Не стесняемся в общении – гороскоп на 9 ноября

8 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Водолея способствует интересному и приятному общению, но не всегда располагает к терпимости.

Фото: rambler