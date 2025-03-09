Отдаем всего себя партнеру – любовный гороскоп на 10 марта

Сегодня стоит любить изо всех сил.

Наш гороскоп говорит, что сегодня возможны неожиданные повороты, новые возможности и моменты саморефлексии.

Овен

Сегодня для Овнов возрастет вероятность приятных вестей, связанных с личной жизнью. Они начнут чаще получать знаки внимания (письма, подарки, предложения) в качестве предлога для знакомства или ответа на свои шаги, а также вести от бывших пассий. День хорош для легкого флирта, возобновления романа.

Телец

Сегодня у Тельцов опасения окажутся напрасными. Утром что-то может внушить им тревогу, но дальнейшие события порадуют. Возможно приятное известие, предложение или встреча. Общение с любимым человеком приобретет оттенок игры и праздника. Многое начнет видеться в забавном и позитивном свете.

Близнецы

Сегодня Близнецам день обещает оживление любовной переписки, дает возможность повысить интерес к себе остроумием или эрудицией. Их может ждать письмо, флирт, забавное предложение или приятный знак внимания, но и сами они будут щедры на подобные проявления (в том числе, в адрес своих бывших партнеров).

Рак

Сегодня Ракам стоит учесть, что настойчивость с их стороны будет не лучшей идеей. Привлечению внимания и приятному общению больше помогут позитивный настрой и креативное мышление. Желательно быть остроумным собеседником, но без язвительности. Приветствуются комплименты и мелкие презенты.

Лев

Сегодня ко Львам личная жизнь повернется своей хорошей стороной. Львы, охваченные всплеском романтических чувств по отношению к прежнему объекту симпатий, могут связаться с ним или получить от него приятное известие. Львы, проживающие фазу уныния и одиночества, получат заряд позитива и надежду.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют искать удовольствие в приятных гранях личной жизни: флирте, игривых замечаниях, забавных комплиментах, креативных способах связи. Баланс, поддержанный таким образом, однажды исчерпает себя, но он поможет пережить ближайшие недели, полные колебаний и противоречий.

Весы

Сегодня Весам день обещает хорошие события. Можно использовать его для развития нового романа и гармонизации прошлых отношений. Он подходит для флирта, примирения, обмена идеями и сюрпризами, совместных развлечений и хобби (особенно, если общение протекает вдали от рутинной обстановки).

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают о преимуществах веселой непринужденной беседы с элементами легкого флирта или обмена креативными идеями. Именно такой стиль общения поможет поддержке взаимной симпатии, и неважно, где именно оно протекает, в свободной неформальной обстановке или на работе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не упускать удачный момент для романтического общения – особенно, если речь о переписке с далекой пассией или попытке возродить былую симпатию. Серьезных и скучных бесед лучше избегать: это день приятного диалога, обмена остроумными мыслями и позитивными эмоциями.

Козерог

Сегодня Козерогов любовные отношения порадуют больше, если они возьмут курс на позитив и креатив. Это подходящий момент для того, чтобы временно забыть о недоразумениях, подозрениях и огорчениях, поддержать забавный разговор, прислать смешное фото или видео для поднятия настроения себе и партнеру.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют поддерживать романтические диалоги и флирт, отправляться без раздумий на свидание. Инициативу первого шага лучше отдать партнеру, но если он медлит, можно что-то предпринять, например, прислать шуточное сообщение. Приятные беседы этого дня будут иметь продолжение.

Рыбы