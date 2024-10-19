Болтаем без умолку – гороскоп на 20 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что, к сожалению, все благие намерения дня могут сталкиваться с помехами, удлиняющими путь к цели или заставляющими сократить изначально широкую программу. Возможны ситуации недоверия, задержки, проверки, завуалированные препоны со стороны консервативных бюрократических систем. Может мешать разница взглядов и убеждений. Полезная сторона дня заключается в указании на скрытые уязвимости, на устаревшие или поверхностные взгляды. Обосновано разочарование в отдельных планах, местах, людях и идеалах.
Овен
Сегодня у Овнов день может усилить потребность в общении, но и создать к нему препятствия. Возможно, не будет на связи нужных людей, начнут задерживаться ожидаемые сообщения или полученная информация будет не очень приятной. Также в течение дня могут возникать задержки и помехи при попытке отправиться в путь и вовремя прибыть к месту назначения. В итоге, может быть отменена часть приятных планов.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть экономнее даже при достаточных средствах. В этот день что-то мешает разумно и дальновидно распорядиться деньгами, выбрать качественный товар или сделать выгодное вложение. Риск просчетов возрастает, если делаются покупки или долгосрочные инвестиции за рубежом. Не исключены разочарования и в других сферах, например, в любви, идеалах или духовных ценностях.
Близнецы
Сегодня у Близнецов большие надежды реализуются с помехами, но звезды советуют не останавливаться и не отказываться от плана: события дня могут заставить снизить ожидания и умерить амбиции, но не отменят исполнения желаний и достижения целей. Скорее всего, они станут испытанием веры, тестом на терпение или экзаменом на профессионализм. То, что не удалось сегодня, окажется доступнее завтра.
Рак
Сегодня Раки могут использовать для набора впечатлений, получения предварительной или добавочной информации. Определенную пользу сегодня принесут даже неприятные случаи отказов, запретов, ограничений и разочарований: они укажут на пробелы в знаниях, планах, документах или мировоззрении. Возможно, есть смысл чуть больше узнать о чужой культуре, правовых нормах или профессиональных стандартах.
Лев
Сегодня Львы могут столкнуться с отсрочкой в планах, ограничениями в своих надеждах на будущее или разочарованием в некоторых друзьях. Звезды советуют не торопиться в таких случаях с неутешительными выводами и подождать завтрашнего дня: высока вероятность отмены препятствий, снятия запретов, исчезновения страхов и прояснения недоразумений. Лучше не планировать на этот день важное мероприятие.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с бюрократическим или иным барьером, если стремятся к какой-то цели, например, хотят удержаться на занятой карьерной позиции. Возможны ситуации недоверия, неодобрения, вынужденного молчания и ожидания, закрытые двери, моменты непонимания в общении с начальством, старшими коллегами и родственниками, представителями консервативного лагеря или официальных инстанций.
Весы
Сегодня Весам не стоит терять надежду и веру: все помехи преодолимы. Возможны задержки в поездке, в ходе лечения или при попытке получить юридическую помощь. Причиной разочарований и задержек может стать неудовлетворительное состояние здоровья, некачественный сервис или система контроля. Возможно, придется столкнуться с бюрократическим барьером и заново прояснить свои права.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды намекают, что им не стоит активно сетовать на возникающие препятствия. Запреты, разочарования и закрытые двери этого дня являются для типичных Скорпионов скорее страховкой или спасением, чем досадной помехой. Велика вероятность, что судьба таким образом убережет от преждевременных трат, духовных и идейных обольщений, роковых любовных ошибок или сомнительных инвестиций.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут встретиться с уже знакомым источником помех, ограничений или разочарований, с нехваткой средств, комфорта или доверия. Возможно, придется смириться с навязанной дистанцией, сократить траты, взять под контроль чувства и строже взглянуть на себя со стороны. Усложнится задача понравиться, оправдать чужие ожидания, угодить партнеру, получить моральную или юридическую поддержку.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не браться за серьезную тяжелую работу, предпочесть ей интересное общение или поиски информации с целью расширения кругозора. Возможен повышенный интерес к медицинским деталям, к вопросам обучения, путешествий, культуры, образования или контактов с иностранцами. Разочарования этого дня часто полезны, так как помогают отсеивать все устаревшее, ненужное и ложное.
Водолей
Сегодня Водолеям придется принять во внимание систему ограничений или контроля, которая сузит их возможности и заставит сократить задуманную программу. Водолеям, не готовым поступиться своими идеями и намеренным осуществить их в полном объеме, стоит отложить все важные мероприятия на завтра, включая творческие акции, популяризаторские выступления, рекламные акции, свидания и встречи с детьми.
Рыбы
Сегодня для Рыб залог успеха – реалистичная позиция, организованность, понимание своего текущего статуса и задаваемой им дистанции. Многим Рыбам придется принять во внимание свои системные идейные расхождения с другими людьми, включая коллег и близких. Рыбам, игнорирующим рамки и пытающимся объять необъятное, границы укажут обстоятельства, им придется ограничить свою территорию или свои запросы.