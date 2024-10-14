Планеты разжигают чувства – гороскоп на 15 октября

14 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах подпитывает эмоции и напоминает, что они могут стать отличным мотивом для действий.

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Гороскоп на сегодня говорит, что нужный внутренний настрой поможет преодолеть лень и сомнения, выполнить оставшиеся дела. Темой дня могут стать приватные сделки, внутренние процессы, работы, связанные с уборкой, скрытым сопровождением, маскировкой или защитой. Хорошо заниматься завершением старых программ, отработкой и списанием долгов. Также день активизирует тайные чувства, усиливает тягу к музыке, кино, художественному творчеству и потребность в духовной жизни. Часть эмоциональной энергии может уйти в пустые фантазии. Овен Сегодня Овнам звезды советуют спокойно продолжать заниматься начатыми накануне делами (особенно, связанными с домом и частной жизнью, требующими секретности и уединения). Задавая некие рамки, внутри них этот день оставляет поле для маневра и позволяет никуда не спешить. Можно уделить время и делу, и личной жизни. В выполнении работ помогут план, отработанный алгоритм и медитативный настрой. Телец Сегодня Тельцам обстоятельства дня позволят действовать интуитивно или по инерции, получая хороший эффект при минимуме физических и душевных энергозатрат. С нужными людьми сблизит наличие общих планов и идеалов, часто берущих корни в прошлом. Многим Тельцам пригодится прежний опыт командной работы, поможет поддержка от старых друзей и коллег, родственников, деловых партнеров или любимого человека. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют сохранять фокус внимания на долге, работе и карьере, на профессиональных долгосрочных планах и целях. День позволит добиться многого, если сосредоточиться на главном и оставаться в заданных рамках. Создать проблемы могут лень и идеализм. Не стоит терять контроль, поддаваться иллюзии своего всемогущества или желанию сделать доброе дело вне рамок своих полномочий. Рак Сегодня для Раков это продуктивный день. Он позволяет им уходить от проблемных ситуаций и использовать свою энергию конструктивно, идет ли речь о бизнесе, профессиональных трудах или о личной жизни. Многие Раки смогут действовать по инерции, доверившись чутью или опыту. Хорошо налаженные дела можно пустить на самотек. Втайне возможны мечты о большем, но звезды пока советуют довольствоваться достигнутым. Лев Сегодня Львам не стоит планировать развлечения и активные контакты с внешним миром. В приоритете необходимые работы – особенно те, что требуют тайны и осторожности, связаны с внутренней частью бизнеса, охраной владений и исправлением критичных ошибок. Хорошо заниматься плановой уборкой, ремонтом. Порядок и вовремя принятые меры добавят спокойствия. Есть смысл скрыть свои интересы и чувства. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что это подходящий день для сотрудничества, основанного на взаимной симпатии или на выгоде, а также для стабилизации отношений в любви и браке на почве общего прошлого и привычек. В деловой сфере лучше иметь дело с проверенными людьми. Приветствуется проницательность и готовность подстроиться к чужим настроениям. Важно не поддаться идеализму и лишним иллюзиям. Весы Сегодня Весам звезды советуют оставаться в тени. Желательно следить за свои здоровьем и заботиться о своих насущных повседневных нуждах, но также и выполнять свои рутинные обязанности (домашние, профессиональные), не требуя за это награды. Стоит помнить, что эти сутки мешают самостоятельности. Возможна зависимость от помощников, финансовых возможностей, графика работы или текущего самочувствия. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды оставляют возможность жить согласно своим вкусам, планам, желаниям и привычкам. И в личной жизни, и в рабочих ситуациях они могут действовать в собственном стиле, следуя естественному темпераменту, накопленному опыту и устоявшимся принципам. Даже находясь в слабой позиции, они будут интуитивно выбирать верную тактику в деловых вопросах и гармонично выражать свои чувства. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют отдать предпочтение частной жизни и приватным делам. Можно заняться неприятной работой, предварительно настроившись на нее и позаботившись о подстраховке: риск будет минимальным, а польза явной. Хорошо заниматься уборкой, охраной владений, маскировкой или устранением критичных недочетов. Стоит помнить, что в этот день легко угодить в плен старых чувств и иллюзий. Козерог Сегодня Козероги имеют возможность извлечь пользу из связей и симпатий своего прошлого. Сильной стороной многих Козерогов станет интуиция, именно она поможет им правильно выстраивать свои деловые и личные контакты. Однако возлагать на этот день большие надежды не стоит: он дает не так уж много энергии, может склонить к сомнениям или иллюзиям в последний момент. Не стоит приступать к новым делам. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют доводить до конца любые дела и финансовые операции. Подходящий момент для полного или частичного закрытия долга. Есть условия для получения компенсации, удачной продажи ненужных активов и выгодного избавления от старых вещей. Сделки и акции этого дня лучше не афишировать. Возможны эпизоды рассеянности, иллюзий, интереса к пожертвованиям и благотворительности. Рыбы Сегодня у Рыб может быть мало энергии для работы, но много для фантазий. Необходимыми делами звезды советуют заниматься утром, стараясь держаться в рамках намеченного плана и не поддаваясь искушению от него отступить. Вечер подходит для отдыха. В конце дня можно дать волю воображению, романтическим эмоциям, сентиментальности, отдать дань уходящим иллюзиям прошлого, сомнениям и воспоминаниям.