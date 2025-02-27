Поднимаем себе самооценку — гороскоп на 28 февраля

27 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в Рыбах не обладает достаточной силой, чтобы внушить полную уверенность и безудержный оптимизм.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день осторожности, скепсиса, инерции прошлого. Лучше ограничиться плановыми работами и привычной системой контроля. Умеренная занятость — хорошее средство против негативных эмоций (страха, уныния). Вероятны тупики в размышлениях, в сфере информации и коммуникаций. Не стоит спешить с детальным планированием: идеи и новости этого дня могут вызвать вопросы и сомнения, породить иллюзии. Возможны опоздания, разочарования. Нежелательны новые старты, знакомства, целевые поездки. Овен Сегодня Овнам стоит помнить, что они могут стать жертвой повышенной эмоциональности, тайных сомнений или ложной информации. Также они могут столкнуться с недомоганием, проявлением своей слабости или психологической зависимости. В этот день не стоит спешить с детальным планированием дальнейших действий, начинать и вести ответственную переписку, утверждать маршруты поездок и отправляться в дорогу. Телец Сегодня Тельцам будет нелегко настроиться на перспективу будущего, хотя ситуация требует от них дальновидности и прозорливости. Они все чаще могут сталкиваться с замедлением темпа событий, запутанностью данных и отсылками к прошлому (например, любовному), которое продолжает дразнить их нерешенными противоречиями. Часть составленных ими ранее планов может нуждаться в дополнительном уточнении. Близнецы Сегодня Близнецам звезды рекомендуют удвоить бдительность в профессиональном общении и целевых контактах, стать аккуратнее в работе с документами и текстами. День и без того сужает возможности, а небрежность может добавить осечек и неудач. Возможен отказ, обман, контроль, неопределенная отсрочка. Не стоит спешить с утверждением решений, торопиться с подачей документов или вступлением в должность. Рак Сегодня Раки могут использовать этот день для дальнейшего продвижения в своих плановых работах. Он способствует организованности, подходит для закрепления полученных в последнее время результатов и добавляет уверенности перед повторным прохождением сложного участка пути. Также он дает ориентиры в части профессиональных принципов и мировоззрения, помогает отличать правду от лжи. Возможна весть издалека. Лев Сегодня Львам звезды дают дополнительный день для работы над собой. Многим Львам он пригодится для борьбы со своими тайными сомнениями, фобиями и комплексами. Правильный настрой поможет им сделать полезное тайное дело. Опасности дня — депрессивные ноты, навязчивые ложные мыслеобразы, духовные и иные иллюзии, мнительность. Возможны ошибки в работе с документами и расчетами, лучше ограничиться черновиками. Дева Сегодня Девам стоит быть внимательнее в общении с важными для себя людьми: в этот день хорошо пойдет проверенное сотрудничество, но может ввести в заблуждение обратная связь. Слова, сказанные сегодня, могут быть ложью, признаком сомнений или некомпетентности. Лучше не спешить с подписанием контрактов, знакомствами и подачей документов в инстанции. Собеседования предпочтительнее в предварительной форме. Весы Сегодня Весам звезды рекомендуют поставить на первое место работу, долг и повседневные обязанности, а в случае недомоганий у себя или у своих близких — контроль за здоровьем. Это подходящий момент для посещения врача, для уточнения договоренностей с помощниками. Стоит учитывать вероятность затруднений и неверной информации, делая запрос на документы или обращаясь за необходимыми лекарствами. Скорпион Сегодня Скорпионы могут спокойно возвращаться к своим делам, но если есть потребность в отдыхе, можно пустить часть налаженных работ на самотек. В этот день хорошо заниматься уточнением планов. Собственное чутье не подведет, а вот полученная извне информация требует осторожности: в ней есть вероятность ошибок и неопределенности, не исключены попытки обмана. Также она может быть преждевременной. Стрелец Сегодня Стрельцам день может нести временное «заточение», погружение в размышления или в работу с документами, архивами. Могут привлечь старые места, сюжеты прошлого, семейные тайны. Возможно, придется контролировать домашние дела или изучать сведения, связанные с жильем. В психологическом плане, это день работы со своими фундаментальными опорами, с разоблачением лжи и проработкой тайных страхов. Козерог Сегодня Козерогам не помешает внимательность и доля недоверчивости в работе с текстами, документами и любой информацией. В этот день могут задерживаться письма, умалчиваться важные детали, поступать ложные данные. Будут естественными сомнения. Многое потребует дальнейших разъяснений. Возможны опоздания. Нежелательны поездки. Не стоит спешить с оформлением документов, особенно, связанных с домом. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют проинспектировать свои ресурсы, упорядочить текущий бюджет, платежные документы и деловую корреспонденцию. Во всем, что касается финансовой информации, покупок и денежных операций, лучше занять выжидательную позицию, так как многие сведения носят предварительный характер и могут еще уточняться. Также сейчас не стоит спешить с выбором маршрутов и средств связи. Рыбы Сегодня Рыбы могут включаться в новый этап плановых работ. Им важно контролировать свое самочувствие и настроение, избегать перегрузок и негативных эмоций. Нежелательна спешка в сфере умственного труда, литературной деятельности, коммуникаций, документов, финансовых дел: мысли, желания и расчеты пока «сыроваты» и местами обманчивы, к ним еще придется вернуться. Стоит сохранять черновики, заметки.