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Разбираемся в чувствах и эмоциях – гороскоп на 10 ноября

9 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Рыбах с Меркурием и Сатурном создает помехи в коммуникациях, логическом мышлении, работе с документами и текстами.

Разбираемся в чувствах и эмоциях – гороскоп на 10 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны отмены и переносы встреч, закрытия путей, задержки вестей, помехи связи, искажения истины, ошибки в расчетах. Есть риск столкнуться с лимитом, цензурой, устаревшими правилами или инструкциями, бюрократическими барьерами, путаницей терминов. Могут усилиться недочеты речи (дикции, произношения). Велика вероятность недопонимания в общении с иностранцами, гостями и попутчиками. Не стоит спешить с выводами, любая информация нуждается в проверке.

Овен

Сегодня у Овнов день может ставить преграды творческому азарту, вынуждая их выжидать, теряться в догадках или мириться с помехами. На эмоциональном уровне, он способен усилить мнительность и пессимизм, на событийном создать ситуации промедления, проверок, недопонимания, скрытого контроля, секретности, задержки вестей и закрытия путей. Возможны проблемы с документами, паролями и доступом к информации.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с ограничением, намекающим им на завершение некого периода в их жизни, полного романтики, надежд и приятных волнений. Таким обстоятельством может стать ухудшение связи, лимит на расходы, законченный путь, исчерпавший себя разговор, а также угасшее чувство, растущее разочарование. Но в этом есть и хорошая сторона: начнет рассеиваться морок иллюзий и обольщений.

Близнецы

Сегодня Близнецам день напомнит о задержках и препятствиях на их пути. Например, о долгосрочных планах, бюрократических формальностях, профессиональных или иных обязательствах, мешающих им свободно следовать своим идеалам и чувствам. Велик риск столкнуться с системой контроля, лимитом, проверкой, с помехами к диалогу. Не лучший день для свидания, собеседования, начала серии уроков или консультаций.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют заняться проверкой полученной информации – особенно, если она касается профессии, прав, здоровья, зарубежных реалий или сферы услуг. Многие сведения сейчас нуждаются в подтверждении, просеивании и систематизации «сухого остатка», на что может уйти несколько недель. Есть вероятность задержки вестей, бюрократических заминок, устаревших инструкций, ошибок в документах.

Лев

Сегодня у Львов энергия может оказаться блокирована. Причиной могут быть внешние условия, не дающие проявить инициативу, или нюансы собственного настроения. Возможна мнительность и тайная неуверенность в себе, ведущая к пассивности или пессимизму. Не исключен упадок духа, любовный или творческий кризис. Не лучшее время для делового и личного общения, для работы с текстами, документами и финансами.

Дева

Сегодня Девам день задает строгие рамки, например, вынуждает держать дистанцию с окружением. Такие сценарии общения возможны и во внешней среде, и в частной жизни, и дома, и в гостях. Гармоничному контакту может препятствовать система формальностей, профессиональная или возрастная субординация, языковой или психологический барьер. Не лучший момент для свиданий, собеседований, визитов, переговоров.

Весы

Сегодня Весы рискуют столкнуться с помехами или недомоганиями, падением эмоционального или физического тонуса. Может завершаться либо требовать паузы приятный период поездок, учебы, романтики или интересного общения. Многим Весам начнут чаще напоминать о себе их служебные обязанности, бытовые нужды, запущенные домашние дела или потребности членов семьи (особенно старших, болеющих и более слабых).

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может на время охладить энтузиазм, направленный на профессиональную, домашнюю или творческую сферу. Возможный провал в темпах, результативности и внешних достижениях пойдет им на пользу в другом отношении: вернет им самоконтроль, эмоциональную стабильность и духовную цельность, позволит сконцентрироваться на своих базовых нуждах, вспомнить о своих истинных целях и принципах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит вспомнить о важных и не всегда комфортных сторонах своей жизни. Это могут быть планы в связи с карьерой или жильем, должностные обязанности или моральная ответственность. День может затруднить общение, доверие и понимание, принести разочарование, вынудить к самоконтролю, сдержанности или одиночеству, заставить навести порядок, поработать с документами или архивами.

Козерог

Сегодня Козерогов день может склонить к мнительности и скрытности, но также принесет им много полезных влияний. Они начнут внимательнее прислушиваться к своим чувствам и внутреннему голосу. Возросшая осторожность заставит их проверять информацию, освежать в памяти знания, контакты или маршруты, заново изучать документы и тексты. Многим Козерогам пойдет во благо задержка вестей и отсрочка поездок.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют стать экономнее и сдержаннее. Стоит сократить на время необязательные траты и поставить границы эмоциональным излияниям. Не время избавляться от старых вещей, которые могут еще немного послужить. Полезно привести в порядок финансовые документы. В общении со значимыми людьми (особенно влияющими на карьеру и материальный статус) нужен баланс доверия и скрытности.

Рыбы

Сегодня Рыбам день способен затруднить ясность мышления, а также целевые контакты с людьми и инстанциями. Возможны ошибки в аналитике и прогнозах, в работе с текстами, документами, планами и отчетами. Вероятны задержки сообщений, моменты недопонимания с домочадцами, начальством и старшими. Не лучшее время для прохождения собеседования, экзамена. Возрастает риск уныния, разочарований, недомоганий.
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