Проводим время с любимыми – гороскоп на 19 ноября

18 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке подпитывает эмоциональные связи с домом и близкими, удерживает в рамках традиций или семейных планов, побуждает к заботе о доме и близких.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день не располагает к интенсивному общению с внешним миром и чужаками, а также к суете и спешке. Утро желательно начать с уточнения планов. Основную часть дня можно посвятить простым хозяйственным делам, уборке, инспекции границ, общению с домочадцами или земляками. Вечером предпочтительнее расслабление, отдых, контакт с водой, погружение в мир воспоминаний, музыки или духовной жизни. Пора с чем-то попрощаться, «простить и отпустить». Овен Сегодня Овнам звезды советуют не обходить своим вниманием семейные дела и родственные узы, а также свою территорию (дом или рабочее место). Душевный и бытовой комфорт не в последнюю очередь зависит от уживчивости, умения ладить с близкими людьми (родителями, супругом) или соседями по офису. Вместо того, чтобы развивать бурную активность, в эти сутки лучше просто поддерживать порядок и традиции. Телец Сегодня Тельцы могут сталкиваться с мелкими недоразумениями, но они не испортят им общей гармоничной картины событий и ровного настроения. Многие случаи, способные спровоцировать конфликт, сегодня покажутся скорее забавными, чем раздражающими. Основные события этих суток будут укладываться в рамки уже составленных планов, знакомых правил, личных привычек, дружеских или семейных традиций. Близнецы Сегодня у Близнецов внимание может сместиться с интересных им сфер на более прозаические, например, на семейные нужды или финансовые дела. Темой дня могут стать покупки, налоги, детали питания и быта, планы разумной экономии. Такая повестка может быть скучна Близнецам, которых вдохновляет общение, интеллектуальная деятельность, учеба, развитие, щедрость, популярность, карьерный или духовный рост. Рак Сегодня Ракам день помогает быть организованными и дисциплинированными, при этом позволяя им оставаться собой, действовать согласно своим личным интересам и базовым нуждам, хранить верность своим планам, идеалам и принципам. Помогая им держать равновесие в неоднозначных ситуациях, он также способен удерживать их в лоне традиций. Даже стремясь к прогрессу, многие Раки будут в душе консерваторами. Лев Сегодня Львам звезды намекают, что им полезно сократить круг своего общения или даже побыть в полном одиночестве. Временная изоляция позволит восстановить моральные и физические силы, стабилизировать быт, семейные дела или душевное состояние. Не стоит планировать на этот день утомительные мероприятия (старты в бизнесе, путешествия, сложные тренировки). В уединении и покое важно избежать уныния. Дева Сегодня на Дев пауза в интенсивном общении или интеллектуальной деятельности будет действовать благотворно. На фоне ментальной тишины они начнут прислушиваться к своим чувствам и ощущениям. Смесь эмоциональности и осторожности поможет им выбрать стратегию с учетом возможного будущего. День способен усилить сентиментальность и ностальгию, привязанность к дому, семье, родине, прошлому и традициям. Весы Сегодня Весам день не сулит полного бытового и душевного комфорта. На первом месте сегодня цели, планы, обязанности или долг. Многим Весам придется поступиться своими личными вкусами, планами или правами ради решения жилищного вопроса, помощи близким или согласия в семье. Возможно, придется поддержать кого-то из соотечественников, или, наоборот, прибегнуть к родственной или земляческой протекции. Скорпион Сегодня Скорпионам ситуации дня помогают окончательно утвердиться в той части своих планов и принципов, которой они не хотят изменять даже в новых условиях. Скорпионам, отклонившимся от верного пути, эти сутки помогают на него вернуться. Звезды советуют посвятить этот день укреплению своих моральных опор, а также если нужно, поддержке духовных уз с дальней родней или близкими по духу коллегами. Стрелец Сегодня Стрельцов звезды приглашают сделать паузу в интенсивном общении с внешним миром и заглянуть за его фасад: возможно, прояснятся тайные мотивы собеседников. Также в этот день хорошо заниматься безопасностью своих владений (дома, машины), семейными и земляческими интересами, деталями налогообложения, страхования, кредитования и наследства, проверкой границ и профилактикой охранных систем. Козерог Сегодня Козероги могут рассчитывать на гармонию в отношениях с людьми, если будут чуткими и дипломатичными, не станут настойчиво навязывать своему окружению собственные вкусы, а в неоднозначной ситуации решат ориентироваться на баланс интересов и равноценный обмен (услугами, деньгами, вещами или эмоциями). Подобная тактика может стать единственно верной в семейной среде, в любви и супружестве. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют поставить на первое место повседневные рутинные дела и не пренебрегать в них эмоциональным настроем: он может оказаться решающим, если нужно помочь близким или позаботиться о питомце. Не помешает подумать и о своем здоровье: на пороге нового жизненного этапа оно заслуживает особого внимания. В этот день лучше избегать суеты, лишних контактов и физических нагрузок. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют ориентироваться не только на свои планы и обязанности, но и на природное чутье. Оно подскажет направление внимания и меру возможностей гораздо точнее, чем формальные оценки и инструкции. Если в этот день хочется отложить внешние контакты и снизить до минимума рабочие нагрузки, чтобы отдохнуть в знакомой обстановке, стоит прислушаться к своему внутреннему голосу.