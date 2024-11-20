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Креатив поможет с результатами – гороскоп на 21 ноября

20 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает энергию творчества, приветствует остроумные креативные идеи, спортивный азарт, стремление к игре и самовыражению.

Креатив поможет с результатами – гороскоп на 21 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что развивая вчерашний энергетический импульс, можно совмещать разные направления, например, телесную разминку с интеллектуальной. День подходит для занятий с детьми, для включения в процесс рекламных кампаний, игрового обучения, тренингов по управлению бизнесом. Попутно, ситуации этого дня помогут освежить старые знания и связи, а также сжечь в огне физических нагрузок, творческих порывов, авантюр или вспышек юмора лишний психологический негатив.

Овен

Сегодня Овны, несмотря на отдельные заминки, могут смело идти курсом, выбранным накануне: цель пока вряд ли будет достигнута, но к ней удастся сделать несколько шагов. День подходит для пробных стартов, например, для попытки освоить новый прием действий, для тренировки творческого мышления, для проверки на сообразительность и ловкость, на готовность к делу, игре, эксперименту, поездке или учебе.

Телец

Сегодня Тельцам день позволяет сделать шаг к преобразованию дома, например, начать активную фазу ремонта или переезда. Также он может подтолкнуть их к открытию творческого проекта, развитию бизнеса или более энергичному включению в дела детей. Задуманное может требовать не только предприимчивости и изобретательности, но и терпения, выносливости, готовности к возможным заминкам, рискам и стрессам.

Близнецы

Сегодня у Близнецов обстановка вокруг остается живой и яркой, не дает им скучать и способствует их продвижению к своей цели. Откроются нужные им пути или на связи появятся интересные им собеседники. Звезды напоминают, что форсировать события пока бессмысленно: многие сюжеты развиваются с задержками, все важные нюансы еще требуют обсуждения. Значимые персональные встречи лучше перенести на завтра.

Рак

Сегодня от Раков день может потребовать повышенной деловой предприимчивости, подтолкнуть их к всплеску креатива или игрового азарта. Вместо ровного ведения дел может появиться желание «поднять ставки», рискнуть. Звезды советуют учитывать непредсказуемость будущего и хотя бы отчасти просчитывать вероятные последствия эксперимента – особенно, если речь идет о ценных активах или заемных средствах.

Лев

Сегодня у Львов есть сразу несколько каналов для применения их кипучей энергии. В зависимости от направления своих интересов, они могут с энтузиазмом начать цикл тренировок или повышения мастерства, смело включиться в игру или состязание, ярче заявить о себе в бизнесе, тренерстве, спорте, образовательной или творческой сфере. Во многих Львах проснутся природные лидерские и «звездные» качества.

Дева

Сегодня Девы легко включатся в предложенный ритм, поскольку их текущие интересы удачно с ним совпадут. У многих Дев появится нужная энергия для семейных и других совещаний, для игр, деловых акций, занятий спортом, поездок, контакта с детьми или питомцами, креативных усилий по обустройству временного или постоянного быта. Может назреть повод для более пристального внимания к домашним делам, жилью.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют отдать предпочтение неформальным креативным занятиям и работе на будущее. Это подходящий момент для партнерского и коллективного творчества, для игр, спортивных мероприятий и рекламных акций. Попутно, появится возможность и повод оживить некоторые полезные контакты или оригинальные перспективные идеи, освежить старые знания или вернуться к забытым способам связи.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов любая цель требует предприимчивости, целеустремленности, смелости и креатива. Возможно, им придется продемонстрировать свои исполнительские или управленческие навыки, родительские или тренерские методы, задатки командного игрока или персональные таланты. Важно правильно распоряжаться своим энергетическим потенциалом, избегать чересчур вызывающего поведения и лишних рисков.

Стрелец

Сегодня Стрельцам отлично удаются многие действия. В случае любых хитроумных маневров они будут обеспечены поддержкой, поэтому не потеряют присутствия духа даже в самый сложный момент. И все же от некоторых шагов звезды в этот день советуют воздержаться: это мероприятия, цель которых - ярко стартовать с нуля, поднять свой персональный авторитет или наладить работу с конкретным влиятельным лицом.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит жить в режиме креатива, волнения или аврала. Их может ждать финансовый сюрприз, деловой риск, любовное приключение, творческий кризис, техническое новшество, физическая перегрузка, опасная игра или азартная авантюра. Родителям-Козерогам придется активнее заняться делами детей. Важно увидеть, что есть несколько вариантов решения задачи. Звезды советуют беречь здоровье.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют активнее отзываться на предложения сотрудничества и не оставлять без внимания случаи враждебных выпадов в своей адрес, но в обоих случаях стараться вести себя осмотрительно. Не стоит поддаваться излишней подозрительности и видеть в забавной чужой игре признак мнимой угрозы, а также превышать разумную меру психологической обороны в моменты реальной конкуренции.

Рыбы

Сегодня для Рыб день может стать хлопотным. Вероятны срочные дела на работе, активные попытки реализовать креативную идею, неотложные задачи в связи с нуждами детей или питомцев. Может иметь место амбициозность, спешка, суета, надежда поразить сослуживцев или начальство, угодить заказчику или встроиться в актуальный тренд. Возможна потребность в медицинской помощи или технической экспресс-поддержке.
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