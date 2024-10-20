Забиваем на прошлое и держится за настоящее — любовный гороскоп на 21 октября

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы могут возникнуть в этот день.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства дают шанс наладить контакт с любимым человеком, приятно провести с ним время или узнать о нем новости. Появится возможность связи в случае разлуки или пребывания в далеких краях. Лучше делать это утром: вечером ситуация станет менее благоприятной и более запутанной.
Телец
Сегодня Тельцам сложно оставаться в любви реалистами. Если они жаждут романтики и волнений, здравый смысл, осторожность и дальновидность могут оказаться в самом конце их списка приоритетов (особенно, если они оказались за рубежом, в гостях, в экзотической обстановке или в нештатной ситуации).
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовные желания исполнятся, хотя бы отчасти. Близнецы, приунывшие накануне, снова воспрянут духом: взаимная тяга окажется сильнее помех. Стоит помнить, что успех может вести не только к понятному всплеску оптимизма, но и к завышенным ожиданиям, появлению отдельных ложных надежд.
Рак
Сегодня Ракам царящая вокруг психологическая атмосфера способна внушить приятные, но ложные надежды. Многие Раки будут мечтать в нужном направлении, но конкретные пути реализации своих романтических фантазий они пока могут представлять себе довольно смутно (или абсолютно неверно).
Лев
Сегодня у Львов романтические планы реализуются — что будет особенно приятно Львам, которые вчера потеряли надежду на удачный поворот событий и осуществление своих желаний. Душевный подъем, даруемый этими сутками, может заставить их видеть будущее своего романа в крайне радужном и заманчивом свете.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что в приятных и удачных с виду ситуациях этого дня может таиться подводный камень. Он особенно вероятен в романе с человеком чужой культуры. Чем сильнее вдохновляет и обнадеживает обстановка, тем выше риск любовной иллюзии. Может оказаться фикцией благородный жест.
Весы
Сегодня Весам день принесет положительный поворот событий в личной жизни — подтверждая тем самым, что сейчас они на верном для себя пути. Даже если надежды оправдаются не полностью, останется шанс получить желаемое в будущем. Сходство взглядов перевесит разногласия. Возможно, придет желаемое известие.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день создаст иллюзию особой благосклонности фортуны, поскольку все их любовные авантюры закончатся благополучно. Случайные ошибки, если таковые будут допущены ими в романтических отношениях, будут вовремя заглажены и забыты. Но им не помешает сделать для себя определенные выводы.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов поведение партнера успокоит, поскольку они увидят и услышат именно то, что хотят. Гармоничная сторона отношений может заслонить от них некоторые важные нюансы. Не исключается односторонняя или взаимная идеализация, а также наличие тайн у одного или обоих партнеров.
Козерог
Сегодня для Козерогов отдельных вдохновляющих моментов свидания может оказаться недостаточно. Есть риск, что в целом их надежды не оправдаются, например, антураж встречи не будет соответствовать их представлениям о романтике. Общение с объектом симпатий может вызвать у них сомнения и вопросы.
Водолей
Сегодня у Водолеев романтическое свидание оправдает главные надежды. Оно подтвердит их самые оптимистичные предположения и подарит им надежду на будущее, например, на приятное продолжение романа. Если обстоятельства вынудят быть сдержаннее на словах, порадует эмоциональное или духовное единство.
Рыбы
Сегодня для Рыб в романтических ситуациях кроется немало искушений. Есть вероятность поддаться иллюзиям или очарованию заморской экзотики. Многие Рыбы сегодня рискуют погнаться за привлекательным идеалом своего прошлого, который уже потерял для них актуальность в свете других жизненных условий.