Кидаемся в домашние дела с головой – гороскоп на 22 октября

21 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке обращает внимание на домашние нужды и комплекс хозяйственных задач, а также на внутреннюю сторону любого проекта и на старые дела, требующие завершения.

Фото: rambler