Спрос начнет расти – финансовый гороскоп на 31 октября

Наш гороскоп расскажет, как лучше провести этот день, избегая ненужных переживаний и с умом используя свою энергию.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, предстоит большая и конструктивная работа. Любые инвестиции бизнесменов, направленные на повышение производительности труда, могут быть экономически оправданы. Хорошо идет работа по ремонту и отладке станков и оборудования, конвейерного производства. Бизнесмены могут принять на работу нового ценного сотрудника.
Телец
Сегодня у Тельцов в центре внимания могут оказаться вопросы делового партнерства и взаимодействия с клиентами. Вы сможете убедиться, что у вас есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением, и это усиливает эффективность ваших усилий. Хорошо идут дела у творческих работников, имеющих свободный график работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов прекрасный день для конструктивной практической работы. Звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места. Можно с успехом заниматься любыми вопросами, связанными с недвижимостью. Работники офисов, магазинов, рыночные торговцы и медики смогут максимально реализовать себя. Бизнесмены могут принять к себе на работу толкового сотрудника.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться удачное время для налаживания стабильных и серьезных деловых связей. Звезды советуют вам максимально инициировать себя на новые знакомства, контакты, поездки. Вам удастся провести эффективные рекламные акции. Успех ожидает работников торговли, транспорта, а также всех тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.
Лев
Сегодня у Львов благоприятный день для любых дел, связанных с недвижимостью. Если вы ищите помещение для его аренды, либо сами желаете сдать в аренду собственное помещение, то Вам, возможно, удастся найти наиболее выгодный вариант. Также вы сможете добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований и сбора соответствующих подписей и резолюций.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться благоприятное время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов. Информационные вопросы решаются легко и без торможений. Возможно, вам удается найти гибкие формулы для таких соглашений, которые будут выгодны всем участникам переговорного процесса. Хорошо могут идти дела у работников транспорта и торговли.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на заключение удачных сделок и получение дополнительных доходов, помимо основной работы. Чем больше трудолюбия вы проявите сегодня, тем удачнее сложится этот день. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей. Также вы можете рассчитывать на доплаты за проезд от дома до работы, либо за обеды в рабочее время.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов личная инициатива является главным условием успешной деятельности. Прислушайтесь к советам старых друзей – они подскажут вам наиболее взвешенные и перспективные решения. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Вы можете получить неожиданные, незапланированные доходы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут значительно укрепить свои позиции в плане карьеры и авторитета. При необходимости, звезды советуют воспользоваться методами тайной дипломатии и привлечь на поддержку влиятельного покровителя, предпочитающего находиться в тени. Вы имеете все шансы заслужить особое расположение у начальства, которое может доверить вам ответственные задания.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют укреплять дружеские связи и заниматься перспективным планированием. Хорошо проходят встречи и переговоры с партнерами из других стран и регионов. Вас могут пригласить в ознакомительную поездку за границу, причем часть расходов на дорогу или всю её стоимость вам компенсируют за счет спонсорской помощи. Можно использовать технические новинки.
Водолей
Сегодня для Водолеев, ориентированных на карьерный рост, благоприятно может сложиться этот день. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выдадут премию. Руководящие работники смогут провести успешные реформы и кадровые перестановки. Усилия и таланты подчиненных по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не упускайте из виду стратегическую цель.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут успешно заниматься рекламной деятельностью и предпринимать любые шаги, повышающие престиж и популярность вашей фирмы. Удачно развивается направление на углубление сотрудничества с деловыми партнерами. Работа по выполнению клиентских заказов получает новый импульс. Ваша личная популярность, равно как и популярность Ваших услуг у заказчиков может вырасти.