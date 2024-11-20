Креатив поможет с результатами – гороскоп на 21 ноября

20 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает энергию творчества, приветствует остроумные креативные идеи, спортивный азарт, стремление к игре и самовыражению.

Фото: rambler