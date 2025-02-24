ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Риски и эксперименты опасны — финансовый гороскоп на 25 февраля

24 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратнее в идеях.

Риски и эксперименты опасны — финансовый гороскоп на 25 февраля
Фото: Image by gpointstudio on Freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на продуктивный день, сохранить эмоциональное равновесие и воспользоваться удачными моментами.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не торопиться приступать к делам. Утренние часы могут быть связаны с осложнениями при контактах с деловыми партнерами и клиентами. А вот после полудня может быть благоприятный период для деловой активности. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и наделен властью. Рядовые сотрудники могут добиться доверительных отношений с начальством.

Телец

Сегодня у Тельцов возможны поломки с техническим оборудованием. Рекомендуется в это время воздерживаться от пусконаладочных работ в промышленном производстве и не начинать ремонт сложных механизмов. С полудня ситуация выправляется и вам удастся выйти на продуктивную работу. Если вы пребываете в дальней поездке, то можете повстречать там людей, с которыми у вас появится много общих интересов в бизнесе.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Рекламная кампания в это время может оказаться малоэффективной. После полудня начинается время успешной деятельности. Это особенно почувствуют руководящие работники, настроенные на реформирование бизнеса, оптимизацию расходов и техническую модернизации производственных мощностей.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься вопросами создания и продвижения сайтов. Также это не лучшее время для начала переезда с одного офисного помещения в другое. С полудня ситуация нормализуется. Ваша личная популярность, равно как и популярность ваших услуг, может значительно вырасти, если вы будете громко заявлять о себе и делать публичные заявления. Это прекрасное время для участия в конкурсах, выставках и презентациях.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется воздерживаться от деловых встреч и поездок. В дороге может приключиться чрезвычайное происшествие, типа поломки транспорта или штраф из-за нарушения правил движения. После полудня дела могут пойти намного успешнее. Преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских, строительных фирм и жилищно-коммунального хозяйства.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться неблагоприятное время для делового партнерского сотрудничества и работы в сфере услуг. Вы можете допустить ошибку при финансовых расчетах с клиентами. Наиболее важные дела лучше планировать на вторую половину дня. Это удачное время для представителей творческих профессий. Хорошо открывать спортивные школы, массажные кабинеты, салоны красоты и парикмахерские.

Весы

Сегодня Весам в начале дня рекомендуется воздерживаться от инициатив и осторожнее обращаться с техникой. Возрастает вероятность получения мелких травм. Однако с полудня ситуация нормализуется и дела пойдут успешно. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, сельское хозяйство, в техническое переоборудование мастерских и производственных цехов. Хорошо наводить порядок в документах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы, работающие в гостиничном, туристическом и ресторанном бизнесе, могут столкнуться с неадекватным поведением клиентов. Старайтесь обходить конфликтные ситуации и дистанцироваться от подобных ситуаций. С середины дня обстановка в делах может значительно улучшиться. Особенно это относится к тем, кто занят торговлей и предоставлением услуг в сфере модных товаров, индустрии отдыха и развлечений.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов планы могут быть нарушены из-за осложнений в хозяйственно-бытовых делах. Внезапно может прорвать водопровод или произойдут перебои с электричеством. Надомники и строители могут попасть в затруднительное положение. Однако после полудня ситуация нормализуется. Это хороший день для закупки впрок продуктов питания с длительным сроком хранения. Успешно идет торговля, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес.

Козерог

Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, не рекомендуется заниматься оформлением документов и встречаться с представителями официальной власти. Это время, когда возрастает вероятность бюрократических проволочек. С осложнениями столкнутся социальные работники и водители транспорта. С полудня ситуация нормализуется и вам удастся добиться позитивных сдвигов в работе.

Водолей

Сегодня Водолеям в утренние часы рекомендуется воздерживаться от ведения деловой переписки с партнерами из других стран и регионов. Также это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и публикации статей в интернете. С полудня дела могут пойти намного успешнее. Могут вырасти доходы у тех, кто имеет возможность получать выплаты от государства пособий, компенсаций, субсидий и налоговых вычетов.

Рыбы

Сегодня Рыбам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от рискованных финансовых операций. Попытка урегулировать вопросы с задолженностями перед кредиторами может оказаться неудачной — отложите разговор с ними на другой день. После полудня ситуация в делах значительно улучшается. Звезды советуют вам не замыкаться в себе, а искать широкого поля для деятельности в составе группы единомышленников.
Рамблер: последние новостиДревние ритуалы для привлечения любви и гармонии в отношенияхГороскоп на 25 февраля 2025 годаФинансовый гороскоп на 25 февраля 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на среду, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на среду, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскопы
Хватаем удачу за хвост — гороскоп на 25 февраля
Хватаем удачу за хвост — гороскоп на 25 февраля
Политика конфиденциальностиУсловия использования