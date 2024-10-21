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Повезет особо трудолюбивым – финансовый гороскоп на 22 октября

21 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит показать на работе, на что мы способны.

Повезет особо трудолюбивым – финансовый гороскоп на 22 октября
Фото: Image by wayhomestudio on Freepik

Из нашего гороскопа читатели смогут узнать о возможных удачах и предупреждениях, что поможет им лучше подготовиться к предстоящему дню.

Овен

Сегодня Овны могут ощутить в себе прилив творческой энергии. Это может положительно отразиться на тех, кто причастен к публичной деятельности и искусству. Музыканты и актеры театра, шоу-бизнеса, цирка смогут блеснуть своим мастерством и заслужить восторги публики. Художникам и дизайнерам звезды советуют не только активно заниматься творчеством, но и устраивать выставки, презентации.

Телец

Сегодня у Тельцов день в целом может сложиться вполне благополучно. Возможно, вы сможете улучшить условия своего труда. Это может быть сделано за счет ремонта помещения и приобретения офисной мебели и техники. Бизнесменам рекомендуется заниматься модернизацией и техническим обновлением. Также можно менять график работы и пересматривать штатное расписание фирмы.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей. Не стоит успокаиваться на достигнутом. Даже если дела идут нормально, помните, что вы имеете все шансы добиться ещё больших успехов. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, консультаций, индустрии развлечений и моды.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться один из самых успешных дней для деловой активности. Деньги сами идут к вам в руки. Возможно, у Вас будет много выгодной работы и заказов. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: сделки с недвижимостью, ремонтные работы, особенно в коммунальных службах и в строительстве. Однако в конце дня может возрастать вероятность понести материальный ущерб.

Лев

Сегодня Львы смогут успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Ваша коммуникабельность и умение находить взаимопонимание с окружающими могут позволить успешно решать многие вопросы. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто по роду работы много общается с разными людьми: консультанты, секретари-референты, торговцы, таксисты, социальные работники.

Дева

Сегодня для Дев, чья работа требует глубокого сосредоточения или исследования, может сложиться хороший день. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, и не зависят от начальства и деловых партнеров. Успешно может пойти удаленная работа на дому. Старайтесь в любом деле рассчитывать только на свои таланты и мастерство.

Весы

Сегодня Весы имеют шанс добиться больших успехов, если будут активно сотрудничать с деловыми партнерами. Старайтесь отдавать наибольшее предпочтение в контактах проверенным друзьям. Хорошо заниматься проектно-конструкторскими работами и обсуждать планы на будущее. День располагает к коротким деловым поездкам и новым знакомствам. Воздержитесь от шопинга.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов, заинтересованных в карьерном росте, благоприятно может сложиться этот день. Если вы ищите новую работу, то сегодня вам могут предложить интересный вариант. Особенно велики шансы на успех у тех, кто имеет тайных влиятельных покровителей – они могут замолвить за вас словечко нужным людям в нужный момент. Могут установиться доверительные отношения с начальством.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, звезды обещают новые радужные перспективы за счет расширения бизнеса. Вы почувствуете эмоциональный подъем, и с оптимизмом можете браться за выполнение любой самой сложной работы. Звезды советуют заглядывать дальше текущего дня, и в поступках ориентироваться на выгоду, которая будет получена в перспективе.

Козерог

Сегодня для Козерогов, работающих на государственной службе, особенно в контрольных и властных структурах, этот день может сложиться наиболее благоприятно. Бизнесмены могут успешно проводить реформы на своей фирме, обновлять производственные мощности, делать кадровые перестановки. Вы не будете нуждаться в деньгах, можете получить выгодные госзаказы или открыть кредитную линию.

Водолей

Сегодня Водолеи, связанные с публичной деятельностью, могут запомнить этот день как один из самых удачных. Хорошо могут проходить выступления на публике, в том числе с целью делиться своими знаниями. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, массовые общественные мероприятия, дальние поездки, выставки, рекламные акции. Можно сдавать экзамены по переаттестации.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут получить высокий результат в работе за счет трудолюбия и хороших отношений с коллегами и начальством. Возможно, вам предложат более престижную и выгодную работу, либо попросят выполнить ответственное задание. Используйте этот день для совершенствования своего мастерства в овладении инструментами. Хорошо проявят себя инженеры, изобретатели.
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