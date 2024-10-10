Дорожим дружбой и любовью — гороскоп на 11 октября

Сегодня подчеркнуты негативные грани сложившейся ситуации, например, напряженный аспект Луны и Меркурия усиливает проблемы общения.

Гороскоп на сегодня говорит, что возможна недоброжелательность, неуживчивость, ворчливость, язвительность, злопамятность, склонность к обесцениванию. Возрастает риск тупиковых моментов, разочарований, неприятных встреч и плохих вестей. В любом занятии есть смысл заранее сделать поправку на дурное настроение, недомогание, усталость, на сумму прошлых событий или роковое стечение обстоятельств. Стоит отложить целевые контакты и поездки. Вечер может принести новости и свежий взгляд на обстановку.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть готовыми к трудному разговору (особенно, если они рождены в середине апреля). Возможна неприятная встреча с партнером, оппонентом, недовольным клиентом, оказавшимся не в духе начальником. Мешать взаимониманию может злопамятность. Лучше не заниматься увольнением со старой работы и устройством на новую, отложить переговоры и подачу документов в суд. К ночи возможны новости.

Телец

Сегодня Тельцов способны исподволь выводить из себя мелочи. Возможны обрывы связи, бесплодные совещания, ошибки в договорах или критичные недочеты, заводящие работу в тупик. Может быть затруднен продуктивный контакт с консультантами, сервисами, юристами, подчиненными, нужными людьми издалека. Нередко это будет знаком, что старые знания и правила устарели, нуждаются в пересмотре и обновлении.

Близнецы

Сегодня Близнецов способен удерживать некий критичный вопрос. Их может ждать неприятный разговор, нежелательное известие или обидное открытие. Звезды советуют не уходить от решения проблемы — особенно, если речь о долгах, налогах, профессиональных просчетах или интимной грани любви. Если дело зашло в тупик, есть смысл выждать до вечера, к ночи появится свежий взгляд на ситуацию.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что день создает не лучшие условия для поиска взаимопонимания. Даже при наличии точек пересечения интересов и искреннего желания оставаться друзьями поладить и найти компромисс может быть трудно. Роковую роль способна сыграть обоюдная или односторонняя злопамятность, недоверчивость, несдержанность и язвительность. Стоит отложить важные встречи, начало сотрудничества.

Лев

Сегодня Львам день может запомниться неприятными встречами, нежелательными новостями, неудачными поездками и сложностями взаимопонимания в мелочах. Не исключены тупиковые моменты, обесценивающие прежний труд (например, проведенный ранее сложный ремонт или лечение). Звезды советуют игнорировать пустяки, а обсуждение по-настоящему критичных вопросов перенести на поздний вечер или отложить до завтра.

Дева

Сегодня Девам звезды напоминают, что дают неудовлетворительный эффект многие контакты. Помимо общения, может быть затруднена интеллектуальная деятельность, работа с текстами и документами. Не стоит планировать на этот день покупки, поездки, переговоры, начинания, платежи и взаиморасчеты. Если пришла критичная новость по поводу работы, питомца или здоровья, лучше продолжить ее обсуждение завтра.

Весы

Сегодня Весам нелегко быть услышанными, договориться со своими партнерами, коллегами и близкими. Возможны обиды, критика, сложности с аргументацией. Добавить проблем может недомогание, уныние или дискомфорт в быту. Не лучший день, чтобы сделать предложение, оправдаться или взять реванш. Не стоит выступать перед аудиторией, публиковать статьи. Новые возможности общения наметятся лишь ближе к ночи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают о не слишком благоприятных условиях для общения и советуют воздержаться от лишних контактов. В ситуациях дня не исключена доля коварства, могут звучать каверзные вопросы или приходить нежелательные вести из прошлого. Лучше подождать с отправкой письма, обращением за консультацией, высказыванием своего мнения, признанием, ответом на письмо или предложение.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от лишних трат и новых приобретений, повременить с необязательными денежными расчетами и другими несрочными финансовыми операциями. Стоит иметь в виду вероятность неприятного разговора, связанного со старыми долгами, например, с просроченной налоговой задолженностью, погашением ипотечного кредита или дружеским займом. Вечером возможны новости.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды напоминают о сложности контактов и советуют поддерживать лишь те из них, что являются по-настоящему необходимыми. Если есть возможность, стоит повременить даже с ответом на официальное срочное извещение, претензию или звонок от руководства. Велика вероятность роковых нежелательных встреч, критики, припоминания прежних ошибок и обид, плохого настроения и самочувствия.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют бороться с неприятными мыслями (особенно теми, что одолевают их в связи с прошлым). Новости и размышления этого дня способны основательно демотивировать, подтолкнуть к разочарованию в конкретных персонах или к обесцениванию прежних идеалов. Также в этот день нежелательно вести деловую переписку, отправляться в путь и принимать ответственные решения на будущее.

Рыбы

Сегодня Рыбамзвезды советуют отсекать нежелательные контакты и стараться не слушать негативные речи (в том числе плохие отзывы одних людей о других). Многие суждения этого дня продиктованы злопамятностью, завистью или дурным настроением, не исключена смесь правды и лжи. Возможно, придется узнать что-то плохое о друзьях, партнерах или коллегах. В этот день нежелательны переговоры и консультации.