешних обстоятельствах, например, в средствах связи. Не исключены противоречивые ситуации. Звезды советуют минимизировать личную переписку и ничего не передавать через третьих лиц.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут услышать от близкого человека неприятный вопрос, который заставит их что-то поменять или в чем-то признаться. Стрельцам, не готовым к подобному повороту событий и связанным с ним переживаниям, желательно не попадать в обстановку, провоцирующую неудобные для них ситуации.

Козерог

Сегодня Козерогам нелегко, но нельзя сказать, что они совсем беззащитны перед коварством судьбы. В наилучшем положении Козероги, остывающие к партнеру или всецело уверенные в нем, а также Козероги, уже разобравшиеся в своих чувствах: у них мало болевых точек, которые можно задеть.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть разочарованы, если рассчитывали на быстрое поступательное развитие событий в своей личной жизни и на хорошие новости. Многие Водолеи окажутся в плену последствий прошлого и будут вынуждены снова отыгрывать заданные им сценарии, надеясь, что делают это в последний раз.

Рыбы