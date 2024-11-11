Мелкие проблемки будут путаться под ногами – финансовый гороскоп на 12 ноября

Сегодня нам придется сражаться с небольшими трудностями.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать и как их лучше использовать, чтобы день прошел максимально успешно.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться в целом неблагоприятно. Прежде всего, возрастает вероятность технических сбоев, поломок и иных форс-мажорных обстоятельств. Не рекомендуется проводить испытания технического оборудования в научно-исследовательских институтах и промышленном производстве. В любой деятельности, связанной с риском, следует проявить повышенное внимание.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют полагаться на то, что основной партнер все сделает так, как вы от него ожидаете. Если вы ведете переговоры, то потенциальные контрагенты могут выдвинуть Вам новые вводные вопросы, которые могут поставить под сомнение все прежние предварительные договоренности. Банковским служащим следует быть осмотрительнее при оформлении платежей – есть риск допустить ошибку и отправить деньги не по назначению.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют воздержаться от отправки в служебные командировки. Работники совместных предприятий могут столкнуться с непониманием со стороны коллег по трудовому коллективу. Со стороны работодателя может усилиться требовательность к соблюдению дисциплины труда. В деловую переписку может закрасться ошибочная информация, что может привести к неверным поступкам.

Рак

Сегодня Ракам звезды рекомендуют по мере возможности воздерживаться от использования кредитных денег при расчетах за покупки. Держите свои пластиковые карточки вместе с пин-кодами в надежном месте. Другой проблемной темой могут стать трудности во взаимопонимании с коллегами по трудовому коллективу. Вам может казаться, что самую невыгодную и трудоемкую работу коллеги пытаются повесить на вас.

Лев

Сегодня Львов может потянуть на финансовые авантюры, чтобы заработать деньги на финансовых спекуляциях, не прикладывая к этому особых усилий. Однако звезды не советуют вам вкладывать деньги в рискованные финансовые инвестиции. Иначе Вы рискуете безвозвратно потерять свои деньги. Также в зоне риска – отношения с деловым партнером и проблемы с оформлением договора аренды.

Дева

Сегодня у Дев , имеющих свой торговый бизнес, могут быть осложнения в делах. Вам может быть нелегко добиться прибыли из-за возросших накладных расходов при доставке товара. Могут быть происшествия на транспорте. Другая проблемная тема в том, что ваши сотрудники могут допустить ошибку при оформлении документов и сильно запутать дела. Также есть риск утери важного документа.

Весы

Сегодня Весам звезды не рекомендуют принимать финансовые решения относительно крупных покупок. Многое сегодня будет зависеть от информации, её точности и своевременности. Недостаток с информацией может привести неопределенности, к финансовым потерям и упущенной выгоде. Не рекомендуется обзаводиться новыми деловыми связями, знакомиться и совершать короткие поездки.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться неоднозначное время. С одной стороны, Вы можете получить шанс заработать больше чем в обычный день. Это особенно относится к тем, кто работает на себя и опирается в своем труде на собственное мастерство и профессионализм. С другой стороны, вы рискуете пойти по ложному пути, если будете в своих действиях руководствоваться ложной или непроверенной информацией.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют держаться в тени и избегать публичной деятельности. Ваша тайная деятельность может привести к нежелательным последствиям. Работники режимных и закрытых учреждений, ночных баров, ресторанов могут столкнуться с осложнениями. Возрастает вероятность проверок, контрольных закупок и ревизий со стороны представителей фискальных властей.

Козерог

Сегодня Козероги могут ощущать на себе некие странные мистические влияния. Например, на ваше поведение может оказать влияние сновидение. Интуитивно вы можете ощущать себя как бы накануне начала нового этапа в своей деятельности. Вместе с тем звезды не советуют вам принимать участие в коллективной работе, собраниях, совещаниях. Придерживайтесь традиционных методов работы и не торопитесь что-либо усовершенствовать.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют проявлять инициативу для продвижения по служебной лестнице. В поступках старайтесь сверять свои действия с тем, что ждет от Вас начальство. Руководствуйтесь сегодня правилом – не делай того, о чем тебя никто не просит. В противном случае Вы рискуете ущемить чьи-то интересы. Вместе с тем это неплохой день для критической корректировки своих планов.

Рыбы