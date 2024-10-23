Общаемся налево и направо – гороскоп на 24 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что взаимодействие Луны и Венеры создает настроение для любви и романтики, художественного творчества, потакания женским вкусам и детским нуждам. Возможны удачные покупки, подвижки в решении финансовых задач, надежды на выигрыш, гонорар или компенсацию. Не исключена особая симпатия к чужим странам и культурам. Однако решения всех проблем этот день не обещает. Развитие положительных тенденций и выполнение обещаний может быть отсрочено. Неприятный разговор может быть отложен, но не отменен.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют переключиться с режима напряженных дел или бытовых забот на режим игры или творчества, уделить время своей личной жизни, нуждам детей или креативной части бизнеса. Не обещая идеальной гармонии и полного отдыха, день сулит отдельные приятные моменты. Можно получить заряд позитива за счет любви, частично поправить финансовое положение, повысить свои шансы на выигрыш.
Телец
Сегодня для Тельцов день окажется удачнее, если они уловят его яркий позитивный дух и будут готовы оценить его приятные стороны. Его ключевой настрой – это игра, любовь, креатив, красота, внешние эффекты. Реализовать его можно не только в экзотичной особой среде (на отдыхе или в чужих краях), но и дома. Независимо от местопребывания, важно не создавать предпосылок к столкновению личных интересов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстановка вокруг станет приятнее. Возможны как общие смягчающие ноты, поднимающие настроение, так и конкретные события, помогающие решать проблемы. Многие Близнецы получат возможность развеяться, выйти из круга скучной рутины в мир игры, любви, красоты, творчества или развлечений. Помимо гармонизации психологической атмосферы, возрастет вероятность поправить финансовые дела.
Рак
Сегодня Ракам важно видеть приятные стороны ситуации и уметь радоваться им. Это могут быть небольшие подарки, приятные покупки, легкие заработки, романтические моменты. Возможно, удастся найти лекарство, товар для ребенка или игрушку для питомца. Ракам, уставшим от целенаправленной активности, позитивные моменты этого дня помогут сбавить темп, восстановить свое здоровье или душевное равновесие.
Лев
Сегодня Львам звезды обещают хороший день. Полный комфорт и абсолютная гармония недостижимы, но источник положительных эмоций гарантирован. Это подходящий день для любви, для забот о своей красоте и привлекательности, для развития своих художественных талантов. Могут стать гармоничнее отношения с детьми и с представительницами женского пола. Не идеальными, но приятными окажутся покупки в дом.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют наслаждаться приятными сторонами ситуации, даже если она не совпала с их текущими интересами и настроением. Это подходящий момент для того, чтобы отдать дань играм, любви, творчеству, моде, нуждам детей и питомцев, праздникам и развлечениям. Стоит отложить целевые поездки, важные встречи, серьезные переговоры, сосредоточенные углубленные размышления и исследования.
Весы
Сегодня Весы смогут отвлечься от напряженных сторон своей жизни на более позитивные и приятные. Многим Весам день поможет восстановить гармонию в любви, соприкоснуться с миром красоты, творчества или развлечений, найти время для детей или для общения с друзьями, наладить деловые отношения, улучшить финансовое положение, заняться своей внешностью или добавить комфорта в окружающую обстановку.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может усилить потребность в самовыражении, особенно через карьеру в сфере рекламы, творчества или развлечений. Важным аргументом может быть заработок. Родителями может руководить желание реализоваться через детей. Скорпионам, не нашедшим применения своим талантам на родине, начнет импонировать мысль об успехе в чужих краях. Звезды советуют не спешить с заявками, переговорами.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на что-то приятное. Возможно ослабление тревог и суеты, улучшение отношений благодаря собственному обаянию, получение подарка или компенсации. Многих Стрельцов ждет успех в любви. Также этот день повысит их шансы проявить себя в искусстве, творчестве. Но область удачи будет ограничена. Звезды не советуют выбирать этот день для начала поездки или переговоров.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют отвлечься от напряженных сторон сложившейся ситуации на что-то приятное, например, на творчество или на любовную романтику в их легких вариантах. Можно отдать дань случайным чувствам или экзотическому креативному хобби, не связанному с основным видом текущей деятельности. Желательно воздерживаться от важных начинаний, подразумевающих рутину и ответственность.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не запрещают радоваться приятной стороне событий, но советуют учитывать и другие грани ситуации. День сгладит сложности личных и деловых отношений благодаря позитивной обстановке и взаимной симпатии, но гармония будет хрупкой и ее придется беречь. Не стоит нарушать ее разговорами на сложные темы и провокационными заявлениями. Лучше не отвечать на коварные чужие вопросы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют иметь занятие, но избегать нагрузок, рутины и лишней ответственности. Желательно заниматься лишь несложными задачами, содержащими элемент креатива и позитива (например, подготовкой к празднику, выбором подарков детям или презентов коллегам). Если речь о самочувствии, стоит выбирать приятные варианты лечения и поддержки здоровья, не лишающие вкуса и радостей жизни.