Копаемся в себе — гороскоп на 27 февраля

28-29 лунные сутки. Сегодня формирующееся Новолуние в Рыбах может вести к снижению тонуса или желанию одиночества, увлекать в прошлое.

Гороскоп на 27 февраля: сегодня вы поймете, чем на самом деле хотели бы заниматься