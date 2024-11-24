Боремся с хандрой — гороскоп на 25 ноября 2024 года

24 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Первая половина этого дня может временно лишить энергии и ориентиров, погрузить в сомнения, заинтриговать или заставить ждать.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны задержки вестей, опоздания, моменты путаницы, рассеянности и дезинформации, проблемы с логическим мышлением, памятью и речью. Снизится обучаемость и острота реакций. Целевые контакты, учеба, работа с документами и активные шаги предпочтительнее во второй половине дня. В это время Луна в Весах обещает новую динамику в делах, играх, общении и интеллектуальных занятиях. Возможно появление учителя, компаньона, напарника, проводника, собеседника, друга за рубежом. Овен Сегодня Овны могут оказаться без поддержки и обратной связи, пережить период неопределенности. С паузой столкнутся Овны, нуждающиеся в партнере по делу или по игре, в консультанте, проводнике или попутчике, ожидающие вестей или дальнейших шагов от нужных людей (в том числе, издалека). Звезды обещают, что во второй половине дня ситуация наладится и сотрудничество станет возможным. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не ускорять события, включаясь спозаранку в повседневную суету. Первую половину дня стоит использовать для отдыха или психологической разгрузки за счет несложных приятных занятий (хобби, свободного общения с друзьями или детьми). Браться за домашние и иные дела лучше во второй половине дня: именно в это время появятся нужные люди или поступит сигнал к действию. Близнецы Сегодня для Близнецов первая половина этого дня непродуктивна. Многие Близнецы проведут ее в тупике, растерянности, ожидании или в плену иллюзий. Возможно, придется оставаться дома и теряться в догадках. К вечеру появятся динамика, информация и энергия, нужный транспорт или компания, может наметиться поездка, предложение или вызов. Самое время восстанавливать сотрудничество и связи, отправляться в путь. Рак Сегодня Ракам нежелательно планировать целевые поездки, а также интенсивные предметные контакты с внешним миром, если они стартуют с нуля. В первой половине дня высока вероятность тупиковых ситуаций и различных недозумений (отмен, опозданий, ошибок в переписке, маршрутах и сопроводительных документах). С приходом вечера внимание могут поглотить домашние дела или партнерские обязательства. Лев Сегодня Львам первая половина этого дня не обещает нужного уровня энергии и желанных темпов. Может не быть подходящего настроения или поля для действий. Долгожданная динамика (как и смелость, предприимччивость, азарт, кураж) появится во второй половине дня. В это же время будут готовы к сотрудничеству нужные люди. Именно на вечер лучше отложить тренировку, новый раунд игры, деловую или творческую акцию. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше не опережать события в первой половине дня. Это время сомнений, недоразумений, иллюзий, тупиков, мнительности, рассеянности, опозданий, непонимания, ошибок в мышлении и речи, помех при отправке писем. Есть риск забыть слова, что-то напутать, пропустить встречу. Стоит отложить на вечер собеседование, поиск информации, работу с документами и текстами. Весы Сегодня Весам звезды советуют минимизировать активность в первой половине дня — в частности, воздержаться от интенсивной учебы, избыточного общения и отправки в путь. Лучше посвятить это время отдыху или перезагрузке ума, поберечь свое здоровье. Весам, рассчитывающим на партнерскую поддержку, на собеседника или компаньона, на продолжение учебы или игр, придется подождать второй половины дня. Скорпион Сегодня Скорпионам в первой половине этого дня звезды советуют отказаться от идеи навести резкость на перспективу, смириться с долей неясности в сложившейся обстановке и с размытыми контурами будущего, принять как должное временное молчание друзей или отсутствие точной информации. Вторая половина дня даст возможность действия, хода в игре или рывка в работе. Желательно быть осторожнее и иметь поддержку. Стрелец Сегодня для Стрельцов первая половина этого дня — зона риска. Бурные события маловероятны, но возможны коварные «тихие» проблемы: ситуации дезинформации, иллюзии, ошибки в отчетах и планах, моменты непонимания с начальством, партнерами и инстанциями. Не лучшее время для высказывания своего мнения, собеседования, подачи заявки. Вторая половина дня станет удачнее, даст возможность для общения и действий. Козерог Сегодня Козероги могут посвятить первую половину дня размышлениям или поиску дополнительной информации. Им не помешает посоветоваться со своей интуицией: не подарив готовых ответов, она даст полезные подсказки. Лишней суеты лучше избегать. Вторая половина дня может вынудить к целевым действиям с долей игры или риска. Возможно, это будут обязательства, которые нужно выполнить даже в ущерб своему комфорту. Водолей Сегодня Водолеям в первой половине этого дня лучше воздерживаться от энергичных шагов в направлении прогресса: высок риск загадочных помех, недоразумений, не отслеженных вовремя ошибок или неучтенных нюансов обстановки. Может иметь место обман или заблуждение. А вот во второй половине дня важно не пропустить шанс: появится нужный человек или подвернется возможность сделать шаг к желаемому положению. Рыбы Сегодня Рыбам в первой половине дня придется смириться с молчанием нужных им людей или неясностью их мнений. Не стоит спешить с продолжением переговоров и оформлением соглашений. Там, где есть подходящее поле для действий, активность уместнее к вечеру. Звезды предупреждают, что поставленная задача может требовать доли креатива и риска, а также сотрудничества, технической помощи или моральной поддержки.