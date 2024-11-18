Проблемный день – финансовый гороскоп на 19 ноября

Наш гороскоп поможет лучше понять влияние планет на события дня.
Овен
Сегодня у Овнов творческих профессий день может быть отмечен множеством мелких неурядиц. Несмотря на то, что вы проявляете готовность активно включаться в работу, для вас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил, что не способствует успеху в делах. Наибольшие потери могут понести те, кто причастен к спекулятивному бизнесу. Воздержитесь от инвестиций в рискованные проекты.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не рекомендуют заниматься регистрацией документов, имеющих отношение к недвижимости. Переданные в соответствующие инстанции документы могут надолго зависнуть в бюрократических проволочках. Этот день может сложиться неблагоприятно для семейного бизнеса и удаленной работы на дому. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки.
Близнецы
Сегодня у Близнецов напряженный информационный фон этого дня может затруднить выполнение текущих обязанностей. Вас могут часто отвлекать от работы посторонними разговорами и телефонными звонками. Сложно будет привести в систему поступающие сведения и принимать верные решения. Звезды советуют проявить повышенную осторожность при установлении новых деловых контактов. Берегите свою нервную систему от стрессов.
Рак
Сегодня у Раков основной задачей может стать сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми они располагают. Дело в том, что Вам могут предлагать большие доходы при инвестиции в некий рискованный проект. Однако при разбирательстве может выясниться, что за этим проектом скрывается обыкновенная финансовая пирамида. Не торопитесь с принятием финансовых решений.
Лев
Сегодня Львы могут быть склонны к поспешным инициативам. Возможно, для Вас будет характерно желание действовать самостоятельно, под влиянием эмоционального импульса, не учитывая интересы деловых партнеров. А это, вместо продуктивной и конструктивной работы, может спровоцировать возникновение конфликтной ситуации. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать, что не всегда и не во всем способны действовать в свободном режиме. Кто-то или что-то может мешать Вам в работе. Одной из причин этого может стать ухудшение психологического климата в трудовом коллективе: склоки, закулисные интриги. Также не исключено ухудшение самочувствия, снижение уровня работоспособности и неспособность чисто физически активно работать.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют полагаться только на свои силы. Отдавайте предпочтение той работе, которую способны выполнить не прибегая к чьей либо помощи и поддержке. В связи с этим, вряд ли стоит рассчитывать на надежность и поддержку со стороны друзей, коллег и вышестоящего руководства. Работа, рассчитанная на получение результата в отдаленном будущем, может не оправдать ожиданий.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют по мере возможности дистанцироваться от своего непосредственного начальства. В противном случае вы рискуете попасть под его «горячую руку» и несправедливо пострадать. Сложность момента в том, что несправедливое критическое замечание начальства может выбить Вас из рабочего ритма. Берегите свою нервную систему от подобных стрессовых ситуаций.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может сложиться напряженно для деловой активности. Дело в том, что вас могут пытаться отвлечь от работы посторонними звонками и предложениями деловой встречи. Не теряйте время понапрасну и откажитесь от любых новых контактов. В лучшем случае вы зря потратите время, а в худшем – рискуете стать жертвой обмана. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара и прочие помехи в работе.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может быть сопряжен с финансовыми рисками. По мере возможности старайтесь не ввязываться в сомнительные финансовые операции. Инвестиции в бизнес, сделанные вами сегодня, могут обернуться деньгами, выброшенными на ветер. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Однако постарайтесь обойтись без финансовых заимствований.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, будет нелегко найти взаимопонимание с основным деловым партнером. Возможно, у вас не будет достаточно четкого понимания сути происходящих вокруг вас событий. В этой ситуации звезды советуют вам воздержаться от принятия ответственных решений. Если вопрос не требует срочности, то возьмите паузу на обдумывание. Особенно это касается подписания договоров о партнерском сотрудничестве.
Рыбы
Сегодня Рыб, работающих в совместных предприятиях или за границей, может ожидать проблемный день. В трудовом коллективе может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера. Отношения с коллегами могут испортиться от одного лишь обидного слова или фразы. Старайтесь не делать критических замечаний в адрес коллег, если не хотите столкнуться с волной ответной критики в свой адрес.