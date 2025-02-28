Не боимся обратиться за помощью — финансовый гороскоп на 1 марта

Наш гороскоп говорит, что могут ожидать неожиданные события, но правильный настрой и здравый смысл помогут преодолеть любые трудности.
Овен
Сегодня Овнам звезды рекомендуют прилагать усилия в тех сферах деятельности, которые могут быть наиболее успешны в этот день. Прежде всего, обратите внимание на укрепление связей с иностранными партнерами и поставщиками продукции из других городов. Проявите максимум внимания к точному выполнению обязательств — иначе деловые связи могут быть разорваны. Хорошее время для обмена опытом с целью повышения квалификации.
Телец
Сегодня от Тельцов требуются конструктивные и смелые действия. Только так вы сможете справиться с вызовами дня. Рекомендуется заниматься вопросами страхования бизнеса. Успешно проводятся безналичные финансовые платежи. Можно заниматься оформлением кредитов. При наличии свободных финансовых ресурсов рекомендуется направлять деньги на досрочное погашение кредитов и счетов за коммунальные платежи.
Близнецы
Сегодня Близнецам может сопутствовать удача в проведении кредитно-финансовых сделок. Особенно если речь идет об инвестировании средств и получении процентов в виде прибыли. Хорошее время для открытия валютного счета в отечественном или зарубежном банке. Без задержек поступают платежи по контрактам по импорту и экспорту. Можно вкладывать деньги в рекламные мероприятия и в учебу.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, удается наладить хорошие отношения в трудовом коллективе. В вопросах делового партнерства и сотрудничества следует вести себя активнее. Вы можете достичь взаимоприемлемого варианта при подготовке и согласовании договора. Владельцам фирм следует проверить, все ли у вас законно с делопроизводством. У безработных есть шанс найти хорошую работу.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не смешивать дружеские и деловые отношения. Старайтесь четко разграничить эти понятия. Дружеская услуга может обернуться финансовым ущербом для вашего делового партнера и привести к напряжению отношений с ним. С другой стороны, при выполнении партнерских обязательств могут быть, так или иначе, пострадать дружеские отношения.
Дева
Сегодня Девы, работающие в сфере услуг, могут добиться хороших результатов в работе. Это, прежде всего, относится к торговле, ремонтным мастерским, ресторанному и гостиничному бизнесу. Звезды рекомендуют заниматься организацией офисной работы и ремонтом помещений. Руководителям фирм следует проверить, как подчиненные исполняют ваши распоряжения и строже требовать соблюдения дисциплины.
Весы
Сегодня Весы могут совершить выгодные сделки в сфере недвижимости. Можно оформлять договор аренды. Также это удачное время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Офисным служащим рекомендуется заниматься подготовкой отчетной документации. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы. Воздержитесь от использования технических новинок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют обратить внимание на то, в каком состоянии находится ваше недвижимое имущество. Дело в том, что возрастает вероятность нанесения ущерба вашему имуществу. Не рекомендуется приглашать в дом или в офис строителей для проведения ремонта. В ходе ремонтных работ может быть повреждено ценное имущество. Особенно не рекомендуется проводить сварочные работы в помещениях.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов неплохое время для проявления инициативы в работе по наращиванию доходов. Вам хватит энергии и трудолюбия для успешного завершения начатых дел. Также Вы сможете правильно просчитать материальные последствия от своих инициатив. Наиболее проблемной сферой являются контакты и переговоры с деловыми партнерами. Запланированные ранее деловые встречи внезапно могут сорваться.
Козерог
Сегодня Козероги могут вполне рассчитывать на то, что ваши усилия в работе увенчаются успехом. Энергии и трудолюбия у вас более чем достаточно. Вам могут оплатить положенные по закону пособия, субсидии, компенсации, налоговые вычеты. Также вы имеете неплохие шансы получить преференции от работодателя. Например, вам могут компенсировать транспортные расходы от дома до места работы или расходы за питание в рабочее время.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть несколько направлений деятельности, которые могут принести удачу. Прежде всего, вы могли бы заняться планированием своего бизнеса на ближайшую перспективу. Хорошо начинать писать бизнес-планы. Вопросы акционирования бизнеса также удается отрегулировать оптимальным образом. Труд, рассчитанный на получение результата в отдаленном будущем, может быть вполне оправдан.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют обратить внимание на то недвижимое имущество, которое у вас задействовано для получения дохода. Речь идет о магазине, складе, офисе и пр.. Проверьте, всё ли там в порядке. Дело в том, что повышается вероятность проверок со стороны представителей фискальных властей. При необходимости можно обратиться за помощью к влиятельному тайному покровителю.