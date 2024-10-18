Не расслабляемся – гороскоп на 19 октября

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце приветствует настойчивость, практичность, деловитость, приглашает плотнее заняться вопросами заработка, хозяйства и бизнеса.

Гороскоп на 19 октября: спокойствие и самоконтроль помогут не испортить взаимоотношения с близкими