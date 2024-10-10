Не инициативничаем — финансовый гороскоп на 11 октября

Наш гороскоп предлагает рекомендации, которые могут помочь в организации дня, принятию важных решений и понимании текущих жизненных тенденций.
Овен
Сегодня Овнам выгоднее находиться в тени и не привлекать внимание окружающих в свои дела. Если вы ведете открытый бизнес, то можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот. Неплохие доходы получат те, кто работает в сфере гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Также можете получить помощь и поддержку со стороны тайного покровителя.
Телец
Сегодня Тельцам в деловых партнерских отношениях звезды могут благоприятствовать. Хорошо пригласить партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Это поможет обрести надежного помощника и перевести отношения в категорию дружеских. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от публичной деятельности и внимательно следить за поведением конкурентов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют прилагать практические усилия для продвижения в карьере. Это прекрасное время, когда вашу работу может заметить и оценить начальство. Можно рассчитывать на предложение занять более высокую должность или вы получите более ответственное задание. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все удачно сложиться. Наиболее сложно может пойти профессиональное обучение.
Рак
Сегодня для Раков, занятых творческими видами деятельности, отлично может сложиться этот день. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Хорошо открывать представительства, центры или филиалы за рубежом, а также филиалы зарубежных фирм на местах. Интенсивнее идут деловые контакты.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании вопросов, связанных с недвижимостью. Можно покупать или продавать объекты недвижимости, вкладывать деньги в капитальный ремонт помещений, заниматься благоустройством. Хорошее время для получения ссуд под строительство. Строители могут передавать готовый объект заказчику — никаких нареканий при этом не возникнет.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сосредоточить внимание на укреплении деловых связей. Это та сфера деятельности, в которой вы можете наиболее успешно проявить себя. Прекрасное время для обмена информации, планирования встреч, проведения переговоров и подписания договоров. Эффективными могут стать усилия по оптимизации взаимодействия при торгово-закупочной деятельности.
Весы
Сегодня у Весов в центре внимания могут оказаться повседневные дела. Постарайтесь не заглядывать слишком далеко в своих делах и сосредоточьте усилия на том, что требует безотлагательных мер. Благодаря хорошим отношениям в коллективе, вы получите выгодные заказы и полное содействие со стороны коллег. Уровень ваших доходов, равно как и производительность труда, может вырасти.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать в себе желание действовать самостоятельно и инициативно. Наибольших результатов добьются те из вас, кто занят творческими видами деятельности, а также причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Вместе с тем звезды не советуют сейчас заниматься решением вопросов с недвижимостью. Например, нежелательно начинать строительство, покупать строительные материалы.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов многое в экономической деятельности может найти позитивное решение в обстановке секретной теневой деятельности. Рекомендуется полагаться на собственную интуицию, которая даст вам подсказки в принятии решений. Не исключено получение поддержки от родственников. Успешно развивается семейный бизнес, строительная индустрия. Хорошо улучшать условия труда на рабочем месте.
Козерог
Сегодня у Козерогов лучше всего могут пойти дела, связанные с информацией и деловыми контактами. Возможно, вы сумеете успешно освоить новые информационные технологии в работе с компьютерными программами. Успешно проходят обсуждения планов на будущее, можно проводить собрания акционеров. Вместе с тем звезды советуют вам воздерживаться от капиталовложений в инвестиционные фонды.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на той работе, которая напрямую может привести к росту доходов. Не ищите сами для себя новую работу и заказы — ваша личная инициатива способна увести вас на ложный путь. Внешние обстоятельства могут подвести Вас к тому, что вас найдут и предложат новые варианты для заработка. Скорее всего, предложения будут исходить от начальства или от деловых партнеров.
Рыбы
Сегодня Рыбам, имеющим свой бизнес, звезды советуют активнее включаться в рекламную раскрутку своего бизнеса. Очень хорошо именно сегодня расширять ассортимент товаров и услуг. Также используйте этот день для личностного развития и повышения уровня квалификации. Вместе с тем будьте готовы проверкам деятельности вашей фирмы. Возможны контрольные закупки и ревизии.