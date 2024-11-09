Разбираемся в чувствах и эмоциях – гороскоп на 10 ноября

9 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Рыбах с Меркурием и Сатурном создает помехи в коммуникациях, логическом мышлении, работе с документами и текстами.

Фото: rambler