Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Устраиваем кайфовое утро – гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня ранее утро может оказаться непродуктивным, но по мере продвижения к полудню многие процессы обретут новую динамику: об этом позаботится Луна, вступившая в знак Овна.

Устраиваем кайфовое утро – гороскоп на 12 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что оживятся контакты, появится физическая либо вербальная энергия, добавится креативности или деловой предприимчивости. Может взбодрить интересная новость, важное сообщение, перемена погоды, короткая умственная или телесная разминка. В противоречивой ситуации найдутся силы сделать выбор или найти приемлемый компромисс. Это день, когда лучше не увлекаться запутанными сложными стратегиями, а маневрировать быстро и по ситуации.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют переждать раннее утро и не пытаться встать до рассвета, чтобы взяться за дела. В утреннее время вероятна сонливость, рассеянность, слабость или низкая результативность. Основная часть дня, напротив, продуктивна: можно рассчитывать на прилив энергии, поступление новостей и подвижки в работах. Возможны колебания при решении финансовых вопросов и выборе целевых покупок.

Телец

Сегодня Тельцам день предлагает настроиться на иной лад (что часто будет означать для них возврат к привычной жизни и более естественной системе ценностей). Но на этом пути многих Тельцов ждут помехи или отвлекающие факторы. Текущие обстоятельства или люди, с которыми они имеют дело, могут активно подталкивать их к продолжению авантюр, игривости, импульсивности или к креативу вместо практичности.

Близнецы

Сегодня Близнецов обстановка побуждает действовать активнее и звезды советуют им поддаться получаемым импульсам. Стоит пропустить лишь раннее утро, когда не исключены минуты ошибок и сомнений. Этот день поможет многим Близнецам стать общительнее, мобильнее, сообразительнее и предпринять некий остроумный маневр с расчетом на будущее, и, вероятно, им поможет в этом чужая подсказка или содействие.

Рак

Сегодня для Раков день может начаться с идеалистичного или консервативного настроя, но развитие событий заставит их скорректировать свои планы, убрав из них фантазийные и ригидные элементы. Сюжет начнет развиваться динамичнее, чем они думали, потребует быстрого выбора или ловкого балансирования между разными полюсами. Важно не оказаться вновь в знакомом двойственном положении, чреватом проблемами.

Лев

Сегодня Львам день добавит бодрости и общительности, поможет им найти применение своей энергии. В зависимости от ситуации и сферы интересов, они станут более креативными, любознательными, страстными, игривыми, подвижными, ловкими или деловитыми. Это хороший момент для первого азартного шага в задуманном направлении, но стоит помнить, что собственный энтузиазм не даст страховки от возможных пробуксовок.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на новый поворот событий или на динамику в нужной сфере, но звезды не обещают, что ситуация будет стандартной и ровной. Не исключено, что сюжет начнет развиваться слишком быстро, потребует ловкости, контактности, чувства юмора или баланса, готовности к временному компромиссу или рискованному маневру, намекнет на необходимость возврата к старым знаниям или связям.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что день подходит для оживления общения и сотрудничества, игр, коротких командировок, быстрых деловых и креативных акций. Возможно, нужные люди сами проявят инициативу. Стоит учитывать, что обстановка этого дня способна создавать двойственные ситуации и мешать использовать выгоды момента в полную силу. В активный жизненный ритм лучше включаться ближе к полудню.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит активнее включиться в дела и оперативнее решать поставленные задачи. Может появиться параллельное или дополнительное поле для работ и контактов – с одной стороны, добавляющее шансов, но с другой, умножающее список хлопот. Возможно, потребуются помощники. Это отличный день для экспресс-тестирования методик и инструментов, тренировки ловкости, реакции и координации.

Стрелец

Сегодня к Стрельцам вернутся энергия и общительность. При этом они смело могут пропустить ранние утренние часы, как непродуктивные: в течение дня им будет нетрудно включиться в нужный ритм и наверстать упущенное. Вторая половина дня создаст условия для деловых акций, игр, спортивных тренировок, живого общения, активной учебы, подскажет ловкий компромиссный ход в любовных или финансовых делах.

Козерог

Сегодня Козерогам день дает положительный импульс, но может поставить их перед выбором. Звезды не советуют слишком долго на нем «зависать», пытаясь детально анализировать обстановку и строить долгосрочные стратегии: всплеск энергии сегодня краток, важно успеть сориентироваться в ситуации и оперативно найти решение, пусть и временное. Возможно, дело коснется любовных симпатий, денег или домашних дел.

Водолей

Сегодня у Водолеев обстановка вокруг оживляется и приглашает их к более активным шагам, но лишь в том случае, если они к ним уже готовы (например, «созрели» для делового или творческого сотрудничества, личных отношений, поездок или публичных выступлений). Водолеям, пока не набравшим уверенности в себе или еще связанных своим прошлым, лучше не форсировать события в важных для себя сферах.

Рыбы

Сегодня Рыбам может быть трудно «раскачаться» и своевременно включиться в предложенный обстоятельствами ритм. Это не тот день, когда стоит заводить будильник на слишком ранний час. Тем не менее, обрести бодрость тела и духа не помешает: не исключено, что в течение дня придется срочно заняться каким-то делом. Возможно, предстоит ответить на письмо, решить финансовую или иную насущную дилемму.
Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 12 ноября 2024 годаГороскоп на 12 ноября 2024 годаЛюбовный гороскоп на 12 ноября 2024 года для каждого знака
Гороскопы
Гороскоп на среду, 13 ноября, для всех знаков зодиака
Гороскоп на среду, 13 ноября, для всех знаков зодиака
Гороскопы
Добавляем своей истории огонька – любовный гороскоп на 12 ноября
Добавляем своей истории огонька – любовный гороскоп на 12 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]