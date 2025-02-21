Аккуратнее с мечтами — гороскоп на 22 февраля

21 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Стрельца может манить в ложном направлении, где ждут иллюзии, препятствия и разочарования.

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Гороскоп на сегодня говорит, что легко столкнуться со сплетней, неверным выводом, отсутствием информации, обманчивым утешением, «размытыми горизонтами», загадкой или пропажей. Стоит ценить подобные знаки, как подсказки небес и судьбы: сейчас они указывают на изжившие себя идеалы, устаревшие системы и заблуждения, которые давно пора развеять. Для активных работ и целевых контактов момент не самый подходящий. Лучше выбирать отдых или свободные занятия, где есть место духовным реалиям или простор для игры воображения. Овен Сегодня Овнам звезды советуют отдыхать. По возможности, желательно побыть на просторе или на природе. Психологически, это день, когда можно отпустить на волю свое воображение, например, помечтать об отпуске в теплых краях после работы или о далеком путешествии после того, как будут завершены все необходимые дела в доме. Стоит отложить на завтра все точные договоренности и серьезные разговоры. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что день не обещает крупных подвижек в практических делах. Он чаще манит иллюзиями, чем сулит реальный успех. Если наметится приятная перспектива или появится «гениальная» идея, стоит включить скепсис: скорее всего, в ней найдется обман или изъян, придется отказаться от нее или доработать. Однако фантазии могут способствовать смене ракурса и расширению кругозора. Близнецы Сегодня Близнецам стоит помнить, что в атмосфере этого дня присутствуют нотки тех или иных искажений, которым могут быть подвержены и они сами, и окружающие. Эти искажения могут принимать разные формы: обмана, недоговорок, предрассудков, доверчивости, идеализации. Есть соблазн поддаться самообману за рубежом, среди гостей, в культурно иной среде. Лучше исключить официальные контакты и утверждение планов. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что день располагает к рассеянности, путанице, нестыковкам. Они возможны даже в простых делах, например, при домашней уборке или выгуле питомца. Возможны опоздания, ситуации забывчивости, задержки вестей. Одной из причин может быть недомогание, вызванное усталостью. Есть риск забыть или перепутать лекарство. Не лучший день для поиска помощника или заказа услуг. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что это подходящий день для отдыха. Главное условие душевной гармонии — отсутствие огорчающей информации и навязчивых мыслеобразов с негативной окраской. Также стоит избегать внушений и вредных духовных влияний в свой адрес. Если вы не уверены, что будете избавлены от всего перечисленного, есть смысл забыть на время о внешних связях, отключить телефон и закрыть почту. Дева Сегодня Девам важно не забывать о скрытом коварстве этого дня, который способен направить в тупик их мысли или отношения с людьми. В быту он также может создавать осечки и недоразумения (например, усиливать лень, небрежность или «организовывать» загадочные мелкие пропажи). В общении он может склонить к лукавству, таинственному молчанию, пересказу сплетен или туманным намекам, далеким от точного ответа. Весы Сегодня Весам не стоит рассчитывать на полную ясность. Вплоть до ночи сохранится риск неувязок в различных областях — прежде всего, в сфере коммуникаций. Возможны напрасные поездки, опоздания, задержки известий, отказы в доступе. Это день, когда сложно получить ключ к правде, скорее, велика вероятность натолкнуться на обман или заблуждение (ложную теорию, лекарство-плацебо, фейковую новость). Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить все необязательные сделки, а также другие целевые контакты, в которых нет срочной нужды. Попытка сосредоточиться на серьезной теме в эти сутки может закончиться неудачно, привести к потере времени или разочарованию (например, покупке бракованного товара). Если стоит вопрос о помощи, есть риск получить некачественную услугу или не получить ее вовсе. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что для них продолжается фаза неуверенности или заблуждений. Возможна лень, небрежность, сонливость, сентиментальность. Не стоит строить в эти сутки ни новый дом, ни новый план: на шатком фундаменте сложно воздвигнуть прочную конструкцию. Лучше использовать этот день для работы со своими тайными слабостями, наследственными привычками или иллюзиями прошлого. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день значительно снижает результативность в любой сфере, способен ввести их в заблуждение или поселить в них сомнения. Также он создает предпосылки для рассеянности, слабости и усиления некоторых недомоганий, мешающих жить эффективно. Желательно выбрать легкие занятия или отдых. Не стоит вести целевую переписку, начинать дела, принимать важные решения. Водолей Сегодня Водолеям не стоит забывать об искажениях и заблуждениях, которые этот день способен создавать на каждом шагу. Возможны и мелкие осечки (например, отсутствие нужного товара в магазине), и крупные просчеты (ложные надежды на будущее, разочарования в некоторых идеалах, ошибки стратегического планирования). Не будут лишними меры против порчи вещей, пропажи денежных средств и тайной утечки информации. Рыбы Сегодня Рыбам стоит помнить, что для них этот день чреват неприятностями. Они могут оказаться в сомнительной или тупиковой ситуации, стать жертвой обмана или собственных заблуждений. Многих Рыб подведет идеализм. Разочарования и тупики этого дня не случайны: они укажут, в какой сфере был допущен стратегический просчет или нет нужды в дальнейшей работе. Лучше воздержаться от планирования и важных решений.