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Растворяемся в тишине – гороскоп на 2 ноября

1 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна пребывает в слабом положении и подчеркивает переходный характер момента, склоняющий к пассивности и выжиданию.

Растворяемся в тишине – гороскоп на 2 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что вплоть до ночи будет недоставать энергии и оснований для уверенного шага в новом направлении. Может не хватать известий из-за рубежа, информации юридического характера. Лишь в самом конце дня могут начать приходить на ум нужные слова, поступать новости, открываться необходимые маршруты и каналы связи. Не тот момент, когда стоит форсировать события. Нежелательно планировать на эти сутки начало учебы, открытие проекта, старт переписки, переговоров и путешествий.

Овен

Сегодня для Овнов день может сопровождаться общей инертностью – что будет огорчать и демотивировать их, если они уже настроились на новый ритм. Одной из проблем может стать задержка вестей (в том числе, издалека), мешающая приятному интересному общению или отправке в путь. Не исключено, что новости поступят лишь к ночи, а день пройдет в томительном ожидании, фантазиях или навязчивых переживаниях.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют набраться терпения и не нарушать по своей инициативе затянувшуюся паузу, если они нуждаются в сотрудничестве или диалоге. Нужный человек может медлить, молчать, держать интригу или отсутствовать (что особенно вероятно при общении с международными учреждениями и с людьми издалека). Это не лучший момент для важной встречи, начала переговоров, денежного перевода.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют включаться в новые и сложные для себя работы. Также не стоит планировать на этот день важные переговоры, свидания, собеседования, уроки и консультации: обратная связь с нужными людьми окажется затруднена, а вдобавок, может оставить желать лучшего собственное настроение и самочувствие. Но и унывать не стоит: упущенное легко удастся наверстать в ближайшие дни.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют отдыхать и не торопить события искусственным образом, но не терять контакта с внешним миром: вероятно, вечером придут полезные известия, подсказывающие новую тактику. Возможны новости в связи с работой, лечением, поиском медикаментов, нуждами питомцев, получением услуг. Основную часть дня можно провести в мире своих эмоций, игровых, любовных или творческих фантазий.

Лев

Сегодня Львам день мешает сделать энергичный шаг в новом направлении. Он задерживает их мысли на домашней обстановке, отношениях с близкими или других деталях их частной жизни. Также он может акцентировать внутренние процессы их психики и побудить глубже в них погрузиться, чтобы найти в них тайные опоры. Приятные новости, переключающие внимание на другие сферы жизни, вероятнее в самом конце дня.

Дева

Сегодня Девам события дня не обещают бурной динамики, но несут определенные изменения, меняя курс их мысли или стиль их общения с людьми. Внешний ход событий сегодня может регулярно заводить в тупик. Возможны задержки известий и помехи связи. Не стоит планировать на эти сутки начинания, целевые совещания и поездки. Лучше повременить с началом научного исследования или цикла интенсивного общения.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют повременить с поездками и контактами познавательного и развлекательного характера. В течение дня есть время уточнить систему базовых ценностей, привести в порядок материальные дела и жизненно важные ресурсы. Желаемые приятные известия (особенно связанные с учебой, путешествиями, юридическими делами, лечением и зарубежными контактами) вероятнее в самом конце дня.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют избегать суеты и спешки, сохранять концентрацию на своих планах, целях и нуждах. Стоит уделить внимание своему самочувствию и профессиональной форме, необходимой для решения предстоящих задач. В конце дня возможны финансовые или иные новости. Они будут особенно важны, если есть интерес к покупкам за рубежом, заработкам или взаиморасчетам в валюте.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит терять надежду на приятный поворот событий, но им придется запастись терпением. Не исключено, что основную часть дня они проведут в вынужденном одиночестве, сомнениях и дефиците идей, а вновь обретать свое красноречие и налаживать диалог с нужными им людьми начнут лишь с наступлением вечера. Утром и днем высока вероятность задержки вестей, ошибок в речи и обрывов связи.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют прислушиваться к своей интуиции, планируя дела на предстоящие несколько недель. Не исключено, что решения придется принимать в тишине и одиночестве. Если есть потребность в общении, дополнительных знаниях или новостях из-за рубежа, придется подождать вечера. Устанавливая горизонт планирования в партнерстве, пока не стоит заглядывать слишком далеко вперед.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют сохранять концентрацию на главных целях и значимых отношениях, следить за позицией важных для себя людей. Не стоит откладывать важные целевые контакты завершающего характера (особенно, подтверждение договоренностей в профессиональной и финансовой сфере). Сменить вектор внимания позволит вечер, в конце дня может прийти приятное известие или появиться хорошая идея.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут следовать своим идеалам и планам, полагаться на свою житейскую интуицию или профессиональное чутье. Также они могут рассчитывать на поддержку со стороны проверенных людей, включая коллег-иностранцев. Однако в конце дня им все-таки не помешает стать осторожнее, так как возрастет риск поддаться приятной иллюзии. Не стоит сразу отвечать на личное или деловое предложение.
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