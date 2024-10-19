Время расслабиться – финансовый гороскоп на 20 октября

Наш гороскоп даст советы, как максимально использовать возможности и преодолеть возможные трудности
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, связанных с недвижимостью. Можно совершать сделки с недвижимостью, вкладывать деньги в капитальный ремонт помещений, заниматься их благоустройством, оформлять договора на аренду. Вторая половина дня не стол удачна. Вы можете столкнуться с проверками представителей власти.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют заняться укреплением своих деловых связей, партнерского взаимодействия и переговорного процесса. В это время такого рода деятельность будет наиболее успешна. Легко идут дела, связанные с оформлением документов. Удачное время для консультантов и торговцев. Во второй половине дня могут прийти неприятные известия, которые нарушат ваши планы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может быть отличное время для успешной работы. Текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная и деловая обстановка. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и сможете повысить уровень своих доходов. Однако звезды советуют вам поторопиться. Во второй половине дня нарастают негативные тенденции.
Рак
Сегодня для Раков многое будет зависеть от того, насколько успешно вы сможете проявить свою инициативу. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. В это время ваша энергия найдет наиболее гармоничную реализацию. Старайтесь нестандартно подходить к выполнению своей работы. Во второй половине дня могут усилиться противоречия в деловом партнерстве.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют вести тихую и незаметную для окружающих деятельность. Чем меньше вы будете делать открытых публичных заявлений, тем больших результатов сумеете добиться. Можно организовывать акционерные общества закрытого типа и обращаться за поддержкой к влиятельному покровителю. В конце дня между вами и кем-то из коллег может произойти конфликт.
Дева
Сегодня Дев могут попытаться вовлечь в коллективную работу в общественной организации. Первая половина дня располагает к работе, рассчитанной на получение результата в обозримом будущем – такой труд может оказаться вполне оправданным. Хорошо заниматься перспективным планированием и проектно-конструкторской работой. Во второй половине дня нарастают негативные тенденции.
Весы
Сегодня Весы, заинтересованные в карьерном росте, смогут добиться позитивных подвижек к заветной цели в первой половине дня. Ваши карьерные устремления могут получить поддержку вышестоящего начальства и солидное материальное вознаграждение. Во второй половине дня звезды предостерегают вас от неумеренных амбиций и «головокружения от успехов». Могут быть сложности в сфере недвижимости.
Скорпион
Сегодня Скорпионы с утра смогут добиться впечатляющих результатов в деле расширения своего бизнеса. Звезды советуют вам обратить свои взоры на заграницу и на другие регионы. Речь идет о налаживании и развитии делового сотрудничества с иностранными партнерами. Очень хорошо проводить рекламные акции в средствах массовой информации. Во второй половине дня положение дел может ухудшиться.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут совершить ряд удачных финансовых операций. Можно брать кредиты, размещать депозитные вклады в банках, переводить деньги за границу. Те, чей доход полностью или частично находится в тени, могут спокойно продолжать работать. Также это хорошее время для получения дополнительных доходов. После полудня воздержитесь от покупок.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды благоприятствуют в укреплении деловых партнерских отношений. Вы можете значительно сблизиться со своим партнером и добиться большего взаимопонимания с ним, если пригласите его для обсуждения совместных планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Во второй половине дня могут ухудшиться обстоятельства.
Водолей
Сегодня Водолеи могут получить прекрасные шанс для положительных сдвигов в работе. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Смело обзванивайте объявления, ходите на собеседования, и у вас все получится. Старайтесь действовать согласно ранее утвержденному плану, последовательно, целеустремленно. Во второй половине дня могут ухудшиться отношения с коллегами.
Рыбы
Сегодня у Рыб, занятых творческими видами деятельности, могут сложиться благоприятные обстоятельства. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий. Рекламное объявление, опубликованное в это время, даст хороший эффект.Во второй половине дня любая спекулятивная деятельность может обернуться большими убытками.