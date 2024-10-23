Общаемся налево и направо – гороскоп на 24 октября

23 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня можно надеяться на сглаживание противоречий и снятие напряжения, на те или иные приятные события.

Фото: rambler