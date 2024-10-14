Проводим время в объятиях – любовный гороскоп на 15 октября

Сегодня нам стоит любить и признаваться в чувствах.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут влиять на решения и настроения в этот день, а также даст советы по тому, как лучше справиться с возникающими трудностями и использовать возможности.

Овен

Сегодня Овнам ничто не мешает дать волю свои чувствам, но при одном важном условии: обстановка свидания должна быть приватной, спокойной, защищенной. Если это правило выполняется, можно отменить контроль за проявлениями страстей, дать волю эротическим фантазиям или накопившимся в душе эмоциям.

Телец

Сегодня Тельцы могут надеяться на ровный эмоциональный фон в своих личных отношениях и на гармонию в них. Часто этот приятный эффект будет давать сумма факторов: взаимное сильное притяжение, совместное прошлое, сходство идеалов и планов, привычка, а также возможно, наличие общих деловых интересов.

Близнецы

Сегодня Близнецам чувство удовлетворения событиями будут обеспечивать реализм и подстройка к заданным правилам, а проблемы им нередко могут создавать старые иллюзии и завышенные ожидания. Рекомендуется временное сохранение отношений в тайне, контроль за своими эмоциями и фантазиями.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют ценить гармонию в своей личной жизни и помнить, что она была создана не только их усилиями, важны также лояльность партнера и доброта судьбы. Базовые желания в этот день исполняются, а вот тайные «сверхкомплектные» мечты – не всегда, их исполнения придется подождать.

Лев

Сегодня Львам стоит учесть, что этот день затрагивает глубокие пласты памяти и может напомнить им о прошлом, в том числе не самом приятном. Чтобы общение с партнером оставалось гармоничным, оно должно быть по-настоящему близким, но есть тайны, которые, возможно, лучше друг о друге не знать.

Дева

Сегодня Девам не обойтись в любовных отношениях без чуткости, проницательности, умения настроиться на предложенную близким человеком эмоциональную и духовную волну. Это день, когда многое сближает, в том числе, общее прошлое. Не лучший момент для разрыва, так как велика сила взаимной привязанности.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что им лучше смириться с отсутствием бурной динамики в своей личной жизни и не стремиться в ней к резким переменам. Также этот день не создан для публичности, демонстративности и внешних эффектов. Не стоит афишировать свои чувства или открыто напоминать о себе.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на хорошее. Многое из того, что произойдет в эти сутки в их личной жизни, будет отвечать их интересам и вкусам, совпадать с их желаниями и ожиданиями. Звезды рекомендуют не терять время и делать все возможное для закрепления сложившейся гармонии.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день способен сделать очень эмоциональными, но может так и не дать им возможности открыто выразить свои чувства. Не исключена зависимость от любовных увлечений и переживаний прошлого, необходимость скрывать свою личную жизнь по разным причинам. Подходящий момент для тайного свидания.

Козерог

Сегодня у Козерогов любовные отношения вполне стабильны и гармоничны, но стабильность может быть не только со знаком «плюс». Это подходящий день для завершения прошлого романа и подведения черты под долгой мучительной историей, но будет важно не поддаться сомнениям и сожалениям в последний момент.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий момент для завершения прошлых сложных отношений, для прощального подарка или красивого сентиментального жеста. При этом крайне важно иметь искреннее намерение завершить историю, притворство в этом вопросе обещает неприятные последствия в будущем.

Рыбы