Стоит быть ниже травы, тише воды — финансовый гороскоп на 25 ноября

Наш гороскоп даст советы, которые помогут справиться с задачами дня, избежать возможных сложностей и обратить внимание на важные моменты в работе.
Овен
Сегодня Овны могут быть сконцентрированы на расширении своего влияния в бизнесе. Однако не всякие действия звезды рекомендуют предпринимать. Например, не рекомендуется заниматься юридическим оформлением новых фирм и филиалов. Откажитесь от участия в профессиональных конкурсах и выставках-продажах — это займет много вашего времени при минимальном результате.
Телец
Сегодня у Тельцов день может запомниться по мелким неприятностям, которые могут отвлекать от выполнения основных задач. Те, кто работает в сфере услуг, особенно относящегося к индустрии моды, отдыха и развлечений, могут испытать трудности при попытке реализовать свой потенциал в полной мере. Возможно, вы будете много времени бездействовать ввиду низкого спроса на ваши услуги.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, работающих в строительных организациях, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве может сложиться весьма хлопотный день. Не рекомендуется в это время вести ремонтные и строительные работы, поскольку часто могут возникать непредвиденные трудности, ломаться инструмент. Также не исключены ссоры с коллегами по трудовому коллективу и с деловыми партнерами.
Рак
Сегодня у Раков может быть неблагоприятное время для деловых поездок и новых знакомств. Старайтесь более внимательно относиться к прежним деловым связям, поскольку вероятность разрыва отношений возрастает. Но эти люди могут Вам пригодиться в дальнейшем, поэтому не торопитесь принимать опрометчивые решения. Вам трудно будет выполнить свои обещания в точности так, как вы и обещали.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют воздерживаться от заключения сделок по аренде. Если у вас раньше уже были договоренности, то сейчас они могут неожиданно сорваться. Во время ведения переговоров старайтесь не менять резко условия прежних соглашений — это может отпугнуть потенциальных контрагентов. Покупка товаров может быть сопряжена с материальными потерями. Старайтесь не откладывать в долгий ящик текущие дела.
Дева
Сегодня у Дев этот день может быть сопряжен с осложнениями в деловых контактах. Старайтесь быть предельно тактичными в контактах — в противном случае Вы рискуете упустить некоторые шансы на выгодное сотрудничество. Короткие деловые поездки лучше отложить на вторую половину дня. Иначе вы можете потерять время в пробке. Осложняется работа с информацией и профессиональным обучением.
Весы
Сегодня для Весов, работающих в гостиницах, ресторанах, санаторно-курортных учреждениях, режимных и охраняемых объектах, неблагоприятно может сложиться этот день. Ваши расчеты на получение дополнительных заработков за счет выполнения частных заказов могут оказаться не оправданными. Поиски работы по совместительству или на полставки могут закончиться безрезультатно.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов этот день может складываться неблагоприятно для работы в составе небольшого коллектива, группы, бригады. Вам может быть нелегко добиться взаимопонимания с коллегами при обсуждении планов на будущее. Поэтому звезды не советуют вам проводить отчетно-выборные собрания, совещания или планерки. У торговцев товары могут не пользоваться высоким спросом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, этот день в целом может сложиться неблагоприятно. Чтобы минимизировать ущерб, звезды советуют ограничить активность в наиболее важных вопросах. Отдавайте предпочтение текущим делам, которые принципиально не влияют на важные вопросы. Рекомендуется наиболее ответственные дела перенести на более успешную вторую половину дня.
Козерог
Сегодня у Козерогов этот день может начаться с множества мелких неувязок в работе. Однако во второй половине дня ситуация выправится и во многом нормализуется. От деловых партнеров из других городов и регионов может прийти известие, которое может смешать ваши планы. Намеченная ранее поездка может быть отложена на неопределенный срок. Расчет на получение дополнительных доходов может не оправдаться.
Водолей
Сегодня у Водолеев в центре внимания может оказаться трудовой коллектив, с которым необходимо будет искать точки соприкосновения и меры воздействия. Поначалу, в первой половине дня, ситуация будет складываться неблагоприятно. Однако во второй половине дня ситуация смягчается и деловое взаимодействие может привести к позитивному результату. Прилагайте усилия для того, чтобы между коллегами были четко распределены обязанности.
Рыбы
Сегодня Рыбам не рекомендуется пытаться урегулировать юридические вопросы. Звезды не советуют вам подавать исковые заявления и пытаться решить судебные тяжбы мировым соглашением. Ваши противники в этот период готовы подбросить вам дезинформацию, что может привести вас к ошибкам. Не рекомендуется вести переговоры с иностранцами или партнерами из других регионов, а также делать публичные заявления.