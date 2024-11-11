Устраиваем кайфовое утро – гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня ранее утро может оказаться непродуктивным, но по мере продвижения к полудню многие процессы обретут новую динамику: об этом позаботится Луна, вступившая в знак Овна.

Фото: rambler